Цена флагмана сегодня переползает за 100 тысяч, и любому нормальному человеку хочется найти середняка, у которого начинка не уступает топу, а ценник — в два раза ниже. OnePlus Nord 6 и POCO F8 Pro бьются ровно за эту аудиторию: оба заявляются как «убийцы флагманов», оба идут с топовыми чипами Snapdragon, оба под 50–60 тысяч. Кстати, недавно мы разбирали смежную тему — смартфоны без приложения MAX, которые ещё можно купить в 2026 году, и Nord линейки там фигурировала. Сегодня уровнем выше: разбираемся, какой мощный смартфон купить.

OnePlus Nord 6 и POCO F8 Pro — внешний вид, экран и сборка

Разница чувствуется с первой секунды. Nord 6 — это пластиковая рамка и пластиковая задняя панель, при этом защита по стандартам IP66/IP68/IP69 и MIL-STD-810H. Не боится ни пыли, ни воды, ни падений с пары метров. В руке лёгкий, но габаритный — 162,5 × 77,5 × 8,5 мм и 210 граммов.

Корпус POCO F8 Pro премиальный не на словах, а на деле: алюминиевая рамка, стеклянная задняя панель и Gorilla Glass 7i. Тактильно ощущается как флагман, защита IP68. Корпус компактнее за счёт меньшего экрана — 6,59 дюйма против 6,78. И плюс, и минус одновременно, тут каждый решит сам: вдруг по душе больше компактные смартфоны.

С экранами интереснее всего. У Nord 6 — AMOLED 6,78 дюйма с частотой 165 Гц, и в играх это видно сразу: анимации идут как по маслу. POCO F8 Pro отвечает AMOLED 6,59 дюйма с Dolby Vision и яркостью до 3500 нит, но частота — стандартные 120 Гц. Для кино и стриминга экран POCO приятнее, но для игр лучше подойдет OnePlus.

Производительность OnePlus Nord 6 и POCO F8 Pro — какой смартфон мощнее

Тут лоб в лоб. POCO F8 Pro работает на Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830 — это прошлогодний топ Qualcomm, до сих пор очень мощный. AnTuTu — около 3,2 млн баллов. Тяжёлые игры, монтаж видео, многозадачность — всё без напряга.

Nord 6 получил Snapdragon 8s Gen 4 — чип уровнем ниже, ближе к субфлагманскому. AnTuTu — порядка 2,2 млн баллов. Разница на бумаге огромная, но в реальных задачах — мессенджеры, лента, YouTube, навигация — оба работают одинаково плавно. Просто POCO выдержит ещё пару поколений требовательных игр без потерь, а Nord 6 — нет. ОЗУ у обоих 12 ГБ LPDDR5X. По хранилищу у Nord 6 только версия на 256 ГБ UFS 4.1, у POCO — 256 и 512 ГБ UFS 4.1. В целом, паритет благодаря тому, что на памяти нигде не экономили.

Камеры OnePlus Nord 6 и POCO F8 Pro — у кого лучше

Тут расклад однозначно в пользу POCO F8 Pro, хотя китайцы не славились лучшими камерами. Тем не менее, в случае с Nord 6 все очевидно: у нового POCO тройная камера с телеобъективом.

Основная 50 МП (Light Fusion 800), f/1.88, с OIS.

Телеобъектив 50 МП с 2,5-кратным оптическим зумом, OIS.

Широкоугольный 8 МП, 120°.

У OnePlus Nord 6 — только два модуля: основной 50 МП Sony Lytia с OIS и ультраширик 8 МП. Телеобъектива нет — зум только цифровой. Если часто снимаете людей с расстояния или природу с приближением и вообще пользуетесь камерой — выбор очевиден.

По видео POCO пишет 8K на 30 fps и 4K на 60 fps, Nord 6 — максимум 4K на 60 fps. Фронталка у OnePlus интереснее: 32 МП с записью 4K, у POCO — 20 МП с 1080p. Если активно ведёте соцсети или часто на видеосвязи — это аргумент для Nord 6.

Какой телефон дольше держит заряд в 2026 году

Здесь OnePlus громко выигрывает. В индийской версии Nord 6 — кремний-углеродная батарея 9000 мАч, в глобальной — 7500 мАч. И там, и там — очень много. Зарядка проводная 80 Вт, есть реверсивная зарядка на 27 Вт — можно подзаряжать наушники прямо со смартфона. Реально держит два дня активного использования, об этом рассказывал владелец OnePlus 15 со схожим по емкости АКБ.

POCO F8 Pro — 6210 мАч и зарядка 100 Вт, полный заряд за 40 минут. День активного использования держит уверенно, но до автономности Nord 6 не дотягивает. Беспроводной зарядки нет ни у одного — это всё-таки субфлагманы. Из плюсов POCO — 12-минутный «дозаряд» даёт около 60% батареи.

Что выбрать и почему — OnePlus Nord 6 или POCO F8 Pro

Перед общим итогом взглянем на цены: OnePlus Nord 6 на AliExpress — от 37 000 ₽ в зависимости от продавца и версии (8/256 или 12/256 ГБ). POCO F8 Pro — от 37 000 ₽ за 12/256 ГБ. Разницы нет — и это круто! Итоговые характеристики выглядят следующим образом.

Характеристика OnePlus Nord 6 POCO F8 Pro Экран 6,78″, AMOLED, 165 Гц 6,59″, AMOLED, 120 Гц, Dolby Vision, 3500 нит Процессор Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Elite AnTuTu ~2 200 000 ~3 200 000 ОЗУ / Накопитель 12 ГБ / 256 ГБ UFS 4.1 12 ГБ / 256–512 ГБ UFS 4.1 Основная камера 50 МП Sony Lytia, OIS 50 МП Light Fusion 800, OIS Ультраширик 8 МП 8 МП, 120° Телевик Нет 50 МП, 2,5x, OIS Фронталка 32 МП, 4K 20 МП, 1080p Батарея 9000 мАч (Индия) / 7500 мАч (глобал) 6210 мАч Зарядка 80 Вт + реверс 27 Вт 100 Вт Корпус Пластик, IP66/IP68/IP69 Стекло + алюминий, IP68 Вес 210 г 207 г Цена в России от 37 000 ₽ от 38 000 ₽

Что покупать — OnePlus Nord 6 или POCO F8 Pro? Короткий ответ: POCO F8 Pro мощнее и снимает лучше. Очевидно, что если и выбирать между двумя, то только его. В то же время, OnePlus Nord 6 — дешевле и держит заряд два дня. По мощности не сильно уступает, но будьте внимательны.

Но лично я бы взял OnePlus Nord 6 — батарея на 7500 мАч решает проблемы с автономностью на два дня. При этом важно помнить, что OnePlus — среднебюджетник, тогда как POCO — скорее, субфлагман. А это большая разница.