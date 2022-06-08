Через два года все гаджеты будут заряжаться одним проводом. Теперь уже точно

Если вам хотя бы больше 25 лет, то вы хорошо помните те времена, когда чуть ли не для каждого телефона нужна была своя зарядка. Плоские, длинные, круглые, толстые, тонкие и всякие другие типы разъемов… Часто даже в рамках одного производителя можно было наткнуться на два-три разных коннектора. Потом унификация начала брать свое и теперь мир в основном расколот на Lightning, USB Type-С и microUSB. Но и этому скоро придет конец. А точнее, в 2024 году, когда вступит в силу новый закон в рамках Евросоюза. Все производители должны будут пользоваться одним типом разъемов.

Унивверсальная зарядкадля телефона

Унификация часто является одним из следствий борьбы за экологию. Кажется, что эти события не должны быть связаны между собой, но это не так. Чем меньше самых разных вещей производится, тем меньше их выбрасывается. Именно поэтому мы и получаем некоторые инициативы по унификации не от оптимизаторов производства, которые хотят сэкономить, а от борцов за экологию. Так получилось и в этот раз.

Европейские законодатели вчера достигли соглашения, согласно которому все телефоны, планшеты и камеры, продаваемые в регионе, должны иметь общий зарядный порт USB Type-C. Новый закон также будет применяться к iPhone от Apple, которые в настоящее время используют порт Lightning. Хотя, Mac и iPad (в средних и топовых версиях) уже давно перешли на Type-C

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iPhone с USB Type-С

В соответствии с измененными правилами все будущие смартфоны, продаваемые в ЕС, включая iPhone, должны быть оснащены портом USB Type-C для зарядки к осени 2024 года. Потребителям больше не потребуется новое зарядное устройство и кабель при каждой покупке нового гаджета, и они могут используйте один кабель для всех портативных электронных устройств малого и среднего размера. Даже если они захотят купить пару кабелей, им не придется покупать по два каждого из них.

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Правда, правила применяются только к устройствам, которые заряжаются через провод, а не к тем, которые питаются исключительно по беспроводной сети. То есть, производители могу не устанавливать разъем Type-С, а просто перевести свои устройства на беспроводную зарядку, вообще убрав с корпуса все разъемы.

Сегодня мы сделали общее зарядное устройство реальностью в Европе! Европейские потребители давно были разочарованы тем, что с каждым новым гаджетом накапливалось множество зарядных устройств. Теперь они смогут использовать одно зарядное устройство для всей своей портативной электроники — заявил докладчик Европарламента Алекс Агиус Салиба.

Звучит красиво, но на самом деле еще решены не все проблемы, чтобы можно было легко достигнуть цели.

Мы гордимся тем, что в дополнение к смартфонам, планшетам, цифровым камерам, наушникам и гарнитурам, портативным игровым консолям и портативным колонкам включены ноутбуки, электронные книги, наушники, клавиатуры, компьютерные мыши и портативные навигационные устройства. Мы также добавили положения о беспроводной зарядке, являющейся следующим шагом в развитии технологии питания устройств, и улучшили информацию и маркировку для потребителей», — продолжил Алекс Агиус Салиба.

Телефоны без зарядки в комплекте

Покупателям будет предоставлена четкая информация о зарядных характеристиках новых гаджетов, что облегчит им проверку совместимости существующих зарядников. Они также смогут выбирать, хотят ли они покупать новые телефоны с зарядным устройством или без него. Неясно, должны ли производители иметь оба варианта комплектации в Европе или они будут обязаны предоставить гаджеты с комплектным, если покупатели захотят его. Если вы не захотите, обязательно напишите в нашем Telegram-чате почему.

Эти новые обязательства приведут к большему повторному использованию зарядок и помогут потребителям сэкономить до 250 миллионов евро в год на ненужных покупках. По оценкам, утилизированные и неиспользуемые зарядные устройства ежегодно составляют около 11 000 тонн электронных отходов — отмечается в пресс-релизе Европейского парламента.

А как насчет старых телефонов без портов USB-C? Что ж, новые правила ЕС не будут применяться к продуктам, размещенным на рынке до того, как нововведения вступят в силу через 24 месяца.

Будут ли все телефоны иметь одинаковую зарядку

В свое время многие производители говорили, что такой подход к унификации убивает конкуренцию и не позволяет разрабатывать более новые разъемы. В целом это логично, ведь если бы 5-6 лет назад заморозили проект microUSB, то мы и не узнали бы, что такое удобный USB Type-C. Но сейчас он перекрывает по скорости, удобству и долговечности все аналоги на годы вперед и для удобства на нем действительно можно остановиться.

Пока сложно сказать, как поступят производители телефонов, ведь многие китайские компании до сих пор используют дешевый microUSB. Если они захотят официально продавать свою продукцию в Европе, им придется что-то менять. Делать это только для одного, пусть и большого рынка не логично. Стало быть, маловероятен тот сценарий, при котором одна и та же модель будет иметь два разных разъема. То же самое относится и к iPhone. Сложно представить, что в США он будет продаваться с Lightning, а в Европе с USB Type-C.

Скорее всего, подобные инициативы будут и дальше, а значит места для не универсальных разъемов будет оставаться все меньше. И это хорошо!