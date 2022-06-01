6 лучших телефонов с беспроводной зарядкой

Телефоны с беспроводной зарядкой облегчают жизнь. Они избавляют нас от беспокойства о кабелях — просто кладете телефон на площадку и наблюдаете, как он заряжается. Не говоря уже о том, что зарядные порты изнашиваются по мере того, как вы подключаете и отключаете телефон. Я сам очень люблю такой способ наполнения аккумулятора. Если вы тоже хотите попрощаться с зарядным кабелем, ознакомьтесь с этой подборкой. В нее включены не самые дешевые модели, но те, которые соответствуют названию статью. Тут собраны лучшие из них.

Телефоны с беспроводной зарядкой

Беспроводная зарядка в основном доступна на дорогих телефонах со стеклянной или пластиковой задней панелью — металлическая крышка и беспроводная зарядка несовместимы, если не сделать пластиковую вставку, как на Pixel 5. Не у каждого флагмана есть такая технология, но она становится все более доступной. Телефоны с этой функцией поддерживают либо стандарт PMA, либо стандарт Qi. Последний является по-настоящему массовым, и можно сказать, что такая зарядка у всех телефонов.

Серия Samsung Galaxy S22 — лучший Самсунг

Серия Samsung Galaxy S22 легко станет одной из самых известных линеек года. Все три устройства — Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra — поддерживают беспроводную зарядку, а благодаря реверсивной беспроводной зарядке могут использоваться как блоки питания для беспроводных аксессуаров. Однако это только вершина айсберга! Samsung сделала все возможное и оснастила свою последнюю флагманскую серию множеством мощных характеристик и функций.

Так Galaxy S22 Ultra является одним из лучших телефонов, доступных на рынке. Он может похвастаться 8/12 ГБ оперативной памяти, до 1 ТБ постоянной памяти и массивной батареей емкостью 5000 мАч. Все три телефона S22 также оснащены ультразвуковыми датчиками отпечатков пальцев в дисплее и новейшим процессором Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200.

Нельзя забывать и о впечатляющих возможностях камеры Galaxy S22 Ultra. Смартфон оснащен четырехмодульной камерой с основным датчиком 108 Мп, сверхширокоугольным 12 Мп, телеобъективом 10 Мп (3x) и перископическим телемодулем на 10 Мп (10x). Трудно просить большего.

Конечно, Galaxy S22 и Galaxy S22 Plus ни в коем случае не являются плохими телефонами. У них 8 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ памяти и немного меньшие экраны, которые по-прежнему имеют панель AMOLED и частоту обновления 120 Гц. В остальном они очень похожи на флагман.

Что такое беспроводная зарядка. Как она работает и надо ли ей пользоваться.

Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro — смартфоны со своим процессором

Ни один список лучших Android-устройств не будет полным без флагманов Google. Поисковый гигант поразил всех своими новыми Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Они отлично выглядят, великолепно сконструированы и обладают достаточной производительностью, чтобы конкурировать с лучшими из смартфонов других брендов.

Безусловно, оба устройства входят в число лучших телефонов с беспроводной зарядкой. Мало того, что оба устройства поддерживают быструю беспроводную зарядку — Pixel 6 имеет беспроводную зарядку мощностью 21 Вт, а версия Pro — 23 Вт. Кроме того, вы получаете обратную беспроводную зарядку для питания наушников и других аксессуаров.

Другие характеристики также впечатляют. Оба устройства поставляются с надежным чипсетом Google Tensor и большим количеством оперативной памяти. Экраны AMOLED выдают от 90 Гц до 120 Гц — в зависимости от версии, которую вы выберете. Добавьте впечатляющую производительность камеры, которой славятся устройства Google, и вы получите актуальное поколение Google Pixel.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Oppo Find X5 Pro — Оппо с беспроводной зарядкой

Find X3 Pro предлагает отличный дизайн, а более новый Oppo Find X5 Pro следует схожим принципам, но делает все еще лучше. Он выглядит великолепно с керамической задней панелью, которая в два раза прочнее стекла. Несмотря на то, что выпуклость камеры никуда не делась, она смотрится лучше, чем у многих конкурентов.

Телефон предлагает Snapdragon 8 Gen 1, 8-12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Он также оснащен великолепной 6,7-дюймовой панелью QHD+ AMOLED с частотой обновления 120 Гц. Класс защиты от воды IP68, а тройная камера делает отличные снимки.

А еще этот телефон имеет проводную зарядку мощностью 80 Вт. Скорость беспроводной тоже впечатляет и составляет 50 Вт. Но для ее достижения надо пользоваться фирменным аксессуаром. Без него значения будут более скромными.

3 самых смелых телефона на сегодняшний день. Сравним топовые Honor, Samsung и OPPO.

OnePlus 10 Pro — самый новый OnePlus

OnePlus был не очень хорош в беспроводной зарядке, но последние модели изменили эту тенденцию. OnePlus 10 Pro впечатляет в этом отношении, предлагая беспроводную зарядку мощностью 50 Вт с официальной док-станцией. Это означает, что он может поднять ваш телефон с нуля до более чем 50% всего за 15 минут!

Внутри установлен мощный процессор Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти. Дисплей большой — 6,7 дюйма, а частота обновления QHD+ LTPO2 Fluid AMOLED составляет 120 Гц. Аккумулятор довольно большой — на 5000 мАч. На задней панели система камер включает три модуля, а сделана она при содействии Hasselblad.

Однако нет ничего идеального, и у OnePlus 10 Pro есть свои недостатки. Наиболее важным из них является то, что он поставляется без сертификации IP. Хотя компания утверждает, что он имеет защиту от воды.

Заходите к нам в Яндекс Дзен! Еще и не такое узнаете.

Apple iPhone 13 серии — лучший телефон не на Android

Рейтинг лучших устройств так же не может обойтись без флагманов от Apple. В этом году флагманская линейка состоит из 4 устройств: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max. Есть еще iPhone SE 3, который так же может заряжаться без проводов, но он является ответвлением от основной серии.

Наиболее существенное различие между каждой моделью iPhone 13 заключается в физических размерах. 13 Mini имеет диагональ всего 5,4 дюйма, в то время, как iPhone 13 и 13 Pro соответствуют друг другу с диагональю 6,1 дюйма. Apple iPhone 13 Pro Max имеет диагональ 6,7 дюйма, и это, безусловно, самый мощный iPhone в мире за все время.

Внутри вас ждет чип A15 Bionic, установленный во всех четырех устройствах, а iPhone 13 Mini и стандартный iPhone 13 используют двойную камеру. Если вы хотите большего, то придется раскошелиться на модель Pro. В ней будет третий объектив и до 1 ТБ встроенной памяти. Все четыре модели используют новую технологию MagSafe для беспроводной зарядки и использования аксессуаров, и все они поддерживают 5G.

Стыд, срам и позор: что не так с iPhone 14 и как он повредит Apple.

Sony Xperia 1 III — телефон для фанатов

Серия Sony Xperia быстро стала популярной среди любителей фотографии и создателей контента. Теперь Sony анонсировала третью ее итерацию — Xperia 1 III.

Начнем с того, что Sony перешла с Snapdragon 865 на более новый 888. Это означает, что у вас будет высокая производительность, а 6,5-дюймовый дисплей 4K — один из лучших в линейке Sony. Аккумулятор емкостью 4500 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную зарядку, что дает вам дополнительную гибкость.

Sony остановилась на тройке 12-мегапиксельных объективов для Xperia 1 III, а 8-мегапиксельная фронтальная камера пригодится для создания селфи. А еще у него есть разъем для наушников, что в наше время является большой редкостью.