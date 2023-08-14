10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые нужно успеть купить до повышения цен

В последние недели валюта начала стремительно дорожать, из-за чего цены на гаджеты с АлиЭкспресс стали уже не такими привлекательными. При этом далеко не все товары подорожали — на маркетплейсе по-прежнему можно найти много интересного, что в обычных магазинах обойдется дороже. Товары для дома, спорта и многое другое — вот ключ к выгодным покупкам: полазили на Али и нашли десяток хороших товаров, которые лучше купить заранее, не дожидаясь роста цен. Смотрите, что мы для вас приготовили!

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Удобная маска для сна

Чтобы как следует выспаться, вам пригодится хорошая маска для сна. Далеко ходить не нужно — вот шикарный вариант с Али, который вас явно не разочарует. В конструкции предусмотрены специальные подушечки вокруг глаз, чтобы избежать дискомфорта и попадания света. При этом маска все равно остается легкой и плотно прилегает к лицу!

Цена: 380 рублей

Маска для сна

Недорогие кроссовки для бега

Заняться спортом можно всегда — даже в конце лета. В этом вам помогут эти недорогие кроссовки — ни в коем случае не смотрите на их цену: у них дышащий сетчатый материал и качественная подошва с амортизацией и специальным беговым протектором. Ну, а еще хорошие шнурки, которые не развяжутся на ходу.

Цена: от 1130 рублей

Недорогие кроссовки

Салфетки для экранов смартфонов

Протирайте экраны своих гаджетов хорошими салфетками из микрофибры, а не об одежду! Вот копия той самой тряпочки от Apple, которая по составу ничем не отличается от оригинала. Цена указана сразу за комплект из 3 штук — я уже заказал и вам советую!

Цена: 380 рублей

Салфетка как у Apple

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Держатель для телефона на велосипед

Велосезон еще не подошел к концу, поэтому успейте купить этот держатель для смартфона, чтобы во время езды не доставать его из кармана! Здесь радует все: хорошее крепление и сам зажим для гаджета, регулируемый при помощи ручки. Один из самых практичных вариантов, который я рекомендую каждому.

Цена: 730 рублей

Держатель велосипедный

Недорогой повербанк

Нашел для вас недорогой повербанк на 20 000 мА*ч от Accesstyle. Это довольной молодой бренд, который делает вполне пригодные аксессуары, например, наушники — у нас есть на них обзор. В этом повербанке разъёмы USB-A и Type-C — уверенно рекомендую вам присмотреться к гаджету.

Цена: 1020 рублей

Хороший повербанк

Хорошая сумка для ноутбука

Хранить ноутбук в чехле намного надежнее, чем без него! Купить его, кстати, мощно за сущие копейки — вот модель, которая вас не разочарует. Внутри есть специальная подкладка, защищающая от царапин и влаги, а снаружи — водостойкий материал, который легко чистится. Также здесь предусмотрен внешний карман для хранения блокнотов или смартфонов, но перед заказом выберите цвет и размер сумки.

Цена: 1060 рублей

Сумка для ноутбука

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Набор для барбекю

Готовьте мясо как профи на своем дачном участке с помощью этого набора для барбекю! В чехле упаковано сразу несколько инструментов, включая щипцы, кисточку, вилку и лопатку. Все сделано из нержавейки, поэтому прослужит невероятно долго!

Цена: 1600 рублей

Инструменты для готовки

Электронный термометр для дома

Контролировать температуру в доме, а также влажность можно с помощью этого термометра с гигрометром: домашняя метеостанция имеет компактные размеры и крепится на стену безо всяких проблем. Работает от батарейки, которую нужно менять всего лишь раз в три-четыре месяца.

Цена: 200 рублей

Термометр домашний

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Блютуз-наушники JBL

Если добавили в корзину на Али кроссовки, то не забудьте и эти удобные спортивные наушники JBL: они соединены проводом, выдают качественное звучание и восьмичасовую автономность, что очень хорошо для гарнитуры. Управлять воспроизведением можно с помощью джойстика, но перед покупкой выберите цвет — здесь их сразу три!

Цена: 3130 рублей

Наушники JBL

Красивый увлажнитель воздуха

Готовь сани летом, а вместе с ними — увлажнитель воздуха! Нашли отличную ультразвуковую модель, которая точно сделает атмосферу в доме комфортнее: в него можно долить ароматические масла, а благодаря подсветке — насладиться видом огня, исходящего из него. Скорее заказывайте — такого точно ни у кого нет!

Цена: 1400 рублей

Крутой увлажнитель воздуха