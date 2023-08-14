10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые нужно успеть купить до повышения цен

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Иван Герасимов

В последние недели валюта начала стремительно дорожать, из-за чего цены на гаджеты с АлиЭкспресс стали уже не такими привлекательными. При этом далеко не все товары подорожали — на маркетплейсе по-прежнему можно найти много интересного, что в обычных магазинах обойдется дороже. Товары для дома, спорта и многое другое — вот ключ к выгодным покупкам: полазили на Али и нашли десяток хороших товаров, которые лучше купить заранее, не дожидаясь роста цен. Смотрите, что мы для вас приготовили!

10 крутых товаров с АлиЭкспресс, которые нужно успеть купить до повышения цен. Эти 10 товаров нужно успеть купить по старым ценам! Фото.

Эти 10 товаров нужно успеть купить по старым ценам!

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Удобная маска для сна

Удобная маска для сна. Эта маска для сна точно поможет вам выспаться. Фото.

Эта маска для сна точно поможет вам выспаться

Чтобы как следует выспаться, вам пригодится хорошая маска для сна. Далеко ходить не нужно — вот шикарный вариант с Али, который вас явно не разочарует. В конструкции предусмотрены специальные подушечки вокруг глаз, чтобы избежать дискомфорта и попадания света. При этом маска все равно остается легкой и плотно прилегает к лицу!

Цена: 380 рублей

Маска для сна

Недорогие кроссовки для бега

Недорогие кроссовки для бега. Кроссовки для бега вовсе не обязаны стоить дорого, но выбирать их нужно с умом. Фото.

Кроссовки для бега вовсе не обязаны стоить дорого, но выбирать их нужно с умом

Заняться спортом можно всегда — даже в конце лета. В этом вам помогут эти недорогие кроссовки — ни в коем случае не смотрите на их цену: у них дышащий сетчатый материал и качественная подошва с амортизацией и специальным беговым протектором. Ну, а еще хорошие шнурки, которые не развяжутся на ходу.

Цена: от 1130 рублей

Недорогие кроссовки

Салфетки для экранов смартфонов

Салфетки для экранов смартфонов. Салфетка с точностью копирует тряпочку Apple и содержит те же материалы. Фото.

Салфетка с точностью копирует тряпочку Apple и содержит те же материалы

Протирайте экраны своих гаджетов хорошими салфетками из микрофибры, а не об одежду! Вот копия той самой тряпочки от Apple, которая по составу ничем не отличается от оригинала. Цена указана сразу за комплект из 3 штук — я уже заказал и вам советую!

Цена: 380 рублей

Салфетка как у Apple

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Держатель для телефона на велосипед

Держатель для телефона на велосипед. Этот держатель — одна из лучших моделей на Али благодаря своей конструкции. Фото.

Этот держатель — одна из лучших моделей на Али благодаря своей конструкции

Велосезон еще не подошел к концу, поэтому успейте купить этот держатель для смартфона, чтобы во время езды не доставать его из кармана! Здесь радует все: хорошее крепление и сам зажим для гаджета, регулируемый при помощи ручки. Один из самых практичных вариантов, который я рекомендую каждому.

Цена: 730 рублей

Держатель велосипедный

Недорогой повербанк

Недорогой повербанк. У повербанка даже есть дисплей, отображающий остаточный заряд и напряжение. Фото.

У повербанка даже есть дисплей, отображающий остаточный заряд и напряжение

Нашел для вас недорогой повербанк на 20 000 мА*ч от Accesstyle. Это довольной молодой бренд, который делает вполне пригодные аксессуары, например, наушники — у нас есть на них обзор. В этом повербанке разъёмы USB-A и Type-C — уверенно рекомендую вам присмотреться к гаджету.

Цена: 1020 рублей

Хороший повербанк

Хорошая сумка для ноутбука

Хорошая сумка для ноутбука. Можно подобрать у продавца сумку для любого ноутбука. Фото.

Можно подобрать у продавца сумку для любого ноутбука

Хранить ноутбук в чехле намного надежнее, чем без него! Купить его, кстати, мощно за сущие копейки — вот модель, которая вас не разочарует. Внутри есть специальная подкладка, защищающая от царапин и влаги, а снаружи — водостойкий материал, который легко чистится. Также здесь предусмотрен внешний карман для хранения блокнотов или смартфонов, но перед заказом выберите цвет и размер сумки.

Цена: 1060 рублей

Сумка для ноутбука

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Набор для барбекю

Набор для барбекю. Барбекю-набор поможет не только готовить мясо, но и проверить его готовность, вовремя сняв его с огня. Фото.

Барбекю-набор поможет не только готовить мясо, но и проверить его готовность, вовремя сняв его с огня

Готовьте мясо как профи на своем дачном участке с помощью этого набора для барбекю! В чехле упаковано сразу несколько инструментов, включая щипцы, кисточку, вилку и лопатку. Все сделано из нержавейки, поэтому прослужит невероятно долго!

Цена: 1600 рублей

Инструменты для готовки

Электронный термометр для дома

Электронный термометр для дома. Эта домашняя метеостанция считывает температуру и уровень влажности воздуха. Фото.

Эта домашняя метеостанция считывает температуру и уровень влажности воздуха

Контролировать температуру в доме, а также влажность можно с помощью этого термометра с гигрометром: домашняя метеостанция имеет компактные размеры и крепится на стену безо всяких проблем. Работает от батарейки, которую нужно менять всего лишь раз в три-четыре месяца.

Цена: 200 рублей

Термометр домашний

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Блютуз-наушники JBL

Блютуз-наушники JBL. Гарнитура такого типа высокого ценится среди любителей музыки. Фото.

Гарнитура такого типа высокого ценится среди любителей музыки

Если добавили в корзину на Али кроссовки, то не забудьте и эти удобные спортивные наушники JBL: они соединены проводом, выдают качественное звучание и восьмичасовую автономность, что очень хорошо для гарнитуры. Управлять воспроизведением можно с помощью джойстика, но перед покупкой выберите цвет — здесь их сразу три!

Цена: 3130 рублей

Наушники JBL

Красивый увлажнитель воздуха

Красивый увлажнитель воздуха. Этот увлажнитель не только делает воздух в комнате лучше, но и украшает ее! Фото.

Этот увлажнитель не только делает воздух в комнате лучше, но и украшает ее!

Готовь сани летом, а вместе с ними — увлажнитель воздуха! Нашли отличную ультразвуковую модель, которая точно сделает атмосферу в доме комфортнее: в него можно долить ароматические масла, а благодаря подсветке — насладиться видом огня, исходящего из него. Скорее заказывайте — такого точно ни у кого нет!

Цена: 1400 рублей

Крутой увлажнитель воздуха

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