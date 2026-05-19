В последнее время курс доллара не перестает радовать, а потому самые подешевевшие смартфоны 2026 года регулярно попадают в поле зрения. Мы проанализировали, какие среди них чаще всего изучают, обсуждают и берут по нашим рекомендациям, и собрали десятку самых популярных. Список получился интересным: здесь есть и бюджетники, и флагманы, и несколько неожиданных позиций. Начинаем с десятого места и движемся к абсолютному лидеру среди самых популярных смартфонов 2026 года.

vivo X300 — лучший компактный флагман

Телефон vivo X300 попал в этот список по простой причине: это один из лучших компактных смартфонов 2026 года с серьезной камерой. Dimensity 9500, тройная камера с перископным телевиком 3x, батарея 6040 мАч и зарядка 80 Вт — все это в корпусе, который удобно держать одной рукой. На AliExpress смартфон стоит около 50 000 рублей.

Цена: от 47 695 ₽

Популярность vivo X300 во многом объясняется тем, что он предлагает флагманскую камерную систему без флагманской цены. Многие выбирают его как альтернативу громоздким камерофонам: здесь все то же качество съемки, но в удобном формате. Если хотите крутую камеру и при этом не таскать в кармане кирпич, это именно тот вариант.

vivo X300 FE — компактный камерофон на Android

Телефон vivo X300 FE — упрощенная модель флагманской серии, которая при этом не выглядит компромиссом. Snapdragon 8 Gen 5, экран AMOLED 120 Гц, батарея 6500 мАч с зарядкой 80 Вт и основная камера 50 МП с OIS. Цена на AliExpress около 39 000-46 000 рублей — это серьезный аргумент.

Цена: от 39 206 ₽

Почему его берут? Потому что это недорогой и мощный смартфон от бренда, который научился делать камеры. vivo X300 FE дает фирменное качество обработки фото, приятный экран и реальную автономность без необходимости переплачивать за полноценный флагман. Отличный выбор для тех, кому важна камера, но бюджет ограничен. Актуальные цены публикуем в канале Сундук Али-Бабы через мессенджер MAX.

realme GT 7 — недорогой и мощный смартфон

Телефон realme GT 7 — это то, что происходит, когда производитель решает засунуть максимум железа в минимальную цену. Dimensity 9400e, экран OLED 144 Гц, батарея 7000 мАч и зарядка 120 Вт. Цена на AliExpress в районе 29 000-32 000 рублей — за эти деньги конкурентов почти нет.

Цена: от 29 527 ₽

Читатели берут realme GT 7 как смартфон до 30 000 рублей с несерьезно хорошими характеристиками. Большая батарея, быстрый экран и свежий процессор — это не бюджетный компромисс, а осознанный выбор тех, кто умеет считать деньги. Среди лучших смартфонов realme в 2026 году GT 7 занимает почетное место именно за соотношение цены и возможностей.

realme GT 8 Pro — лучший смартфон realme

Телефон realme GT 8 Pro — старший брат GT 7, который берут те, кому нужен настоящий флагман без переплаты за бренд. Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран AMOLED 144 Гц с разрешением 2K, батарея 7000 мАч и зарядка 120 Вт. Все это — примерно за 50 000 рублей на AliExpress.

Цена: от 52 531 ₽

Почему GT 8 Pro в топе? Потому что это флагман на Android по цене среднего класса. Производительность на уровне Samsung Galaxy S26 Ultra, цена — совершенно другая. Тем, кто ищет лучшие смартфоны для работы с максимальной производительностью и разумным бюджетом, это именно тот вариант.

Xiaomi 17 — компактный флагман Xiaomi

Телефон Xiaomi 17 — это доказательство того, что компактный флагман и мощный флагман не противоречат друг другу. Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6.3 дюйма 120 Гц, тройная камера с оптикой Leica, батарея 6330 мАч. На AliExpress цена около 54 000 рублей, и это один из лучших результатов среди топовых чипов.

Цена: от 54 314 ₽

Xiaomi 17 часто берут те, кому надоели большие телефоны. Классный смартфон в компактном корпусе с флагманской начинкой — редкость на рынке 2026 года, где все соревнуются в диагоналях экранов. Плюс HyperOS, долгая поддержка обновлений и уже сложившаяся репутация надежного бренда. Xiaomi 17 уверенно входит в список лучших смартфонов с AliExpress в 2026 году.

realme 15 — лучший смартфон до 20000 рублей

Телефон realme 15 — массовый хит, который покупают не задумываясь. Dimensity 7300+, экран AMOLED 144 Гц, основная камера 50 МП, батарея 7000 мАч и зарядка 80 Вт. Цена на AliExpress около 16 000-18 000 рублей, и именно в этом главный секрет популярности.

Цена: от 16 395 ₽

realme 15 попал в топ-5 потому что закрывает потребности большинства пользователей без лишних переплат. Это смартфон с мощной батареей, приятным AMOLED-экраном и нормальной камерой — все что нужно для повседневной жизни. Не пытается быть флагманом, просто хорошо делает свою работу.

Телефон Xiaomi 17 Ultra — лучший смартфон Xiaomi 2026 года

Телефон Xiaomi 17 Ultra — это когда хочется лучшего из лучших, но не за 200 000 рублей. Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран 6.73 дюйма AMOLED 120 Гц, камерная система Leica с тремя модулями и перископом с переменным фокусным расстоянием, батарея 6530 мАч. На AliExpress около 77 000 рублей, и это честная цена за такой набор.

Цена: от 76 713 ₽

Xiaomi 17 Ultra занимает четвертое место как лучший камерофон в своей ценовой нише, несмотря на то, что обновление HyperOS сломало его камеру. Те, кто выбирал между ним и более дорогими конкурентами, часто останавливаются именно здесь, потому что за эти деньги лучшей камерной системы с оптикой Leica на рынке попросту нет. Обсудить смартфон и поделиться впечатлениями можно в телеграм-канале AndroidInsider.ru.

Телефон OnePlus 15 — лучший флагман на Android

Телефон OnePlus 15 — фаворит тех, кто хочет флагманскую производительность плюс по-настоящему большую батарею. Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран AMOLED 165 Гц, батарея 7300 мАч с зарядкой 100 Вт, тройная камера. На AliExpress около 58 000 рублей.

Цена: от 58 076 ₽

Почему OnePlus 15 в тройке? Потому что OxygenOS остается одной из самых чистых и быстрых оболочек на Android, а соотношение характеристик и цены — одним из лучших среди всех флагманов 2026 года. Плюс беспроводная зарядка там, где у конкурентов ее нет. Лучший флагман 2026 года по версии многих наших читателей — именно он. Кстати, если вас интересуют более доступные модели, взгляните на секретный смартфон OnePlus с батареей 9000 мАч.

Телефон OnePlus 15R — мощный смартфон с хорошей камерой

Телефон OnePlus 15R занимает второе место, и это заслуженно. Snapdragon 8 Gen 5, экран AMOLED 165 Гц, батарея 7400 мАч с мощной зарядкой, классная камера. Цена на AliExpress около 32 000-35 000 рублей — меньше чем у OnePlus 15, но характеристики при этом почти флагманские.

Цена: от 32 606 ₽

OnePlus 15R — это недорогой и мощный смартфон за разумные деньги. Читатели выбирают его как альтернативу OnePlus 15, когда хотят получить все то же качество и ту же чистую оболочку, но потратить на 20 000 рублей меньше. Компромиссов почти не чувствуется. Это и объясняет второе место.

OPPO Find X9 Ultra — лучший камерофон 2026 года

Абсолютный лидер рейтинга — телефон OPPO Find X9 Ultra. Snapdragon 8 Elite Gen 5, экран AMOLED 144 Гц, четыре камеры с оптикой Hasselblad, включая 200 МП основной сенсор и 10x перископный зум, батарея 7050 мАч с зарядкой 100 Вт. На AliExpress около 94 000 рублей.

Цена: от 93 756 ₽

OPPO Find X9 Ultra лидирует потому что это просто лучший камерофон на Android в 2026 году без оговорок. Десятикратный оптический зум, ультраширик с огромным сенсором и беспрецедентная гибкость камерной системы делают его выбором номер один для тех, кто готов платить за лучшее. Именно за ним приходят читатели, которые уже попробовали все остальное и решили не экономить. Следить за актуальными ценами и выгодными предложениями удобно в нашем канале.