Google официально представила Fitbit Air — свой первый фитнес-браслет без экрана, который конкурирует не с привычными Mi Band, а с профессиональными трекерами вроде Whoop. Устройство стоит $99,99 (примерно от 11 000 ₽ в России) и уже доступно для предзаказа, а старт продаж намечен на 26 мая. Браслет ориентирован на тех, кому нужно круглосуточное отслеживание здоровья без отвлечений на уведомления и экран. Подробный обзор нового Xiaomi Smart Band 10 уже есть — теперь сравним с новинкой Google.

Fitbit Air — что это за браслет

Fitbit Air — это компактный трекер в форме «камешка» из пластика, который вставляется в сменный ремешок и легко извлекается. Размеры устройства — 35,6 x 17,8 x 7,6 мм, вес всего 12 граммов вместе с ремешком. Google называет его самым маленьким трекером Fitbit: он на 25% компактнее Fitbit Luxe.

Экрана у FitBit Air нет — идея в том, чтобы устройство просто жило на запястье, собирало данные и не отвлекало уведомлениями, как умные часы. Здесь нет поддержки уведомлений, Google Wallet и GPS — это осознанное решение, а не экономия. Ну и Wear OS как у OnePlus Watch 4 — тоже.

Что-нибудь напоминает? Нам — Mi Band 1 поколения без экрана. Точно такое же исполнение и даже конструкция.

Датчики Fitbit Air и отслеживание здоровья

Несмотря на размер, набор датчиков во Fitbit Air серьёзный. Внутри есть оптический пульсометр, трёхосевой акселерометр с гироскопом, сенсоры для мониторинга уровня кислорода в крови (SpO2) и датчик температуры кожи. Это значит, что браслет умеет:

круглосуточно измерять пульс и определять признаки мерцательной аритмии (AFib)

(AFib) отслеживать вариабельность сердечного ритма (HRV) — показатель восстановления организма, а также кардионагрузку за неделю и оценку готовности к тренировкам

измерять кислород в крови и температуру кожи

давать подробный анализ сна с оценкой в баллах каждое утро

автоматически распознавать тренировки или запускать их вручную из приложения

Есть вибромотор для умного будильника: функция Smart Wake разбудит в оптимальный момент фазы сна.

Чем Fitbit Air отличается от Xiaomi Mi Band

На первый взгляд Fitbit Air и Xiaomi Mi Band 10 похожи и играют в одной категории. Но на деле это устройства для разных людей.

Mi Band — это экран на запястье: уведомления, управление музыкой, таймеры, циферблаты. Fitbit Air сознательно от всего этого отказывается. Его задача — молча собирать данные о здоровье и передавать их в приложение Fitbit, где вы смотрите аналитику, когда удобно.

По словам вице-президента Google, Fitbit Air рассчитан на людей, которым существующие гаджеты кажутся слишком громоздкими, сложными или дорогими. Если вам важен экран и уведомления на запястье, Fitbit Air вам не подойдёт. Если же раздражает именно экран и хочется незаметный трекер без частой зарядки — это сильная альтернатива.

Батарея, зарядка и водозащита Fitbit Air

Fitbit Air держит заряд до 7 дней при постоянном мониторинге — это хороший показатель для браслета с набором датчиков, работающих 24/7. Для сравнения, Whoop обещает до 14 дней, но стоит заметно дороже. Mi Band 10 способен продержаться 2 недели и больше при активации соответствующих настроек.

Быстрая зарядка — одна из приятных деталей: 5 минут на магнитной зарядке дают целый день работы, а полная зарядка с нуля занимает 90 минут. Зарядный кабель, наконец, получил USB-C. Браслет можно погружать на глубину до 50 метров: плавать в бассейне, принимать душ и не снимать в дождь.

Какие ремешки у Fitbit Air

Google предлагает три типа ремешков для Fitbit Air: тканевый Performance Loop, силиконовый Active Band и более строгий Elevated Modern Band. Дополнительные ремешки стоят от $34,99 (примерно от 4 000 ₽ в России), а Elevated Modern Band обойдётся в $49,99 (примерно от 6 000 ₽).

Совместно с баскетболистом Стефеном Карри создан ремешок с уникальным водоотталкивающим покрытием и рельефной внутренней поверхностью для лучшей вентиляции при интенсивных тренировках. Выглядит он в стилистике баскетбольного мяча, стоит недешево — $129,99 (примерно от 14 000 ₽ в России) .

Совместимость Fitbit Air с Android и iPhone

В отличие от Pixel Watch, Fitbit Air работает и с Android, и с iOS. Требования: Android 11 или выше, либо iOS 16.4 или выше. Очевидно, здесь он так же универсален как Mi Band 10 и лучше Pixel Watch и Apple Watch вместе взятых.

Кроме того, можно подключить к одному аккаунту Google Health и Pixel Watch, и Fitbit Air одновременно. Днём носите часы ради экрана, а на ночь переключаетесь на лёгкий Air для трекинга сна — приложение само объединит данные с обоих устройств. Раньше приложение Fitbit позволяло подключить только одно устройство.

Для тех, кто пользуется браслетами других брендов, стоит учесть: экосистема Google Health позволяет импортировать данные через Health Connect, но полная интеграция только для Fitbit и Pixel Watch.

Кому подойдёт Fitbit Air и в чём подвох

Fitbit Air — не замена обычному фитнес-браслету и не конкурент умным часам. Это устройство для конкретного сценария: незаметный мониторинг здоровья 24/7 без экрана, уведомлений и отвлечений. Кому подойдёт FitBit Air?

тем, кто хочет отслеживать сон и пульс, но не любит спать с часами на руке

владельцам смартфонов, которым нужен лёгкий ночной трекер

пользователям iPhone, которые хотят альтернативу Whoop без дорогой подписки

людям, которые вообще не носили трекеры, потому что всё казалось слишком громоздким

Кому не подойдёт: тем, кто привык видеть уведомления, время и шаги на экране. Fitbit Air — это «чёрный ящик» на запястье, который работает только в связке с телефоном.

Что касается подвоха: каждому покупателю Fitbit Air дадут три месяца подписки Google Health Premium, которая включает ИИ-тренера на базе Gemini — он выступает персональным фитнес-тренером, экспертом по сну и консультантом по здоровью. После пробного периода подписка стоит $9,99 в месяц или $99 в год (примерно от 1 100 ₽/мес в России).

Важный нюанс: базовые функции приложения доступны бесплатно. Платить нужно только за продвинутые ИИ-функции. При этом Google Health Premium входит в подписки Google AI Pro и Ultra в более чем 30 странах.

Fitbit Air — вариант не для профессиональных спортсменов, а для массовой аудитории, которая хочет понимать своё здоровье, не разбираясь в графиках и настройках.