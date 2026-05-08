Google официально представила Fitbit Air — свой первый фитнес-браслет без экрана, который конкурирует не с привычными Mi Band, а с профессиональными трекерами вроде Whoop. Устройство стоит $99,99 (примерно от 11 000 ₽ в России) и уже доступно для предзаказа, а старт продаж намечен на 26 мая. Браслет ориентирован на тех, кому нужно круглосуточное отслеживание здоровья без отвлечений на уведомления и экран. Подробный обзор нового Xiaomi Smart Band 10 уже есть — теперь сравним с новинкой Google.
Fitbit Air — что это за браслет
Fitbit Air — это компактный трекер в форме «камешка» из пластика, который вставляется в сменный ремешок и легко извлекается. Размеры устройства — 35,6 x 17,8 x 7,6 мм, вес всего 12 граммов вместе с ремешком. Google называет его самым маленьким трекером Fitbit: он на 25% компактнее Fitbit Luxe.
Экрана у FitBit Air нет — идея в том, чтобы устройство просто жило на запястье, собирало данные и не отвлекало уведомлениями, как умные часы. Здесь нет поддержки уведомлений, Google Wallet и GPS — это осознанное решение, а не экономия. Ну и Wear OS как у OnePlus Watch 4 — тоже.
Что-нибудь напоминает? Нам — Mi Band 1 поколения без экрана. Точно такое же исполнение и даже конструкция.
Датчики Fitbit Air и отслеживание здоровья
Несмотря на размер, набор датчиков во Fitbit Air серьёзный. Внутри есть оптический пульсометр, трёхосевой акселерометр с гироскопом, сенсоры для мониторинга уровня кислорода в крови (SpO2) и датчик температуры кожи. Это значит, что браслет умеет:
- круглосуточно измерять пульс и определять признаки мерцательной аритмии (AFib)
- отслеживать вариабельность сердечного ритма (HRV) — показатель восстановления организма, а также кардионагрузку за неделю и оценку готовности к тренировкам
- измерять кислород в крови и температуру кожи
- давать подробный анализ сна с оценкой в баллах каждое утро
- автоматически распознавать тренировки или запускать их вручную из приложения
Есть вибромотор для умного будильника: функция Smart Wake разбудит в оптимальный момент фазы сна.
Чем Fitbit Air отличается от Xiaomi Mi Band
На первый взгляд Fitbit Air и Xiaomi Mi Band 10 похожи и играют в одной категории. Но на деле это устройства для разных людей.
Mi Band — это экран на запястье: уведомления, управление музыкой, таймеры, циферблаты. Fitbit Air сознательно от всего этого отказывается. Его задача — молча собирать данные о здоровье и передавать их в приложение Fitbit, где вы смотрите аналитику, когда удобно.
По словам вице-президента Google, Fitbit Air рассчитан на людей, которым существующие гаджеты кажутся слишком громоздкими, сложными или дорогими. Если вам важен экран и уведомления на запястье, Fitbit Air вам не подойдёт. Если же раздражает именно экран и хочется незаметный трекер без частой зарядки — это сильная альтернатива.
Батарея, зарядка и водозащита Fitbit Air
Fitbit Air держит заряд до 7 дней при постоянном мониторинге — это хороший показатель для браслета с набором датчиков, работающих 24/7. Для сравнения, Whoop обещает до 14 дней, но стоит заметно дороже. Mi Band 10 способен продержаться 2 недели и больше при активации соответствующих настроек.
Быстрая зарядка — одна из приятных деталей: 5 минут на магнитной зарядке дают целый день работы, а полная зарядка с нуля занимает 90 минут. Зарядный кабель, наконец, получил USB-C. Браслет можно погружать на глубину до 50 метров: плавать в бассейне, принимать душ и не снимать в дождь.
Какие ремешки у Fitbit Air
Google предлагает три типа ремешков для Fitbit Air: тканевый Performance Loop, силиконовый Active Band и более строгий Elevated Modern Band. Дополнительные ремешки стоят от $34,99 (примерно от 4 000 ₽ в России), а Elevated Modern Band обойдётся в $49,99 (примерно от 6 000 ₽).
Совместно с баскетболистом Стефеном Карри создан ремешок с уникальным водоотталкивающим покрытием и рельефной внутренней поверхностью для лучшей вентиляции при интенсивных тренировках. Выглядит он в стилистике баскетбольного мяча, стоит недешево — $129,99 (примерно от 14 000 ₽ в России) .
Совместимость Fitbit Air с Android и iPhone
В отличие от Pixel Watch, Fitbit Air работает и с Android, и с iOS. Требования: Android 11 или выше, либо iOS 16.4 или выше. Очевидно, здесь он так же универсален как Mi Band 10 и лучше Pixel Watch и Apple Watch вместе взятых.
Кроме того, можно подключить к одному аккаунту Google Health и Pixel Watch, и Fitbit Air одновременно. Днём носите часы ради экрана, а на ночь переключаетесь на лёгкий Air для трекинга сна — приложение само объединит данные с обоих устройств. Раньше приложение Fitbit позволяло подключить только одно устройство.
Для тех, кто пользуется браслетами других брендов, стоит учесть: экосистема Google Health позволяет импортировать данные через Health Connect, но полная интеграция только для Fitbit и Pixel Watch.
Кому подойдёт Fitbit Air и в чём подвох
Fitbit Air — не замена обычному фитнес-браслету и не конкурент умным часам. Это устройство для конкретного сценария: незаметный мониторинг здоровья 24/7 без экрана, уведомлений и отвлечений. Кому подойдёт FitBit Air?
- тем, кто хочет отслеживать сон и пульс, но не любит спать с часами на руке
- владельцам смартфонов, которым нужен лёгкий ночной трекер
- пользователям iPhone, которые хотят альтернативу Whoop без дорогой подписки
- людям, которые вообще не носили трекеры, потому что всё казалось слишком громоздким
Кому не подойдёт: тем, кто привык видеть уведомления, время и шаги на экране. Fitbit Air — это «чёрный ящик» на запястье, который работает только в связке с телефоном.
Что касается подвоха: каждому покупателю Fitbit Air дадут три месяца подписки Google Health Premium, которая включает ИИ-тренера на базе Gemini — он выступает персональным фитнес-тренером, экспертом по сну и консультантом по здоровью. После пробного периода подписка стоит $9,99 в месяц или $99 в год (примерно от 1 100 ₽/мес в России).
Важный нюанс: базовые функции приложения доступны бесплатно. Платить нужно только за продвинутые ИИ-функции. При этом Google Health Premium входит в подписки Google AI Pro и Ultra в более чем 30 странах.
Fitbit Air — вариант не для профессиональных спортсменов, а для массовой аудитории, которая хочет понимать своё здоровье, не разбираясь в графиках и настройках.