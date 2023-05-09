Какую подставку для смартфона купить домой, в машину или на велосипед

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Герман Вологжанин

Несмотря на то, что смартфоны хорошо лежат в руке, далеко не всегда их удобно держать самостоятельно. Допустим, решили вы посмотреть YouTube за обедом, проехаться на велосипеде или машине, и вот что в такой ситуации делать с гаджетом, если не убирать его в карман? Мой ответ — подставка для смартфона. Именно она будет держать устройство, пока вы занимаетесь своими делами. И сегодня мы попробуем выбрать держатель для телефона на все случаи жизни.

Какую подставку для смартфона купить домой, в машину или на велосипед. Подберем подставку и домой, и в машину, и на велосипед. Фото.

Подберем подставку и домой, и в машину, и на велосипед

Подставка для телефона на стол

Скажу банальную вещь, но подставки для телефона бывают разные. Отличаются они ценой, качеством исполнения и дизайном. Самое простое, что можно взять — дешевая подставка для телефона из пластика. Такой аксессуар стоит менее 100 рублей, принимает любое положение, в сложенном виде легко помещается в карман и предлагается в нескольких цветах.

Подставка для телефона на стол. Эта подставка складывается и без труда помещается в карман. Фото.

Эта подставка складывается и без труда помещается в карман

Купить карманную подставку

Следующий вариант держателя для телефона на стол не такой компактный, но при желании все равно помезающийся в кармане. Конструкция со спинкой является более надежной, а потому ваше устройство не плюхнется, и вы сможете с ним взаимодействовать в любом положении: хоть вертикально, хоть горизонтально.

Подставка для телефона на стол. Самая популярная подставка на стол. Фото.

Самая популярная подставка на стол

Купить пластиковую подставку

Дороже обойдется металлический держатель для телефона. По понятным причинам он намного надежнее двух предыдущих вариантов. Но стоит уже не 100, а чуть менее 400 рублей. На выбор, кстати, доступно 4 цвета.

Подставка для телефона на стол. Такой держатель вы вряд ли сломаете. Фото.

Такой держатель вы вряд ли сломаете

Купить металлическую подставку

Ютьюберам, тиктокерам и прочим видеоблогерам пригодится умная подставка для телефона USAIMS. Она принимает любое положение, отличается высоким уровнем надежности, а самое главное – оснащается светильником с разными режимами подсветки.

Подставка для телефона на стол. Пожалуй, самая полезная и надежная подставка. Фото.

Пожалуй, самая полезная и надежная подставка

Купить подставку USAIMS

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Подставка для телефона из дерева

Бессменной классикой является деревянная подставка для телефона. Она бывает двух форм: со спинкой и без. В обоих случаях гарантируется надежность хвата. Разумеется, при условии, что смартфон не оснащен огромной камерой, как Xiaomi 13 Ultra. В вертикальном положении такой аппарат точно когда-нибудь упадет.

Подставка для телефона из дерева. Классика, которая подойдет всем. Фото.

Классика, которая подойдет всем

Деревянная подставка без спинки

Деревянная подставка со спинкой

Кстати, второй вариант подставки для телефона из дерева обладает выжженным узором в виде одного из знаков зодиака. Вполне сгодится как небольшой подарок за 300 рублей при доставке почтой и за 400 рублей курьерской службой.

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Подставка для телефона с зарядкой

Если вы хотите убить сразу двух зайцев, купите держатель для телефона с зарядкой. На AliExpress как раз есть отличный вариант, который подойдет для любой модели, так как на выбор предлагаются подставки со штекерами MicroUSB, USB Type-C и Lightning.

Подставка для телефона с зарядкой. Сразу и подержит, и зарядит смартфон. Фото.

Сразу и подержит, и зарядит смартфон

Купить подставку с зарядкой

Нужен держатель для телефона с беспроводной зарядкой? Тогда вам прекрасно подойдет Xiaomi Mi 20W Wireless Charging Stand. Как можно понять из названия, он поддерживает мощность 20 Вт, что позволит восстановить энергию беспроводным способом, очень быстро.

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Держатель для телефона в машину

Если вы автолюбитель, до сих пор не купивший подставку для телефона в машину, то я просто отказываюсь понимать, что могло помешать это сделать. Ведь магнитный держатель в автомобиль стоит менее 150 рублей, а кроме него есть масса альтернативных вариантов.

Держатель для телефона в машину. Автомобильные подставки отличаются местом крепления. Фото.

Автомобильные подставки отличаются местом крепления

Купить магнитный держатель

Купить держатель на панель

Купить держатель на воздуховод

При желании вы можете взять держатель с зарядкой для телефона в машину. Правда, подойдет Xiaomi Wireless Car Charger 20W только владельцам смартфонов, умеющих восстанавливать энергию беспроводным способом. Вы в их числе? Тогда вперед по ссылке!

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Держатель для телефона на велосипед

Не забудем и о тех, кто любит крутить педали, пока не дали. Ведь существуют держатели для телефона на руль велосипеда. Есть как дешевые силиконовые варианты, так и надежные металлические крепления.

Держатель для телефона на велосипед. И для самоката тоже сгодится. Фото.

И для самоката тоже сгодится

Купить силиконовый держатель

Купить металлический держатель

Если же вы предпочитаете ездить на двух колесах, но не любите крутить педали, возьмите держатель для телефона на мотоцикл. Отличным вариантом станет крепление Joyroom. Оно намного надежнее двух предыдущих вариантов, а стоит примерно 1 200 рублей.

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