Классные товары с AliExpress, которые скоро подорожают

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Иван Герасимов 0

Классные товары постоянно дорожают даже на AliExpress. В такое непростое время важно быстро сосредоточиться и приобрести то, что давно хотелось, по старой цене. Мы нашли для вас ряд крутых аксессуаров и устройств, которые нужно брать прямо сейчас: если прождать, то уже скоро они взлетят в цене. Оно вам надо? Присаживайтесь поудобнее — сейчас мы расскажем вам о классных товарах с AliExpress на все случаи жизни, которые вас всегда выручат.

Товары, которые нужно брать прямо сейчас, пока не подорожали!

Ремешки для Mi Band 6

Ремешки для Mi Band всегда нужны. Особенно, пока это дешево

Если собирались слегка освежить свой Mi Band, то делайте это прямо сейчас: нашли отличные ремешки для всех моделей фитнес-браслета. Эти — самые универсальные за счет материала и липучки. Есть множество цветов — не забудьте выбрать нужный при оформлении заказа.

Цена: 262 рубля

Ремешки для Mi Band

Длинный кабель для зарядки

На странице продавца можно выбрать длину кабеля аж до 3 метров

Нашли для вас прекрасный кабель для зарядки — настоящий антикризисный вариант. Купить его нужно по двум причинам: он дешевый, а длину можно выбрать до 3 метров. Обратите внимание, что подойдет он только для устройств с MicroUSB.

Цена: от 161 рубля

Недорогой кабель для зарядки

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Зарядка для нескольких устройств

Мощная зарядка пригодится всегда. Нужно покупать ее прямо сейчас

Планируете купить мощную зарядку для телефона, но откладываете это в долгий ящик? Кажется, это последний шанс: зарядка на два устройства от Hoco. Очень качественная, 20 Вт и с разъемом Type-C. Покупайте срочно, пока не подорожало.

Цена: 699 рублей

Адаптер Hoco

Дешевый кнопочный телефон с хорошей батареей

Запасной телефон всегда должен быть в вашем аресенале

Никто не знает, что будет дальше, поэтому лучше прикупить себе кнопочный телефон, чтобы не остаться без связи. У него мощная батарея, простой интерфейс, 2 сим-карты, поддержка Bluetooth и MicroSD. Недорогой телефон, в котором есть даже больше, чем нужно.

Цена: 1527 рублей

Дешевый кнопочный телефон

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Хорошие беспроводные наушники

Наушники от Nokia — лучший антикризисный вариант

Музыка — это то, что помогает нам всегда и делает лучше. AirPods и остальные аксессуары взлетели в цене, так что, времени у вас осталось недолго. Наушники Nokia — классный вариант: мощная батарея, Bluetooth 5.0 и качественный звук вкупе с хорошими микрофонами. Пока по старой цене.

Цена: 5034 рубля

TWS-наушники Nokia

Спортивные беспроводные наушники

Отличные недорогие наушники для тренировок ждут вас. Не забудьте добавить их в корзину

Планируете тренироваться, но ваши наушники не подходят для этого? Откладывать покупку не стоит: спортивные наушники Bufloik продаются по неприлично приятной цене: в них есть активное шумоподавление, Bluetooth 5.0 и удобное управление воспроизведением. За счет креплений они точно не выпадут из ваших ушей во время тренировки. Проверяйте цену по ссылке ниже.

Спортивные наушники

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Купить мощный повербанк

Только представьте: повербанк зарядит сразу несколько ваших устройств и все равно не разрядится

Продавец предлагает нам ультрамощную портативную зарядку: 50 000 мА*ч или 99 000. Дополнительно в ней есть беспроводная зарядка — сразу на все случаи жизни. Срочно покупайте, чтобы не остаться с разряженным телефоном.

Цена: от 3065 рублей

Купить мощный повербанк

Чехол с картхолдером

Смекалка — наше все. Недорогой способ заменить Google Pay

Вы уже слышали, что произошло с Google Pay? К сожалению, даже отечественные сервисы, кажется, не смогут нам заменить эту фичу. Не будем заново изобретать велосипед: красивый текстильный чехол для любой модели OnePlus будет актуален в ближайшее время. Выберите свою модель на странице продавца перед покупкой!

Цена: 791 рублей

Купить чехол для OnePlus

Чем заменить Samsung Pay

Прозрачный чехол с кармашком для карт — самый оптимальный способ не остаться без денег

Бесконтактная оплата Samsung Pay перестанет работать в России. Лучший вариант ее замены уже перед вами. Качественный прозрачный чехол не только нивелирует потерю удобной фичи, но и защитит ваш телефон, не делая его громоздким. У продавца есть чехлы для всех Samsung Galaxy линейки А.

Цена: 307 рублей

Чехол для Samsung

Прозрачный чехол для Самсунг

Классный чехол не только позволит носить карты с собой, но и защитит ваш телефон от падений

Купили дорогущий Samsung Galaxy S21 и остались без Samsung Pay? Не беда. Для вас тоже есть спасение — удобный прозрачный чехол с картхолдером. Уверены, через пару месяцев даже не вспомните про бесконтактную оплату.

Цена: 322 рубля

Купить чехол с кардхолдером

Не нашли, что искали? Попытайте удачу в Телеграм-канале "Сундук Али-Бабы": наши друзья постоянно находят классные товары и публикуют их для своих читателей!

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Google Pay
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Сегодня, 25 февраля, Центробанк России объявил о том, что Apple и Google отключат 5 российских банков от Apple Pay и Google Pay. В список вошли ВТБ, Открытие, Совкомбанк (Халва), Новикомбанк и Промсвязьбанк. Держатели их карт не смогут оплачивать покупки при помощи телефона или смарт-часов. На момент выхода публикации этого ещё не случилось, но очевидно, что блокировка произойдёт в самое ближайшее время. Несмотря на то что речь идёт об отключении карт всего-навсего 5 банков, многие уже начали искать альтернативы Google Pay. А есть ли они вообще?

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Почему не работает Google Pay и чем его заменить

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Признаюсь честно: иногда кажется, что для смартфона уже все давным-давно куплено, а о самых экзотических аксессуарах знают все. Но нет ничего лучше, чем сосредоточить свое внимание на привычных вещах: например, найти прозрачный силиконовый чехол, который не пожелтеет со временем, настоящая пытка. Да и противоударные чехлы не всегда хороши. Сегодня мы отобрали для вас классные варианты, которые будут стоить вменяемых денег - практически по той же цене, что и подписка на стриминговый сервис, только пользы, наверное, побольше. Еще вы найдете очень длинный и очень качественный кабель для зарядки, классные TWS-наушники, которые звучат лучше AirPods, а также недорогую Bluetooth-колонку. В общем, готовьте ваши карты для оплаты - будем запасаться классными товарами!

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