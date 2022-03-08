Классные товары с AliExpress, которые скоро подорожают

Классные товары постоянно дорожают даже на AliExpress. В такое непростое время важно быстро сосредоточиться и приобрести то, что давно хотелось, по старой цене. Мы нашли для вас ряд крутых аксессуаров и устройств, которые нужно брать прямо сейчас: если прождать, то уже скоро они взлетят в цене. Оно вам надо? Присаживайтесь поудобнее — сейчас мы расскажем вам о классных товарах с AliExpress на все случаи жизни, которые вас всегда выручат.
Содержание
- 1 Ремешки для Mi Band 6
- 2 Длинный кабель для зарядки
- 3 Зарядка для нескольких устройств
- 4 Дешевый кнопочный телефон с хорошей батареей
- 5 Хорошие беспроводные наушники
- 6 Спортивные беспроводные наушники
- 7 Купить мощный повербанк
- 8 Чехол с картхолдером
- 9 Чем заменить Samsung Pay
- 10 Прозрачный чехол для Самсунг
Ремешки для Mi Band 6
Если собирались слегка освежить свой Mi Band, то делайте это прямо сейчас: нашли отличные ремешки для всех моделей фитнес-браслета. Эти — самые универсальные за счет материала и липучки. Есть множество цветов — не забудьте выбрать нужный при оформлении заказа.
Цена: 262 рубля
Длинный кабель для зарядки
Нашли для вас прекрасный кабель для зарядки — настоящий антикризисный вариант. Купить его нужно по двум причинам: он дешевый, а длину можно выбрать до 3 метров. Обратите внимание, что подойдет он только для устройств с MicroUSB.
Цена: от 161 рубля
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Зарядка для нескольких устройств
Планируете купить мощную зарядку для телефона, но откладываете это в долгий ящик? Кажется, это последний шанс: зарядка на два устройства от Hoco. Очень качественная, 20 Вт и с разъемом Type-C. Покупайте срочно, пока не подорожало.
Цена: 699 рублей
Дешевый кнопочный телефон с хорошей батареей
Никто не знает, что будет дальше, поэтому лучше прикупить себе кнопочный телефон, чтобы не остаться без связи. У него мощная батарея, простой интерфейс, 2 сим-карты, поддержка Bluetooth и MicroSD. Недорогой телефон, в котором есть даже больше, чем нужно.
Цена: 1527 рублей
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Хорошие беспроводные наушники
Музыка — это то, что помогает нам всегда и делает лучше. AirPods и остальные аксессуары взлетели в цене, так что, времени у вас осталось недолго. Наушники Nokia — классный вариант: мощная батарея, Bluetooth 5.0 и качественный звук вкупе с хорошими микрофонами. Пока по старой цене.
Цена: 5034 рубля
Спортивные беспроводные наушники
Планируете тренироваться, но ваши наушники не подходят для этого? Откладывать покупку не стоит: спортивные наушники Bufloik продаются по неприлично приятной цене: в них есть активное шумоподавление, Bluetooth 5.0 и удобное управление воспроизведением. За счет креплений они точно не выпадут из ваших ушей во время тренировки. Проверяйте цену по ссылке ниже.
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Купить мощный повербанк
Продавец предлагает нам ультрамощную портативную зарядку: 50 000 мА*ч или 99 000. Дополнительно в ней есть беспроводная зарядка — сразу на все случаи жизни. Срочно покупайте, чтобы не остаться с разряженным телефоном.
Цена: от 3065 рублей
Чехол с картхолдером
Вы уже слышали, что произошло с Google Pay? К сожалению, даже отечественные сервисы, кажется, не смогут нам заменить эту фичу. Не будем заново изобретать велосипед: красивый текстильный чехол для любой модели OnePlus будет актуален в ближайшее время. Выберите свою модель на странице продавца перед покупкой!
Цена: 791 рублей
Чем заменить Samsung Pay
Бесконтактная оплата Samsung Pay перестанет работать в России. Лучший вариант ее замены уже перед вами. Качественный прозрачный чехол не только нивелирует потерю удобной фичи, но и защитит ваш телефон, не делая его громоздким. У продавца есть чехлы для всех Samsung Galaxy линейки А.
Цена: 307 рублей
Прозрачный чехол для Самсунг
Купили дорогущий Samsung Galaxy S21 и остались без Samsung Pay? Не беда. Для вас тоже есть спасение — удобный прозрачный чехол с картхолдером. Уверены, через пару месяцев даже не вспомните про бесконтактную оплату.
Цена: 322 рубля
Не нашли, что искали? Попытайте удачу в Телеграм-канале "Сундук Али-Бабы": наши друзья постоянно находят классные товары и публикуют их для своих читателей!