Личный ТОП лучших товаров с АлиЭкспресс, которые захотите купить и вы

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Иван Герасимов

Нередко в своих подборках мы рекомендуем вам товары, которые купили сами или хотели бы приобрести. Учитывая то, сколько различных интересных гаджетов появляется в наших статьях еженедельно, даже за полгода набирается целый список того, что не грех посоветовать вам снова. Таких товаров невероятно много, поэтому на этих длинных майских выходных я собрал для вас десятку отличных предложений, которые давно присмотрел сам и хотел бы порекомендовать вам для покупки. В основном, это различные аксессуары для смартфона и личные гаджеты на все случаи жизни: смотрите, что здесь есть!

Личный ТОП лучших товаров с АлиЭкспресс, которые захотите купить и вы. Встречайте личный топ полезных гаджетов с Али. Фото.

Встречайте личный топ полезных гаджетов с Али

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Недорогой городской рюкзак

Недорогой городской рюкзак. Отличный рюкзак может стоить дешево! Фото.

Отличный рюкзак может стоить дешево!

Если заглянуть на отечественные маркетплейсы в поисках рюкзака, то вы вряд ли найдете что-то толковое дешевле 3000-4000 рублей. Но на Али я недавно присмотрел отличный городской рюкзак со стильным дизайном и защитой от краж. Внутри есть отсеки для ноутбука, записных книжек и различные застежки, так что, присмотритесь!

Цена: 1530 рублей

Крутой рюкзак дешево

Компактная бритва Xiaomi

Компактная бритва Xiaomi. Бритва Xiaomi — топчик для любого мужчины. Фото.

Бритва Xiaomi — топчик для любого мужчины

Я не так часто путешествую, но давно задумался о покупке компактной бритвы, которая занимала бы мало места. Вот хороший вариант от Xiaomi: у нее две плавающие головки, небольшие размеры и даже индикатор батареи! А заряжается она от обычного Type-C, поэтому можно использовать обычный кабель от смартфона.

Цена: 920 рублей

Бритва Xiaomi

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Недорогой увлажнитель воздуха

Недорогой увлажнитель воздуха. Увлажнитель Deerma — один из лучших на рынке по своим характеристикам. Фото.

Увлажнитель Deerma — один из лучших на рынке по своим характеристикам

Недавно мой увлажнитель воздуха вышел из строя, поэтому я нашел на Али крутую замену от Deerma. У него бак на 5 литров, а охват площади составляет около 30 квадратных метров. Вдобавок он бесшумный, поэтому можно оставлять его работать на ночь.

Цена: 2420 рублей

Увлажнитель воздуха

Мощный недорогой повербанк

Мощный недорогой повербанк. Повербанк Baseus можно купить со скидкой — поторопитесь. Фото.

Повербанк Baseus можно купить со скидкой — поторопитесь

Гаджеты Baseus высоко ценятся пользователями, но на них редко бывают скидки. Нашел мощный повербанк на 10 000 мА*ч с несколькими разъёмами USB, включая Type-C, всего за 2000 рублей! Он поддерживает быструю зарядку до 22.5 Вт, поэтому подзарядит смартфон с нереальной скоростью.

Цена: 2000 рублей

Повербанк Baseus

Крутые смарт-часы вместо Apple Watch

Крутые смарт-часы вместо Apple Watch. Amazfit — отличная замена Apple Watch, которая стоит в несколько раз дешевле. Фото.

Amazfit — отличная замена Apple Watch, которая стоит в несколько раз дешевле

Чтобы не тратиться на Apple Watch, присмотритесь к аналогу от Amazfit: аккумулятора хватит на 9 дней работы, есть зашщта от воды 5 АТМ и масса готовых циферблатов. Смарт-часы подойдут для тех, кто заботится о здоровье за счет всех современных функций вроде отслеживания сна и измерения кислорода в крови.

Цена: 3040 рублей

Часы Amazfit

Надежный кабель для зарядки

Надежный кабель для зарядки. Этот кабель для зарядки точно не подведет вас в неподходящий момент. Фото.

Этот кабель для зарядки точно не подведет вас в неподходящий момент

Кабель для зарядки никогда лишним не будет. Если искали хороший, то вот вам шнур от Hoco с надежной оплеткой и поддержкой быстрой зарядки. Не забудьте выбрать нужный разъём для вашего смартфоны.

Цена: 340 рублей

Кабель Hoco

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Адаптер для зарядки

Адаптер для зарядки. Компактный адаптер умеет быстро заряжать смартфоны. Не верите? Попробуйте сами. Фото.

Компактный адаптер умеет быстро заряжать смартфоны. Не верите? Попробуйте сами

К кабелю, конечно же, нужен адаптер. Тут я бы вам тоже хотел посоветовать зарядку от Hoco очень компактных размеров. Есть поддержка Quick Charge 3.0, так что, гаджет быстро вернется к жизни. Никогда и не скажешь, что такой «малыш» окажется очень быстрым да еще и по низкой цене!

Цена: 360 рублей

Адаптер Hoco

Недорогие беспроводные наушники

Недорогие беспроводные наушники. Hoco умеет делать и хорошие наушники, но продает их очень дешево. Фото.

Hoco умеет делать и хорошие наушники, но продает их очень дешево

Не могу не посоветовать вам блютуз-наушники, которые недавно прикупил сам. В частности, очень нравится качество звучания и перфорация на ножке. Bluetooth 5.1 позволяет им работать без глюков и разрывов связи, а аккумулятора хватает на 5-6 часов активного использования.

Цена: 1100 рублей

Беспроводные наушники

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Полноразмерные блютуз-наушники

Полноразмерные блютуз-наушники. Эти наушники вышли достаточно давно, но по-прежнему являются одними из лучших в своем ценовом сегменте. Фото.

Эти наушники вышли достаточно давно, но по-прежнему являются одними из лучших в своем ценовом сегменте

Но если вы фанат полноразмерных наушников, то эта недорогая модель от Baseus вам тоже понравится. Максимальное время работы — почти 40 часов, а 40-миллиметровый аудиодрайвер дает шикарное звучание с 3D-эффектом. Подробности можете узнать по ссылке ниже.

Цена: 2000 рублей

Большие наушники Baseus

Розетка на несколько устройств

Розетка на несколько устройств. Адаптер позволяет быстро заряжать сразу несколько гаджетов одновременно. Фото.

Адаптер позволяет быстро заряжать сразу несколько гаджетов одновременно

Хотите одновременно заряжать несколько гаджетов? Вот хорошая розетка Ugreen на несколько устройств: она основана на нитриде галлия, поэтому проработает дольше обычной кремниевой. Мощность составляет 30 Вт, так что, можно спокойно подключать несколько устройств по USB-A или Type-C.

Цена: 1760 рублей

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