Личный ТОП лучших товаров с АлиЭкспресс, которые захотите купить и вы

Нередко в своих подборках мы рекомендуем вам товары, которые купили сами или хотели бы приобрести. Учитывая то, сколько различных интересных гаджетов появляется в наших статьях еженедельно, даже за полгода набирается целый список того, что не грех посоветовать вам снова. Таких товаров невероятно много, поэтому на этих длинных майских выходных я собрал для вас десятку отличных предложений, которые давно присмотрел сам и хотел бы порекомендовать вам для покупки. В основном, это различные аксессуары для смартфона и личные гаджеты на все случаи жизни: смотрите, что здесь есть!

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Недорогой городской рюкзак

Если заглянуть на отечественные маркетплейсы в поисках рюкзака, то вы вряд ли найдете что-то толковое дешевле 3000-4000 рублей. Но на Али я недавно присмотрел отличный городской рюкзак со стильным дизайном и защитой от краж. Внутри есть отсеки для ноутбука, записных книжек и различные застежки, так что, присмотритесь!

Цена: 1530 рублей

Крутой рюкзак дешево

Компактная бритва Xiaomi

Я не так часто путешествую, но давно задумался о покупке компактной бритвы, которая занимала бы мало места. Вот хороший вариант от Xiaomi: у нее две плавающие головки, небольшие размеры и даже индикатор батареи! А заряжается она от обычного Type-C, поэтому можно использовать обычный кабель от смартфона.

Цена: 920 рублей

Бритва Xiaomi

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Недорогой увлажнитель воздуха

Недавно мой увлажнитель воздуха вышел из строя, поэтому я нашел на Али крутую замену от Deerma. У него бак на 5 литров, а охват площади составляет около 30 квадратных метров. Вдобавок он бесшумный, поэтому можно оставлять его работать на ночь.

Цена: 2420 рублей

Увлажнитель воздуха

Мощный недорогой повербанк

Гаджеты Baseus высоко ценятся пользователями, но на них редко бывают скидки. Нашел мощный повербанк на 10 000 мА*ч с несколькими разъёмами USB, включая Type-C, всего за 2000 рублей! Он поддерживает быструю зарядку до 22.5 Вт, поэтому подзарядит смартфон с нереальной скоростью.

Цена: 2000 рублей

Повербанк Baseus

Крутые смарт-часы вместо Apple Watch

Чтобы не тратиться на Apple Watch, присмотритесь к аналогу от Amazfit: аккумулятора хватит на 9 дней работы, есть зашщта от воды 5 АТМ и масса готовых циферблатов. Смарт-часы подойдут для тех, кто заботится о здоровье за счет всех современных функций вроде отслеживания сна и измерения кислорода в крови.

Цена: 3040 рублей

Часы Amazfit

Надежный кабель для зарядки

Кабель для зарядки никогда лишним не будет. Если искали хороший, то вот вам шнур от Hoco с надежной оплеткой и поддержкой быстрой зарядки. Не забудьте выбрать нужный разъём для вашего смартфоны.

Цена: 340 рублей

Кабель Hoco

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Адаптер для зарядки

К кабелю, конечно же, нужен адаптер. Тут я бы вам тоже хотел посоветовать зарядку от Hoco очень компактных размеров. Есть поддержка Quick Charge 3.0, так что, гаджет быстро вернется к жизни. Никогда и не скажешь, что такой «малыш» окажется очень быстрым да еще и по низкой цене!

Цена: 360 рублей

Адаптер Hoco

Недорогие беспроводные наушники

Не могу не посоветовать вам блютуз-наушники, которые недавно прикупил сам. В частности, очень нравится качество звучания и перфорация на ножке. Bluetooth 5.1 позволяет им работать без глюков и разрывов связи, а аккумулятора хватает на 5-6 часов активного использования.

Цена: 1100 рублей

Беспроводные наушники

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Полноразмерные блютуз-наушники

Но если вы фанат полноразмерных наушников, то эта недорогая модель от Baseus вам тоже понравится. Максимальное время работы — почти 40 часов, а 40-миллиметровый аудиодрайвер дает шикарное звучание с 3D-эффектом. Подробности можете узнать по ссылке ниже.

Цена: 2000 рублей

Большие наушники Baseus

Розетка на несколько устройств

Хотите одновременно заряжать несколько гаджетов? Вот хорошая розетка Ugreen на несколько устройств: она основана на нитриде галлия, поэтому проработает дольше обычной кремниевой. Мощность составляет 30 Вт, так что, можно спокойно подключать несколько устройств по USB-A или Type-C.

Цена: 1760 рублей

Сетевой фильтр