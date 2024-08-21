Снова в школу! Подборка крутых и недорогих товаров для учебы с АлиЭкспресс с быстрой доставкой

Приближается 1 сентября, а значит детям пора отправляться в школу. Увы, времена таковы, что с прошлогодним набором принадлежностей в новом учебном году будет сложновато, так как они элементарно изнашиваются, исчерпывая свой ресурс. К счастью, АлиЭкспресс позволяет закупиться к школе в эконом-режиме, не тратя слишком много средств. А задуматься об этом нужно уже сейчас, чтобы маркетплейс успел доставить всё вовремя. Приготовили подборку школьных принадлежностей, с которыми учебный год у ваших детей пролетит легко и непринужденно!

⚡ Кстати, еще больше отличных товаров вы всегда можете найти в Телеграм-канале "Сундук Али-Бабы". Не забудьте подписаться!

Стираемый блокнот для рисования

Первое, что наверняка пригодится вашему ребенку во время обучения — это многоразовый стираемый блокнот. Максимально удобная записная книжка с накладным покрытием, которое можно использовать как доску для решения примеров или записи мыслей. А после — стереть и использовать заново! При этом она имеет компактные размеры, помещаясь даже в школьный рюкзак.

Цена: 1000 рублей

Стираемый блокнот

Недорогие кроссовки для спорта

А не забыл ли ваш ребенок сменку? Такие классные кроссовки для тренировок он точно возьмет с собой и не оставит дома. Во-первых, они очень легкие и не отягощают и без того крупный рюкзак с учебниками. А во-вторых, сделаны с умом: приятная амортизирующая подошва в купе с дышащей тканью не дадут ногам устать. С такими физкультура превратится в праздник!

Цена: 1990 рублей

Кроссовки для бега

Детские смарт-часы с сим-картой

Чтобы ваш ребенок всегда был на связи, даже если забыл телефон дома, не забудьте купить смарт-часы с поддержкой звонков. Правда, вместо Apple Watch или других рекомендуем именно детские: они позволят в одно касание определить местонахождение человека и вызвать ему. Часы долго держат заряд, не боятся воды и повреждений, так что, будут отличной палочкой-выручалочкой для вашего чада.

Цена: 4340 рублей

Детские смарт-часы

Вышла новая Яндекс Станция Лайт 2! Теперь с аккумулятором, дисплеем и крутыми фишками Алисы

Мощный повербанк с быстрой зарядкой

Кстати, чтобы гаджеты в школе не разрядились, обязательно возьмите этот мощный повербанк Ugreen. Его фишка в компактных размерах и небольшом весе, а также емкости в 10 000 мА*ч — как раз хватит для подзарядки смартфона или планшета. Большой плюс — наличие быстрой зарядки до 30 Вт, что экономит время.

Цена: 2500 рублей

Повербанк Ugreen

Недорогой школьный рюкзак

Раз уж мы выше заговорили про непосильную ношу школьника, то самое время подумать о том, какой рюкзак купить. Конечно, городские чертовски хороши, но вряд ли они будут практичны. Вот отличный школьный ранец, в который поместятся и ноутбук, и учебники, и другие вещи. Выглядит универсально, так что, при необходимости можно применить его и для других целей. Вдобавок здесь много карманов

Цена: 1360 рублей

Хороший рюкзак

Металлическая подставка для ноутбука

Еще один классный гаджет из ассортимента Ugreen — подставка для ноутбука. Она позволяет установить лэптоп под нужным углом для максимального комфорта, а силиконовые вставки при этом не царапают корпус. Однако аксессуар можно применить еще и для планшета, а также для учебников и другой учебной литературы! В общем, максимально удобная подставка на все случаи жизни — точно не останется без дела!

Цена: 1320 рублей

Подставка для ноутбука

Могут ли Госуслуги звонить и писать в Ватсапе и что все это значит

Какой планшет купить для учебы

Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на iPad или ноутбук, присмотритесь к более практичному варианту — планшету на Андроид. Например, к Lenovo Xiaoxin Pad 2024. Модель работает на идеальном для рабочих задач чипсете Snapdragon 685 и имеет 6 Гб ОЗУ, чтобы не возникало проблем с быстродействием. Безрамочный дизайн планшета вкупе с большим экраном делают из него мощную рабочую машинку, которая будет идеальна для учебы!

Цена: 11 930 рублей

Планшет Lenovo

Пенал для ручек и карандашей

Конечно же, нельзя пойти в школу в первый учебный день без хорошего пенала для ручек и карандашей. Это намного практичнее и удобнее, чем носить их по отдельности. Он закрывается на молнию, а также имеет крепления внутри для фиксации школьных принадлежностей. Выглядит лаконично — точно надо брать!

Цена: 270 рублей

Школьный пенал

Разноцветная шариковая ручка

Еще одна мелочь, без которой идти на уроки ни в коем случае нельзя — это разноцветная шариковая ручка. Без нее не обойтись! В нее встроено сразу 4 стержня разных цветов, переключаться между которыми можно одним нажатием. Лучший аксессуар для тех, кто жить не может без разметки тем в тетрадях!

Цена: 70 рублей

Ручка 4-в-1

Не обновляются приложения через Google Play после замедления YouTube. Что делать

Набор маркеров для рисования

Для уроков рисования не забудьте приобрести набор маркеров на водной основе. Они хороши тем, что позволяют делать классные насыщенные картины, не расплываются и уж тем более не пахнут. К тому же, акварельные маркеры долговечны и возвращаются к жизни парой капель уксуса, поэтому не требуют особых условий для хранения.

Цена: 500 рублей

Разноцветные маркеры