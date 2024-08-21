Снова в школу! Подборка крутых и недорогих товаров для учебы с АлиЭкспресс с быстрой доставкой

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Иван Герасимов

Приближается 1 сентября, а значит детям пора отправляться в школу. Увы, времена таковы, что с прошлогодним набором принадлежностей в новом учебном году будет сложновато, так как они элементарно изнашиваются, исчерпывая свой ресурс. К счастью, АлиЭкспресс позволяет закупиться к школе в эконом-режиме, не тратя слишком много средств. А задуматься об этом нужно уже сейчас, чтобы маркетплейс успел доставить всё вовремя. Приготовили подборку школьных принадлежностей, с которыми учебный год у ваших детей пролетит легко и непринужденно!

Снова в школу! Подборка крутых и недорогих товаров для учебы с АлиЭкспресс с быстрой доставкой. Готовимся к 1 сентября вместе с АлиЭкспресс! Что купить? Фото: fotokto.ru. Фото.

Готовимся к 1 сентября вместе с АлиЭкспресс! Что купить? Фото: fotokto.ru

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Стираемый блокнот для рисования

Стираемый блокнот для рисования. Удобный блокнот можно использовать в качестве доски для записи информации. Фото.

Удобный блокнот можно использовать в качестве доски для записи информации

Первое, что наверняка пригодится вашему ребенку во время обучения — это многоразовый стираемый блокнот. Максимально удобная записная книжка с накладным покрытием, которое можно использовать как доску для решения примеров или записи мыслей. А после — стереть и использовать заново! При этом она имеет компактные размеры, помещаясь даже в школьный рюкзак.

Цена: 1000 рублей

Стираемый блокнот

Недорогие кроссовки для спорта

Недорогие кроссовки для спорта. Классные кроссовки подойдут для бега и других активностей. Фото.

Классные кроссовки подойдут для бега и других активностей

А не забыл ли ваш ребенок сменку? Такие классные кроссовки для тренировок он точно возьмет с собой и не оставит дома. Во-первых, они очень легкие и не отягощают и без того крупный рюкзак с учебниками. А во-вторых, сделаны с умом: приятная амортизирующая подошва в купе с дышащей тканью не дадут ногам устать. С такими физкультура превратится в праздник!

Цена: 1990 рублей

Кроссовки для бега

Детские смарт-часы с сим-картой

Детские смарт-часы с сим-картой. Смарт-часы с сим-картой позволят вашему ребенку всегда оставаться на связи. Фото.

Смарт-часы с сим-картой позволят вашему ребенку всегда оставаться на связи

Чтобы ваш ребенок всегда был на связи, даже если забыл телефон дома, не забудьте купить смарт-часы с поддержкой звонков. Правда, вместо Apple Watch или других рекомендуем именно детские: они позволят в одно касание определить местонахождение человека и вызвать ему. Часы долго держат заряд, не боятся воды и повреждений, так что, будут отличной палочкой-выручалочкой для вашего чада.

Цена: 4340 рублей

Детские смарт-часы

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Мощный повербанк с быстрой зарядкой

Мощный повербанк с быстрой зарядкой. Повербанк Ugreen быстро вернет смартфон или планшет к жизни. Фото.

Повербанк Ugreen быстро вернет смартфон или планшет к жизни

Кстати, чтобы гаджеты в школе не разрядились, обязательно возьмите этот мощный повербанк Ugreen. Его фишка в компактных размерах и небольшом весе, а также емкости в 10 000 мА*ч — как раз хватит для подзарядки смартфона или планшета. Большой плюс — наличие быстрой зарядки до 30 Вт, что экономит время.

Цена: 2500 рублей

Повербанк Ugreen

Недорогой школьный рюкзак

Недорогой школьный рюкзак. Вместительный рюкзак идеально подойдет для школы и будет актуален с любым образом. Фото.

Вместительный рюкзак идеально подойдет для школы и будет актуален с любым образом

Раз уж мы выше заговорили про непосильную ношу школьника, то самое время подумать о том, какой рюкзак купить. Конечно, городские чертовски хороши, но вряд ли они будут практичны. Вот отличный школьный ранец, в который поместятся и ноутбук, и учебники, и другие вещи. Выглядит универсально, так что, при необходимости можно применить его и для других целей. Вдобавок здесь много карманов

Цена: 1360 рублей

Хороший рюкзак

Металлическая подставка для ноутбука

Металлическая подставка для ноутбука. Крутая подставка для ноутбука будет хорошим подспорьем при работе и чтении книг. Фото.

Крутая подставка для ноутбука будет хорошим подспорьем при работе и чтении книг

Еще один классный гаджет из ассортимента Ugreen — подставка для ноутбука. Она позволяет установить лэптоп под нужным углом для максимального комфорта, а силиконовые вставки при этом не царапают корпус. Однако аксессуар можно применить еще и для планшета, а также для учебников и другой учебной литературы! В общем, максимально удобная подставка на все случаи жизни — точно не останется без дела!

Цена: 1320 рублей

Подставка для ноутбука

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Какой планшет купить для учебы

Какой планшет купить для учебы. Планшет от Lenovo подойдет для учебы благодаря хорошему процессору и большому экрану. Фото.

Планшет от Lenovo подойдет для учебы благодаря хорошему процессору и большому экрану

Вместо того, чтобы тратить огромные деньги на iPad или ноутбук, присмотритесь к более практичному варианту — планшету на Андроид. Например, к Lenovo Xiaoxin Pad 2024. Модель работает на идеальном для рабочих задач чипсете Snapdragon 685 и имеет 6 Гб ОЗУ, чтобы не возникало проблем с быстродействием. Безрамочный дизайн планшета вкупе с большим экраном делают из него мощную рабочую машинку, которая будет идеальна для учебы!

Цена: 11 930 рублей

Планшет Lenovo

Пенал для ручек и карандашей

Пенал для ручек и карандашей. Пенал имеет твердую крышку, поэтому защитит содержимое от ударов и сжатия. Фото.

Пенал имеет твердую крышку, поэтому защитит содержимое от ударов и сжатия

Конечно же, нельзя пойти в школу в первый учебный день без хорошего пенала для ручек и карандашей. Это намного практичнее и удобнее, чем носить их по отдельности. Он закрывается на молнию, а также имеет крепления внутри для фиксации школьных принадлежностей. Выглядит лаконично — точно надо брать!

Цена: 270 рублей

Школьный пенал

Разноцветная шариковая ручка

Разноцветная шариковая ручка. Ручка 4-в-1 — топчик для любителей разметки в тетрадях! Фото.

Ручка 4-в-1 — топчик для любителей разметки в тетрадях!

Еще одна мелочь, без которой идти на уроки ни в коем случае нельзя — это разноцветная шариковая ручка. Без нее не обойтись! В нее встроено сразу 4 стержня разных цветов, переключаться между которыми можно одним нажатием. Лучший аксессуар для тех, кто жить не может без разметки тем в тетрадях!

Цена: 70 рублей

Ручка 4-в-1

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Набор маркеров для рисования

Набор маркеров для рисования. Маркеры на водной основе долговечны и лучше подходят для рисования. Фото.

Маркеры на водной основе долговечны и лучше подходят для рисования

Для уроков рисования не забудьте приобрести набор маркеров на водной основе. Они хороши тем, что позволяют делать классные насыщенные картины, не расплываются и уж тем более не пахнут. К тому же, акварельные маркеры долговечны и возвращаются к жизни парой капель уксуса, поэтому не требуют особых условий для хранения.

Цена: 500 рублей

Разноцветные маркеры

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