ТОП-10 товаров с АлиЭкспресс, которые нужно успеть купить до подорожания. Потом спасибо скажете

Распродажа АлиЭкспресс медленно, но верно подходит к своему завершению — у вас остались считанные часы, чтобы купить гаджеты со скидкой. Это важно сделать именно сейчас, так как после нее цены не просто вернутся на прежний уровень, а серьезно вырастут, что уже не является секретом ни для кого. По этой причине мы отобрали смартфоны, планшеты, наушники — в общем, все то, что лучше покупать прямо сейчас и не откладывать на потом. В нашей свежей подборке также есть товары, которые уже подорожали в отечественной рознице, но на Али до сих пор продаются дешево.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ КРУТЫХ ТОВАРОВ ИЩИ В ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛЕ "СУНДУК АЛИ-БАБЫ"

Портативная зарядка Baseus

Товары от Baseus славятся высоким качеством, но в последнее время не радуют низкой ценой. Возьмите этот топовый повербанк для смартфона на 20 000 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки. Еще недавно его цена была около ниже 2000 рублей — сейчас явно последний шанс купить гаджет дешево.

Цена: 2340 рублей

Повербанк Baseus

Удобная настольная лампа

Один из гаджетов, который явно не затеряется в вашем доме — переносная настольная лампа. Ее фишка не только в регулировке яркости и цветовой температуре, но и в мобильности: устройство можно снимать с магнитной подставки и переносить в любое место. Заряжается через Type-C, а еще имеет мощный аккумулятор, которого хватит на сутки — надо брать, пока не подорожало.

Цена: 1710 рублей

Настольная лампа

Шлем PlayStation VR2

Шлем Playstation VR2 — довольно нишевая вещь. Это, конечно, не Apple Vision Pro, зато стоит заметно дешевле, собирает массу хвалебных отзывов и позволяет . В отечественной рознице гаджет стоит под 60к рублей — чуть ли не дороже самой PS. Забирайте по выгодной цене на Али — дешевле уже вряд ли будет!

Цена: 54 720 рублей

VR-шлем Playstation

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Мощная приставка на Андроид

Android-приставка способна превратить любой старый телевизор в Смарт ТВ, но и в этом сегменте предостаточно не самых качественных устройств. H96 Max — мощный ТВ-бокс с хорошим процессором и Android 12 на борту, который точно вас не разочарует. Вам лишь нужно выбрать комплектацию с нужным объемом оперативки и встроенной памяти!

Цена: от 4420 рублей

Приставка с Андроид ТВ

Хороший планшет на Андроид

Планшеты на Андроид во многом уступают iPad, но при этом подходят для повседневного использования и стоят дешевле. Присмотритесь к NPad Plus — гаджет с 10-дюймовым экраном и 8 Гб оперативки, работающем на чипе MediaTek — он хорош для учебы и повседневных задач, включая просмотр видео и веб-серфинг. Внизу страницы не забудьте купоны продавца, чтобы покупка стала еще выгоднее.

Цена: 12 100 рублей

Планшет на Андроид

Недорогие смарт-часы

Если искали, чем заменить Apple Watch или Samsung Galaxy Watch и не переплатить, то Kumi Ku6 Meta созданы специально для вас. Смарт часы имеют огромный дисплей, шустрое меню и мощную батарею, а также отлично работают с любым смартфоном. С их помощью можно отвечать на звонки и отслеживать самочувствие, так что, думаю, их нужно обязательно добавить в корзину и заказать до повышения цен.

Цена: 1870 рублей

Смарт-часы Kumi

В России отключили Samsung Pay на новых смартфонах. Как теперь оплачивать покупки в магазине

Мощный смартфон на Андроид

Смартфоны Realme дорожают вслед за остальными, но на Али их можно достать по приятной цене. Скорее заказывайте GT Neo 5: гаджет с 12 Гб оперативки и большим экраном временно подешевел, поэтому лучше не откладывать покупку в долгий ящик! Внутри вас ждет чип Snapdragon 8+ Gen 1 — в этом материале описаны все отличия этого процессора и его особенности.

Цена: 38 900 рублей

Realme GT Neo 5

Хороший адаптер для зарядки

Для быстрой зарядки своих устройств не забудьте заказать GaN-адаптер Toocki, который временно скинул в цене: в нем два разъёма — Type-C и USB-A, суммарная мощность которых составляет 65 Вт. Дешевле уже вряд ли будет!

Цена: 1010 рублей

Адаптер Toocki

Складные беспроводные наушники

Давно хотели купить полноразмерные блютуз-наушники? Не теряйте времени: эти проверенные временем Baseus D02 Pro идеально подойдут для прослушивания музыки или просмотра фильмов на Андроид ТВ! В комплекте есть кабель с миниджеком, чтобы подключать аксессуар напрямую к телефону, а еще он стоит не так уж дорого — есть повод задуматься о покупке.

Цена: 2550 рублей

Наушники Baseus

Можно ли переназначить кнопки на пульте Android TV

Какой фен вместо Дайсона купить

Фен Дайсон — один из самых желанных подарков среди женщин на любой праздник. Вот только гаджет серьезно переоценен и по карману далеко не каждому мужику. На помощь приходит модель аналог Дайсона — Laifen Swift ровно с теми же функциями и схожим дизайном, включая ионизацию и выбор температуры. Не верите, что справится? Нажмите на кнопку ниже и почитайте реальные отзывы от покупателей, которые высоко оценили устройство!

Цена: 19 000 рублей

Крутой мощный фен