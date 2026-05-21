Xiaomi 17 Max вышел в удобное время: рубль укрепился, и смартфоны рекордно подешевели из-за курса доллара. Китайские флагманы на AliExpress сейчас стоят дешевле, чем когда-либо, а 21 мая Xiaomi официально представила новую модель линейки, которая заняла место между Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Pro Max. Разбираю, что из себя представляет смартфон Xiaomi 17 Max и стоит ли его ждать.

Чем Xiaomi 17 Max отличается от Xiaomi 17 Pro Max

Первый вопрос при взгляде на телефон Xiaomi 17 Max — зачем он нужен, если есть Pro Max? Ответ прямой: Xiaomi 17 Max — это Pro Max без заднего экрана. Дополнительный AMOLED-дисплей на крышке, который есть у Pro Max, здесь отсутствует. Вместо него — батарея выросла с 7500 до 8000 мАч, а цена снизилась на 1200 юаней.

Это честный компромисс. Задний экран у Pro Max — красивая фишка, но большинству покупателей он не нужен в повседневной жизни. Аккумулятор Xiaomi 17 Max на 8000 мАч с рекордной для линейки емкостью — аргумент куда более практичный.

Характеристики Xiaomi 17 Max

Характеристики Xiaomi 17 Max в цифрах:

Характеристики Xiaomi 17 Max Экран 6.9 дюйма, LTPO OLED (2608×1200), 1-120 Гц Основная камера 200 + 50 + 50 МП Фронтальная камера 32 МП Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Память 12/256, 12/512, 16/256, 16/512 ГБ Аккумулятор 8000 мАч Зарядка 100 Вт проводная, 50 Вт беспроводная, 22.5 Вт реверсивная

Несколько деталей за пределами таблицы. Экран LTPO с диапазоном 1-120 Гц (адаптивная частота снижает расход батареи в статичных сценариях). Ультразвуковой сканер отпечатка в экране, стереодинамики 1115X с Dolby Atmos, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-порт. Водозащита IP68. Оболочка HyperOS 3 на Android 16. Важный момент для российских покупателей: Xiaomi 17 Max поддерживает все необходимые для России LTE-бенды — 1, 3, 7, 8 и 20. Смартфон будет нормально работать с российскими операторами без проблем со связью.

Камера Xiaomi 17 Max — в чем компромисс

Камера Xiaomi 17 Max — самая неоднозначная часть спецификаций. С одной стороны, основной модуль 200 МП на сенсоре Samsung ISOCELL HP9 с диафрагмой f/1.65 и OIS (это серьезный сенсор с большой светочувствительной площадью 1/1.4 дюйма). Оптика Leica, видеосъемка 8K@30fps — все на месте.

С другой стороны — компромиссы заметны. Ультраширик 50 МП идет без автофокуса — значит, макросъемку и четкие снимки вблизи он не обеспечит. Перископный телевик дает только 3x оптического зума против 5x у Pro Max. Кому важна дальняя съемка, разница будет принципиальной. Кому телевик нужен от случая к случаю — вполне достаточно. Выбирая между моделями линейки, стоит четко понимать приоритеты. О том, чем Xiaomi 17 отличается от Xiaomi 17 Ultra и какая модель подходит под конкретные задачи, читайте отдельно.

Цена Xiaomi 17 Max и когда ждать в России

Дата выхода Xiaomi 17 Max — 21 мая 2026 года, старт продаж в Китае 25 мая. Цена Xiaomi 17 Max по конфигурациям:

12/256 ГБ — 4799 юаней, около 59 600 рублей;

— 4799 юаней, около 59 600 рублей; 12/512 ГБ — 5399 юаней, около 67 000 рублей;

— 5399 юаней, около 67 000 рублей; 16/256 ГБ — 5099 юаней, около 63 300 рублей;

— 5099 юаней, около 63 300 рублей; 16/512 ГБ — 5799 юаней, около 72 000 рублей.

Теперь о том, как это соотносится с остальной линейкой на AliExpress прямо сейчас. Глобальная версия Xiaomi 17 стоит около 48 000 рублей — на 11 000 дешевле базового Max. Глобальная версия Xiaomi 17 Ultra — около 71 000 рублей, то есть сопоставимо с топовой конфигурацией Max. Xiaomi 17 Pro Max в китайской версии, перепрошитой на глобалку, стоит около 63 000 рублей — примерно столько же, сколько Xiaomi 17 Max 16/256 ГБ.

При таком раскладе позиционирование Max выглядит непросто: за те же деньги можно взять Pro Max с задним экраном и 5x телевиком, пусть и в китайской прошивке. А скоро линейку пополнит еще одна новинка — когда выйдет Xiaomi 17T и что о нем известно, узнаете в специальном материале.

Xiaomi 17 Max в России официально не появится: смартфон предназначен только для китайского рынка. Но китайская версия Xiaomi 17 Max поддерживает российские LTE-бенды — значит, купить ее через AliExpress будет вполне реально.

Стоит ли покупать Xiaomi 17 Max

Смотрю на картину целиком, и вот где интересно. За 59 600 рублей Xiaomi 17 Max 12/256 предлагает 8000 мАч, топовый чип и камеру Leica. Это звучит привлекательно. Но Xiaomi 17 за 48 000 рублей дешевле на 11 000 рублей и при этом тоже Snapdragon 8 Elite Gen 5 и тоже Leica. Там компактный корпус, что само по себе преимущество. Xiaomi 17 Ultra за 71 000 рублей — принципиально более мощная камерная система с 5x перископом и лучшим основным сенсором.

Купить Xiaomi 17 Max имеет смысл в одном конкретном случае: нужен большой экран 6.9 дюйма, максимальная автономность и не хочется переплачивать за задний экран Pro Max. Если батарея — главный критерий, 8000 мАч с зарядкой 100 Вт делают свое дело.

Для всех остальных сценариев выбор неочевиден. Ситуация изменится, когда Xiaomi 17 Max появится на AliExpress — тогда будет понятно, по какой цене его реально можно взять. Пока же Xiaomi 17 за 48 000 рублей выглядит выгоднее для большинства задач. И помните: на горизонте уже следующее поколение — смартфона Xiaomi 18, и первые утечки уже есть.