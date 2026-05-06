Xiaomi наконец-то выпустила глобальную версию Redmi Watch 6, спустя более 6 месяцев после китайского запуска пополнив ряд лучших смарт-часов 2026 года. Новинку уже можно купить в Польше, Румынии и Таиланде, а версия с NFC для бесконтактных платежей пока доступна только в Польше. Для тех, кто ждал глобальную версию шестого поколения, это хорошая новость, хотя до России часы пока официально не добрались.

Где можно купить Redmi Watch 6 и по какой цене

Глобальные продажи стартовали в трёх странах. Стандартная версия Redmi Watch 6 стоит PLN 449 в Польше (примерно $123), RON 519 в Румынии (примерно $115) и THB 3 190 в Таиланде (примерно $97 по акции, обычная цена — THB 4 190, около $128). Версия с NFC продаётся пока только в Польше за PLN 499 (это примерно $137, то есть доплата за бесконтактные платежи составляет около 11%). О новых поступлениях сообщим через канал AndroidInsider.ru в мессенджере MAX.

В пересчёте на рубли по текущему курсу с учётом наценки стандартная версия стоит примерно от 13 000 ₽, а NFC-версия — около 15 000 ₽ в России, если ориентироваться на глобальные цены. Для сравнения: предыдущие Redmi Watch 5 продавались в России по рекомендованной цене около 11 000 ₽, а сейчас их можно найти на AliExpress менее чем за 6 000 ₽.

Когда именно Redmi Watch 6 появятся в России, Xiaomi пока не сообщает. Но учитывая, что глобальная версия уже вышла, ждать осталось, скорее всего, не так долго. В Китае часы появились ещё в октябре 2025 года по цене 599 юаней (около 7 000 ₽).

Характеристики экрана Redmi Watch 6

Диагональ дисплея Redmi Watch 6 осталась прежней: 2,07 дюйма, как у Redmi Watch 5. Разрешение — 432 на 514 пикселей, частота обновления — 60 Гц, рамки — по 2 мм с каждой стороны. Соотношение экрана к корпусу — 82%. Нечто подобное, пускай и с меньшей диагональю, предлагают новые HUAWEI Watch Fit 5.

Главное изменение — пиковая яркость выросла до 2 000 нит. У прошлого поколения было 1 500 нит. Разница заметна на практике: при ярком солнце информация на экране читается значительно лучше. Также есть режим постоянного отображения (Always-On Display) и автоматическое включение экрана при подъёме руки.

Дизайн Redmi Watch 6 и управление

Корпус Redmi Watch 6 выполнен из алюминиевого сплава и стал тоньше: 9,9 мм против 11,3 мм у предыдущего поколения — разница в 1,4 мм. Xiaomi также отмечает повышение твёрдости по Виккерсу на 20% и увеличение предела текучести на 40%, то есть корпус должен быть прочнее и устойчивее к повреждениям.

На боковой грани появилась вторая физическая кнопка. Раньше там была только одна — заводная головка. Теперь дополнительная кнопка открывает центр управления, меню перезагрузки и выключения, а при тройном нажатии вызывает экстренный контакт. По логике это похоже на Apple Watch: там вторая кнопка тоже нужна для быстрого доступа к важному.

Время работы Redmi Watch 6

Аккумулятор остался на 550 мАч, как и у Redmi Watch 5. Но заявленные сроки работы различаются в зависимости от сценария использования:

До 24 дней — при минимальной нагрузке (мало уведомлений, без тренировок с GPS)

До 12 дней — при нормальном использовании (уведомления, трекинг здоровья, короткие тренировки)

До 7 дней — при интенсивной эксплуатации (частые тренировки с GPS, Bluetooth-звонки, постоянное отображение)

Реальная автономность Redmi Watch 6 для большинства пользователей, скорее всего, окажется в районе 10–12 дней — это хороший показатель для часов с AMOLED-экраном такого размера. Для сравнения: Apple Watch Ultra 2 работают максимум 3 дня, а Samsung Galaxy Watch7 — около 2 дней.

Функции Redmi Watch 6 для здоровья и спорта

Набор функций Redmi Watch 6 для фитнеса и мониторинга здоровья стандартный для этого класса, но вполне обширный:

Более 150 спортивных режимов

Независимая спутниковая навигация GNSS (пять систем, двойная антенна L1 с автовыбором сигнала)

Водозащита 5ATM — можно плавать в бассейне

Круглосуточный мониторинг пульса и уровня кислорода в крови (SpO2)

Отслеживание сна, стресса и дыхательных упражнений

Оповещения при аномальном пульсе и низком уровне кислорода

Женский календарь здоровья

Двойная антенна GNSS с автоматическим выбором более сильного сигнала — мелочь, но полезная. На пробежке или велопрогулке маршрут пишется точнее, даже если часы наполовину спрятаны под рукавом или перчаткой. Линейный мотор умеет более 20 паттернов вибрации, так что уведомления, будильник и напоминания ощущаются по-разному — это удобнее, чем кажется на бумаге.

Redmi Watch 6 с поддержкой NFC

Версия Redmi Watch 6 NFC поддерживает бесконтактные платежи через Mastercard и Visa. Это важный момент: в китайской версии NFC работал только с локальными платёжными системами вроде Alipay и городскими транспортными картами. Глобальная версия адаптирована под международные карты.

Правда, пока NFC-модель доступна только в Польше, и Xiaomi ещё не опубликовала полный список банков-партнёров. Для России, где карты Visa и Mastercard в значительной степени ограничены, практическая польза NFC-платежей через эти часы остаётся под вопросом — как минимум до появления поддержки МИР или альтернативных решений.

Стоит ли покупать Redmi Watch 6

Умные часы Redmi Watch 6 — это эволюционное обновление. Если у вас уже есть Redmi Watch 5, спешить с заменой нет смысла: размер экрана и батарея те же, набор функций схож. Реальные отличия — более яркий дисплей (2 000 против 1 500 нит), чуть более тонкий корпус и добавленная вторая кнопка. Это заметно, но не критично.

Если же вы выбираете первые бюджетные смарт-часы или переходите с браслета вроде Mi Band, Redmi Watch 6 — один из лучших вариантов по соотношению цены, экрана и автономности. С Android 8.0 и iOS 14.0 часы дружат без проблем, но если хочется по-настоящему использовать экосистему Xiaomi — управлять умным домом, ставить расширенные циферблаты, — нужен смартфон Xiaomi с HyperOS. Доедут ли часы Redmi до России официально? Скорее всего, да: глобальная версия уже в продаже, а прошлые модели линейки до нас добирались. Конкретных сроков и рублёвых цен Xiaomi пока не называет, но совсем скоро мы выложим новинку в телеграм-канале Сундук Али-Бабы, чтобы вы могли заказать смарт-часы с AliExpress.