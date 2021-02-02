Что позволит Honor стать супербрендом и продавать больше всех смартфонов

Если проанализировать рынок смартфонов и взвесить шансы каждого бренда на то, чтобы стать лидером индустрии или сохранить это звание, то как-то особняком в наше нелегкое время стоит Honor. Именно эта компания, которая с недавнего времени стала именно компанией, а не брендом, одно время была очень непредсказуемой ”переменной”, но ситуация постепенно проясняется. Мне кажется, и многие с этим соглашаются, что она может стать настоящим лидером индустрии или как минимум уверенно войти в ТОП-3 мировых продаж смартфонов. Для этого ей надо проделать много работы, но по большому счету результатом этой работы должно быть выполнение только одного условия. Давайте попробуем понять, сможет ли Honor оставить всех позади и начать делать самые продаваемые в мире смартфоны.

Что будет с Honor

Начнем с мнения руководства компании и с того, что является самым очевидным. Любой Android-смартфон сам по себе имеет право на сервисы Google, которые по большому счету являются его основой. В составе Huawei молодой бренд был лишен такой возможности из-за санкций. Теперь времена поменялись, и после расставания ограничения были сняты.

США официально сняли санкции с Honor. Что будет дальше

В недавнем интервью глава Honor Чжао Мин сказал, что теперь, когда они больше не связаны ограничениями Huawei, их главная цель на год — запустить флагманские устройства, которые смогут конкурировать с Apple и Huawei. Главное, чтобы Honor не повторила судьбу своей бывшей материнской компании и не привлекла внимание правительства США. Руководитель также подчеркнул свою уверенность в том, что его компания сможет опередить многих конкурентов, включая Huawei.

Какие смартфоны Honor поддерживают Google

После анонса Honor V40 компания также собирается представить флагманские смартфоны Honor 40 и новую серию телефонов Honor Magic. Также ожидается анонс глобальной версии Honor V40, которая будет оснащена сервисами Google. А это и есть тот самый старт, который даст начало большой истории Honor.

Похоже, что основное внимание уделяется флагманам, но Honor вряд ли оставит без внимания категории среднего и начального уровня. Ожидается, что в этом году у Honor 10X Lite, Honor 9A и Honor Play 4 появятся преемники. А еще мы можем ждать новые планшеты, ноутбуки, наушники и другие гаджеты.

Какие смартфоны Honor получат поддержку сервисов Google

Где будут продаваться новые Honor

Honor также планирует выйти на новые рынки. Лидер компании сказал, что он осознает важность запуска конкурентоспособных продуктов, поэтому Honor планирует укрепить свой отдел исследований и разработок. Не трудно догадаться, что сотрудничество с Google прямо или косвенно поможет в этом.

Европа — один из ключевых рынков, и генеральный директор Honor уверен, что компания добьется успеха на нем и на других рынках. Это означает, что присутствие нового ”чистого” бренда может закрепиться в том числе в США, Индии и тем более в России, где Honor традиционно любят.

Почему люди покупают Honor

А теперь самое главное, почему именно Honor может закрепиться на вершине рейтинга смартфонов и стать при этом очень серьезной силой в индустрии. Все просто!

В свое время смартфоны Honor и Huawei были почти одинаковыми. Отличия были не такими большими, а философия брендов была если не единой, то очень схожей. Пусть Honor больше был ориентирован на молодую аудиторию, но это скорее было частью разведения смартфонов по условным группам пользователей.

Некоторые сервисы Google все еще работают на Huawei, но это скоро закончится

Теперь, когда руки Honor развязаны, она может делать все, что угодно, выпускать смартфоны для всех и преподносить их так, как ей вздумается. Кроме этого, пока в составе ее устройств живы технологии Huawei, которые можно развивать. В частности это касается камер, которые всегда были на высоком уровне. Для многих это главное мерило качества смартфона и это уже дает преимущества на старте.

Еще одним преимуществом является то, что с рынка почти убрали Huawei и те сотни миллионов покупателей, который ежегодно покупали ее смартфоны, вынуждены выбирать что-то новое. Почему не Honor, которая как нельзя кстати получила одобрение на использование сервисов Google.

В чем преимущества Honor

Это уже дает Honor колоссальное преимущество, а дополнительные потенциальные проблемы Xiaomi, которая может повторить судьбу ZTE и Huawei, только добавляют молодому бренду шансов на успех.

Когда я только собирался писать эту статью, еще не было до конца понятно, получат ли смартфоны Honor разрешение на использование Google. Тогда моими аргументами было только имиджевое и технологическое наследие Huawei. Теперь же, когда стало понятно, что Honor будет поддерживать сервисы Google и полноценный Android, стало понятно, что у нее есть все, чтобы занять как минимум второе место рейтинга продаж смартфонов сразу же за Samsung, а дальше уже, как говорится, чем черт не шутит…