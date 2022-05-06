До главной презентации Google I/O осталось несколько дней. Тут все, что могут показать

Ждать Google I/O 2022 осталось совсем недолго. До конференции осталось меньше недели. Сейчас то самое время, чтобы поговорить о гаджетах и программном обеспечении, которые нам покажут на этом мероприятии. Официальной информации о готовящихся новинках пока нет, но мы уже знаем, что Google готовит для нас кое-что интересное. Давайте соберем воедино все, что нам точно покажут, что нам могут показать и то, о чем мы можем помечтать, ведь теоретически это тоже может стать частью презентации. Хотя бы в качестве раннего анонса.

Что такое Google I/O 2022

Google I/O — это ежегодная конференция разработчиков поискового гиганта. Именно сюда они приходят, чтобы узнать о новейших технологиях, а также чтобы познакомиться с новинками приложений и других сервисов, созданных для экосистемы Google. Это также одно из главных событий для новых анонсов Google. Вы уже можете делать прогнозы в нашем Telegram-чате, а пока давайте соберем все воедино.

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Когда будет Google I/O 2022

Google начинает вновь открывать свои двери для публики для личного присутствия. Но в этот раз присутствие все равно будет ограниченным, а само мероприятие пройдет в Маунтин-Вью, Калифорния. Туда попадут единицы счастливчиков, а для всех остальных мероприятие будет доступно для просмотра онлайн. Состоится конференция 11 мая.

Что покажут на презентации Google

Для профессионалов важной частью мероприятия является та, что мы даже не увидим, и та, из-за которой вся движуха называется конференцией. Но для нас куда важнее та ее часть, на которой покажут новинки и расскажут, что они умеют. А показать могут многое.

Что нового в Android 13

Мы можем не сомневаться, что Android 13 точно будет и станет горячей темой на Google I/O 2022. Первая предварительная версия для разработчиков появилась в феврале. Совсем недавно мы многое узнали о ней, когда она вышла на стадию бета-тестирования. Пусть операционная система и доступная только для владельцев некоторых моделей Pixel, но некоторые ее особенности раскрылись более полно. Наш Иван Кузнецов рассказывал об этом более подробно.

Мы уже знаем о множестве функций Android 13, но мы, вероятно, увидим еще больше важных новостей и больше информации о программном обеспечении во время Google I/O. Это могут быть новые функции, даты запуска и многое другое.

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Когда выйдет Google Pixel 6a

Google обычно не выпускает свои телефоны серии Pixel A во время Google I/O, но недавние слухи утверждают, что мы увидим новый телефон среднего уровня именно на конференции. Информация исходит от Джона Проссера, знаменитого своими пронозами. Тем не менее, он также упоминает, что телефон не запустится сразу. До прилавков новинка может добраться в июле.

Телефон, вероятно, будет оснащен процессором Google Tensor и почти идентичным языком дизайна, как в серии Google Pixel 6. У него будет три камеры, но не будет некоторых важных функций более старших моделей.

Выпустит ли Google часы

Говоря о будущих устройствах, Google Pixel Watch — еще один продукт, о котором ходят слухи, и мы надеемся увидеть их на Google I/O в этом году. Признаки их появления мы наблюдаем уже некоторое время. К ним относятся регистрация товарного знака и найденные в ресторане часы. Джон Проссер также утверждает, что мы увидим гаджет на мероприятии, и говорит, что он будет стоить 300-400 долларов. Другие слухи говорят, что часы могут быть представлены в двух размерах и четырех цветах.

С таким количеством слухов, которые появляются в последнее время, мы можем сказать, что появление часов на Google I/O весьма вероятно. А еще могут выйти обновления Wear OS с новыми функциями.

Новый Nest Hub

Nest Hub (2-го поколения) и Nest Hub Max — отличные устройства, которые по понятным причинам у нас не прижились. Тем не менее, последние слухи говорят, что у Google есть все, что нужно, чтобы выпустить новое поколение гаджета. Недавний слух от 9to5Google утверждает, что поисковый гигант работает над интеллектуальным Nest Hub с функцией съемного экрана.

Что еще покажут на Google I/O

Выйдет ли складной Google Pixel Fold

Есть и другие продукты Google, которые обсуждают уже несколько месяцев, но мы думаем, что они с меньшей вероятностью появятся на Google I/O. Самым интересным из них, вероятно, является складной телефон Google, о котором мы слышим уже около года. Доказательства работы над ним мы видели в Android 12L, а также были слухи о его дизайне, камере и цене.

Тем не менее, слухов было немного и шумиха вокруг складных устройств Google постепенно стихает. Поэтому даже разговоры о нем на мероприятии маловероятны. Чтобы сказать хоть что-то, компания должна иметь понимание, что он выйдет в ближайшие несколько месяцев. Хотелось бы верить, что я ошибаюсь, и его анонсируют, но сильно рассчитывать на это не стоит.

Что нового в Pixel 7

Возможно, мы забегаем вперед, но Google I/O — идеальное место, чтобы рассказать о новых функциях и устройствах. На самом деле не стоит ожидать, что мы увидим Pixel 7 или хотя бы что-то о нем услышим. Но если внимательно следить за презентацией, то в ней могут быть какие-то намеки или пасхалки.

Где посмотреть Google I/O

Все, что вам нужно сделать, это зайти на веб-сайт Google I/O и нажать кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу страницы. Следуйте инструкциям, чтобы зарегистрироваться на мероприятие, и наслаждайтесь!

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