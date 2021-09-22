Если у людей есть деньги, они покупают iPhone. Вот пруф

Apple только что выпустила серию iPhone 13, но нам уже приходится попрощаться с моделями, которые оставили свой след в истории. Даже если не сравнивать их с моделями на Android, можно сказать, что они были не самыми лучшими в истории. Тем не менее, свой след они точно оставили. А еще они помогли компании закрепиться на рынке премиальных устройств. Согласно новым данным, в текущем году компания претендует на еще большую долю в сегменте премиальных смартфонов. Вот только в этом году история успеха будет немного иной и компания добьется его за счет некоторых других факторов. Обо всей этой истории надо рассказать подробнее, ведь в ней фигурируют даже Samsung и Huawei.

Какие дорогие телефоны покупают люди

Согласно новому отчету Counterpoint, доля Apple на мировом рынке смартфонов премиум-класса выросла с 48% во втором квартале 2020 года до 57% во втором квартале 2021 года, в основном благодаря успеху iPhone 12 серии. Примечательно, что Counterpoint определяет рыночный сегмент премиум-класса как устройства стоимостью более 400 долларов США. Сюда входят почти все модели iPhone, так как самая дешевая из них стоит 399 долларов. Самые же популярные модели стоят уже от 800 долларов.

Почему даже дешёвые Android-смартфоны лучше, чем iPhone 13 Pro.

На всем рынке смартфонов премиум-класса на этот конкретный ценовой диапазон во втором квартале 2021 года приходилось 36% продаж, а рост составил 182% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Apple пришлось почти три четверти отгруженных устройств в этой группе во втором квартале 2021 года по сравнению с 54% годом ранее. Как уже было сказано выше, благодарить за это стоит хорошие продажи iPhone 12-ой серии, в том числе с приставкой ”Pro”.

Рынок премиального сегмента, хоть и не является массовым, все равно воспринимается крупными производителями с большим энтузиазмом, и они изо всех сил стараются навязать конкуренцию купертиновцам.

Покупает ли кто-то дорогие Samsung

Samsung сохранила 22% рынка премиум-класса во втором квартале 2020 года, но эта доля упала до 17% во втором квартале 2021 года. Counterpoint связывает это сокращение с ограничением предложения. Тем не менее, если говорить об объемах продаж, Samsung по-прежнему продемонстрировала рост продаж в премиальной категории на 13% за этот период. То есть она прибавила по отгрузкам, но Apple прибавила еще больше.

Несмотря на продолжающиеся проблемы на западных рынках, Huawei остается третьим по величине мировым производителем смартфонов в премиальной категории. Но было бы наивно полагать, что ее доля не снизится. Она упала до 6% во втором квартале 2021 года с 17% во втором квартале 2020 года. Примечательно, что это положение во многом связано с ее остаточной устойчивостью на китайском рынке, где компания по-прежнему занимает второе место по продажам среди всех брендов.

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Стали ли люди больше покупать дорогие телефоны

Только два Android-производителя продемонстрировали заметный прирост доли рынка за этот период, а именно Oppo и Xiaomi. Последняя увеличила свою премиальную долю с 4% до 6% в период со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года. OPPO показала еще более впечатляющие результаты, показав более чем двухкратный рост с 2 до 5%. Впрочем, все мы понимаем, что увеличить продажи в 2,5 раза, когда занимаешь 36% рынка, практически невозможно, но когда твой конкурент упал с 17 до 6%, ”подобрать” часть его клиентов вполне реально.

Другие производители Android-смартфонов постепенно присоединяются к большой четверке в премиальном сегменте. Сильно подтянулась OnePlus с выходом девятого поколения своего флагмана. Не сильно отстает от нее и Vivo. Даже Motorola пытается закрепиться в этом сегменте за счет некоторых рынков, но до глобального успеха ей еще далеко.

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Заглядывая в будущее — во вторую половину 2021 года — Counterpoint предполагает, что Samsung вернет некоторую долю рынка более дешевыми, чем раньше, складными устройствами Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. Да и Xiaomi, ставшая крупнейшим производителем смартфонов в мире в июне 2021 года, также продолжает продвигать на рынок больше продуктов премиум-класса.

Постепенно стихающая пандемия может оказать существенное влияние на рост продаж премиальных устройств, которые сильно упали в условиях неопределенности начала прошлого года. Так же можно предположить, что немного потеряет в продажах Apple, выпустив iPhone 13, который не так сильно отличается от iPhone 12, как многим хотелось бы. Но все это станет ясно только тогда, когда у нас появятся новые отчеты.