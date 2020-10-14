Как производители Android-смартфонов выиграют от выхода iPhone 12

Вчера вышел новый смартфон из разряда тех, которые не могут оставить людей равнодушными. Одни просто критикуют его по поводу и без, другие подчеркнуто сохраняют нейтралитет, а третьи чуть ли не в драку лезут, если кто-то в очередной раз говорит, что Apple уже не та. Как бы там ни было, а новый смартфон всегда является важным событием вне зависимости от того, как вы к нему относитесь. Тем более, что часто от этого выигрывают производители смартфонов на Android. Давайте кратко обсудим iPhone 12, чтобы понять, как от его выхода выиграют производители Android-смартфонов, а там, может быть, и до пользователей эти выгоды постепенно дойдут.

Конечно, как обычно, Apple выиграет от выхода нового iPhone, но в этом году не все карты легли на ее сторону, и она точно столкнется с некоторыми трудностями, которые однозначно сыграют на руку ее конкурентам. Apple просто не сможет так же бодро начать продажи.

Сейчас мы не будем говорить о технической составляющей смартфона, так как тут все на любителя. Поговорим о других факторах, которые тоже важны.

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Вторая волна пандемии

Многие говорили о ней, а кто-то даже ждал и готовился. В итоге она пришла — вторая волна пандемии. Летом было относительное затишье и многие страны даже начали смягчать запреты, открывая границы и снова запуская экономику.

В это время вышло много хороших смартфонов, среди которых можно назвать всю линейку Samsung Galaxy Note 20, Galaxy Z Fold 2, Galaxy S20 FE, Google Pixel 4a, OnePlus Nord и многие другие. Тогда была возможность произвести много устройств и на волне оптимизма люди готовы были их покупать.

Сейчас все снова портится. Несмотря на то, что в Китае пока все относительно спокойно, есть риск повторного закрытия заводов. Даже если сами заводы по сборке будут работать, могут прерваться цепочки поставок компонентов или готовой продукции до конечного потребителя.

Многие аналитики сходятся во мнении, что Apple начала производство нового смартфона еще в середине сентября, а представители заводов уверяют, что работники добровольно трудятся сверхурочно. Несмотря на это, если бы Apple запустила эту машину на месяц раньше, как это обычно и бывало, ситуация была бы лучше.

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Китайские праздники

Несмотря на то, что работники на заводах могут трудить круглые сутки посменно, забыв про праздники и выходные, все равно есть национальные особенности. Например, в Китае с первого по восьмое октября отмечается Праздник середины осени и многие китайцы в это время не работают. Это тоже внесет свой вклад в общее снижение объёмов производства и снова в плюсе окажутся те, для кого основной период спроса был чуть раньше или, наоборот, будет позже.

Так как в Китае сейчас нет жестких ограничительных мер, многие разъехались по другим провинциям. Это может привести к тому, что и без того не быстрое производство снова застопорится.

Железо нового iPhone

Выше я уже говорил о проблемах с поставками, но это можно вынести в отдельный пункт. Так как смартфон состоит из большого количества деталей, многие из них поставляются из США, Индии, Южной Кореи и других стран. Все это должно прибыть в Китай вовремя, но их надо собрать, отправить, погрузить, привезти и разгрузить. На каждом этапе возможны свои трудности, так как количество заболевших снова только растет.

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Некоторые производители вынесли производство за пределы Китая, но едва ли это сильно что-то изменит. Проблемы с поставками все равно могут случиться. Тем более, что именно в Китае пока максимально тихо.

Блокировка TikTok и WeChat

Еще одним фактором, который может сыграть против Apple, является возможный запрет правительством США TikTok и WeChat. Учитывая безумную популярность этих сервисов в Китае, можно предположить, что их запрет сильно скажется на интересе к iPhone в этой стране. Если соответствующих приложений не будет в AppStore, многие откажутся от покупки. Особенно учитывая, что WeChat в Китае это больше, чем мессенджер. Они в нем общаются, знакомятся, делают покупки и даже хранят деньги. Это больше, чем просто социальная сеть.

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Возможно, даже в случае запрета Apple сможет сделать запрет региональным. Тогда сервисы будут запрещены, скажем, только на территории США. Но продажи Apple все равно пострадают, ведь многие китайцы общаются с американцами (и наоборот) по делам или являясь родственниками. Обрубать такой канал им точно не хотелось бы. В итоге, Apple в любом случае проиграет от запрета. Вопрос в том насколько сильно. Естественно отвернувшихся от нее покупателей ”подберут” другие производители.

iPhone в 5G

Аналитики уже отметили, что рост рынка смартфонов будет обусловлен именно за счет распространения сетей пятого поколения. Если это действительно так, но до вчерашнего дня компания из Купертино рисковала остаться без хороших продаж в следующем году.

Тем не менее, компания все равно немного поздно выпустила свой 5G-аппарат. Она сама стала заложником собственного графика выхода смартфонов. Но факт остается фактом — многие жители стран, где 5G развивается быстрее остальных, уже поменяли смартфон летом, немного повлияв на статистику продаж.

Общее падение продаж

По разным оценкам, падение продаж смартфонов в этом году составит от 10 до 20 процентов относительно показателей прошлого года. Это тоже причина, по которой Apple проиграет больше, чем многие другие производители. Особенно те, которые успели выпустить смартфоны еще летом.

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Каждый из факторов едва ли способен обрушить рейтинги нового iPhone, но все вместе они как будто сговорились против него. Посмотрим, что будет дальше, но пока у Apple мало поводов для радости, и даже выход новинки в положенные ей даты в начале сентября был бы для компании лучшим вариантом.