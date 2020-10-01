Как превратить Android в iPhone за пару минут

Так уж получилось, что многие пользователи Android хотят сделать из своего смартфона iPhone. Одним это надо, чтобы просто подшутить над друзьями, другие хотят выделиться, третими просто интересно, а четвертым iPhone нравится больше, чем Android-смартфон. В итоге, постоянно появляются вопросы, как сделать то или иное сходство с американским смартфоном. В Google Play есть масса приложений для этого, а энтузиасты придумывают все новые и новые решения. Как говорится, ”если звезды зажигают, значит это кому-то надо”. На волне того, что вопросов — ”как в Android то или иное сделать как в iPhone”, мы подготовили пару советов. Попробуем?

Как сделать iPhone из Android

Прежде всего, надо понимать, что все действия, которые вы будете выполнять, будут на ваш страх и риск. Нет гарантий, что все будет работать качественно и корректно, так как это только на совести разработчиков, которые сами для себя решали, насколько качественно оптимизировать тот или иной инструмент.

Лично у меня некоторые из приведенных средств приводили к тому, что телефон начинал нормально работать только после перезагрузки. С другой стороны, многие пользователи писали, что все работает отлично. Для себя я понял, что немного поигрался и больше не хочу этим заниматься, но вам самим решать, как к этому относиться.

Экран блокировки iPhone

Главное, что видит каждый пользователь смартфона, когда включает его, это экран блокировки. На нем отображается базовая информация — время, дата, уведомления и быстрые функции. Для iPhone это отдельно вынесенные фонарик и камера, которые уже несколько лет доступны именно с экрана блокировки.

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Чтобы сделать экран блокировки, а заодно и центр управления вашего Android смартфона таким же, как на iPhone, надо скачать специальное приложение. Например, LockScreen Phone Notification.

Интерфейс приложения простой и русифицированный, но вам придется раздать все мыслимые и немыслимые разрешения. В этом мало что хорошего, но если вы готовы рискнуть, то попробовать можно.

На выбор вам будет предложено несколько обоев, возможность настройки управления и интерфейс двух телефонов — iPhone X и iPhone Xs. Есть более продвинутые инструменты, но именно у этого наиболее приятные отзывы. Хотя, у меня это работало, мягко говоря, так себе. Я мог только включать фонарь, запускать камеру, открывать уведомления и вытягивать панель управления. Остальное было недоступно. Более того, чтобы отключить такой экран блокировки, надо было перезагрузить телефон.

Зато все похоже на настоящее и на некоторых телефонах будет отображаться очень круто. У меня сверху была полоска от обычного экрана блокировки. Как понимаю, это из-за того, инструмент не оптимизирован под камеру в отверстии. Про это тоже надо помнить.

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Как установить лаунчер iPhone на Android

Установка стороннего лаунчера позволяет исправить самое главное несоответствие между операционными системами — домашний экран (рабочий стол). Чтобы все иконки, их расстановка, обои, служебные значки и даже способ управления ими были, как на iPhone, надо тоже скачать одно приложение. Оно называется iLauncher. По такому запросу выдается много предложений, но я пользовался этим, так как у него больше положительных отзывов, чем у других. Многие другие лаунчеры работают хуже, да и советовать их сложно, так как они часто удаляются цензорами.

Такое изменение внешнего вида экрана не даст большого преимущества, сбросится после работы с приложением и не покажет многих ваших приложений. Зато внешний вид будет очень похож на iOS и вы сможете почувствовать, как работает конкурирующая операционная система. Стоит также отметить, что лаунчер не требователен к ресурсам и работает очень шустро. Потому он не напряжет почти любой смартфон.

Панель уведомление iOS на Android

Чтобы отдельно заменить панель уведомлений или просто сделать ее более похожей на настоящую, надо установить еще одно приложение, которое называется iNoty OS. Оно сделает статусбар таким же, как в iOS. Правда, пока поддерживается только внешний вид iOS 11.

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Зато можно будет настроить отображение всего, что вам нужно и заодно поменять название оператора сети. Можно написать 14 символов, которые будут отображаться вместо названия вашего оператора.

Минусом будет то, что у меня на экране с отверстием это тоже работало так себе. Разрешений для работы приложения требуется не так много, но они все равно нужны. Особых претензий к ресурсоемкости нет, но и работает панель так себе часто просто слетая.

Можно ли установить iOS на Android

В целом превратить Android в iPhone можно, но не путем установки на него iOS — это невозможно. Описанное выше превращение будет очень условным и его едва ли захочется оставить в том виде. Просто так поиграться и показать друзьям можно, но на каждый день такие решения так себе.

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В итоге, если вам хочется иметь iPhone, просто купите его. Не обязательно покупать дорогой новый флагман. Можно выбрать отличный подержанный аппарат. Тем более даже пятилетний iPhone 6S до сих пор работает очень хорошо, а стоит, как бюджетник на Android. Решать вам, но если вы хотите установить интерфейс iPhone на свой Android-смартфон, то, скорее всего, не стоит себя сдерживать и лучше сразу взять iPhone. Все остальное костыли, которые сильно затормозят ваше устройство, и работать оно будет явно хуже.