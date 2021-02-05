В 2021 будет продано 1,5 миллиарда смартфонов. Это много или мало?

Продажи падают, цены растут, а покупатели отказываются от обновления своих смартфонов. Об этом весь прошлый год твердили аналитики и производители смартфонов. Судя по прогнозам, в 2021 году ситуация должна немного наладиться и на это есть целый ряд причин. Сейчас уже есть обоснованный прогноз, согласно которому производители смартфонов вместе продадут за этот год полтора миллиарда ”трубок”. Сама по себе цифра звучит очень внушительно, но говорить о том, что она большая, нельзя. В других условиях она могла быть еще больше. Давайте разберемся, почему прогноз именно такой, стоит ли ему радоваться, кто выиграет больше всего и сколько вообще могли продать, если бы время было другое.

Сколько смартфонов продается в год

Согласно недавнему отчету Gartner, продажи смартфонов на мировом рынке в 2021 году достигнут 1,5 миллиарда единиц. Эта цифра будет на 11,4% больше, чем в прошлом году. Аншул Гупта, старший директор по исследованиям Gartner, сказал, что поскольку потребители должны были сократить свои расходы на смартфоны в 2020 году, это приведет к увеличению продаж в 2021 году.

Запоздалый ответ потребителей на замену смартфонов и приход большого количества недорогих устройств с поддержкой 5G также будет способствовать продажам в этом году. Gartner считает, что продажи телефонов в этом году будут сопоставимы с 2019 годом. Учитывая всеобщее снижение скорости обновления устройств, такой показатель может считаться действительно неплохим.

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Статистика агентства показывает, что мировые продажи смартфонов в 2019 году составили 1,54 миллиарда единиц. В 2020 году это значение упало примерно до 1,38 миллиарда единиц. Большая доля продаж по традиции приходится на китайский регион. Так в 2020 году там было продано 368 миллионов единиц. В этом году Gartner считает, что на китайский рынок телефонов будет поставлено более 400 миллионов единиц.

Может показаться, что в Северной Америке тоже должно продаваться много смартфонов, но это не так. В прошлом году туда отгрузили около 136 миллионов единиц. В этом году показатель вырастет до 150 миллионов.

Сколько продается смартфонов с 5G

Что касается мобильных телефонов 5G, то статистика показывает, что в 2020 году во всем мире было продано 213 миллионов мобильных телефонов 5G. На фоне 16,7 миллионов в 2019 году цифра кажется очень хорошей. А согласно исследованию Gartner, в этом году продажи китайских телефонов 5G с ценой в 200 долларов и ниже вырастут. В 2021 году мировые продажи мобильных телефонов 5G увеличатся до 559 миллионов единиц. Вот это уже нормальный показатель и показывает скорость развития данного стандарта связи.

По данным CINNO Research и Canalys, Huawei по-прежнему уверенно лидирует на китайском рынке смартфонов. Согласно ежеквартальному отчету об отслеживании мобильных телефонов International Data Corporation (IDC), поставки смартфонов на китайский рынок в четвертом квартале 2020 года составили примерно 86,4 миллиона единиц, что на 0,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Где лучше всего покупают Huawei

В четвертом квартале значительно увеличились поставки Apple, OPPO, Vivo и Xiaomi. Кроме этих компаний, которые прибавили в продажах, в пятерку вошла еще и Huawei, которая снизила продажи, но пока не настолько, чтобы откатиться совсем далеко. Падение продаж Huawei составило 34,5% в годовом исчислении, но она по-прежнему занимает первое место с долей рынка 25,1%. Вот такой у нее был запас над всеми остальными.

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Если посмотреть на весь 2020 год, а не только на четвертый квартал, то Huawei по-прежнему опережает конкурентов. Доля рынка составляет 38,3%, что на 0,1% меньше, чем в 2019 году, когда она составляла 38,4%. На втором месте — Vivo с долей рынка 17,7%. Это показывает, что Huawei, занимающая первое место, продает примерно в два раза больше телефонов, чем занимающая второе место Vivo. Oppo, Xiaomi и Apple занимают с третьего по пятое место соответственно. За исключением роста Apple в годовом исчислении, у остальных четырех производителей наблюдается снижение продаж. У кого-то чуть большее, а у кого-то чуть меньшее, но снижение.

В четвертом квартале поставки мобильных телефонов 5G в Китае составили около 60 миллионов единиц. В 2020 году совокупные поставки составили около 167 миллионов единиц. То есть они выросли почти в три раза.

Почему важны китайские продажи смартфонов

Можно подумать, что Китай далеко и его статистика для нас не так важна, но понаблюдать за тем, что сейчас происходит там куда важнее, чем то, что сейчас наблюдается у нас. Китай стал локомотивом 5G в мире и взрывной рост продаж соответствующей техники там означает, что скоро это произойдет и у нас.

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Именно 5G будет способствовать тому, что продажи смартфонов будут расти. Пока это единственная причина обновления смартфонов, которые были куплены относительно недавно. Конечно, в первую очередь это касается регионов, в которых уже развернуты такие сети, но рано или поздно, когда будут решены технические задачи, 5G появится везде. Но нельзя не отметить, что переход на 5G происходит быстрее, чем в свое время весь мир обновлялся на 3G и 4G.