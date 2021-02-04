Huawei выпустит новый складной смартфон в конце февраля. Тут что-то не так

Намеки на то, что у Huawei будет новый складной смартфон, уже были. Они поступали как со стороны аналитиков и инсайдеров, которые генерировали слухи, так и со стороны официальных представителей бренда. Сейчас ясности стало больше, и мы понимаем, что новому смартфону действительно быть. Компания Huawei недавно опубликовала в китайской социальной сети Weibo сообщение о том, что 22 февраля представит в Китае свой новый складной смартфон — Huawei Mate X2. Эта новость идет вслед за слухами о том, что Huawei снова получит доступ к сервисам Google уже весной этого года. Такие новости выглядят несколько странными, но они есть и пропускать их просто нельзя. Давайте разберемся, что ждет Huawei в ближайшее время, что нового в складном смартфоне и как вообще его собираются выпускать, если у компании нет комплектующих.

Когда выйдет Huawei Mate X2

Интересно, что 22 февраля — это дата, во время которой в обычных условиях проходила бы выставка MWC. При этом первое поколение смартфона показали как раз во время этого мероприятия, но в 2019 году. Тогда я одним из первых в мире смог потрогать новинку, чем и поделился с вами.

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В этом году Huawei не стала первой компанией, которая решила не ждать до июня (на это время предварительно перенесли MWC 2021). Некоторые бренды решили выкатить свои смартфоны как раз в то время, когда выставка должна была пройти, если бы не было пандемии. По этой же причине Samsung выпустила серию S21 раньше, чем обычно.

Каким будет складной смартфон Huawei

Но самое интересное даже не в том, что Huawei готовит обновление складного смартфона, а в том, что это будет по сути новое устройство. Выяснилось, что формат Galaxy Fold оказался более практичным и Huawei пришлось переделывать свой смартфон, чтобы он был экраном не наружу, а внутрь.

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Предполагается, что помимо 8-дюймового складного дисплея Mate X2 получит второй экран размером 6,45 дюйма. Такое решение более практично. Риск разбить или просто поцарапать экран становится существенно ниже, а смартфон станет в руке более целостным.

Правда, не могу не отметить, что пользования Huawei Mate Xs в течение примерно месяца оставило у меня приятные впечатления именно из-за того, что было ощущение увеличения экрана, а не того, что я перехожу на другой, раскладывая смартфон.

Будет ли новый Huawei продаваться в России

Можно предположить, что с большой долей вероятности новый Mate X2 будет продаваться только в Китае. По крайней мере так будет на момент запуска модели. Это связано с тем, что выпуск на других рынках без сервисов Google просто не имеет смысла. Тем более за те деньги, которых будет стоить новый смартфон.

Еще одна причина связана с нехваткой комплектующих, которыми были забиты склады компании, но теперь их становится все меньше. Особенно остро стоит вопрос процессоров. Собственные Kirin сейчас больше не производятся из-за санкций, а закупать у сторонних производителей можно только чипы без поддержки 5G. Да и то, работать с Huawei можно пока не всем.

Новые смартфоны Huawei на Kirin продолжат выходить. Как это возможно?

Вся эта ситуация выглядит очень странной из-за того, что компания находится в сложном положении, о котором все знают, но при этом пытается вести себя так, будто ничего не происходит. Она продолжает выпускать смартфоны, в частности Huawei Mate 40, который пусть и был продан в количестве нескольких миллионов штук, но все равно не показал тех значений, которых от него ждали.

Да и производить их в большом количестве нельзя из-за того, что не хватает процессоров. В итоге компания сейчас выпускает Mate X2, который, скорее всего, тоже будет работать на Kirin 9000. А в планах у нее еще и Huawei P50, на долю которого останется совсем мало процессоров. Об этом я уже подробно рассказывал в отдельной статье.

Почему Huawei делает новый смартфоны

Получается, Huawei тратит большие (а может быть и огромные) деньги на разработку устройств, которые будут продаваться очень небольшим партиями по ее меркам. Заработать на таких объемах будет сложно. Выходит, все это нужно только для того, чтобы показать миру, что компания жива? Может быть. Но ведь все и так знают, что с ней происходит.

Есть еще одно возможное развитие событий. В США пришел к власти новый президент и он будет вести другую политику. Возможно, он многое изменит и в отношении Huawei. Есть даже вероятность того, что у Huawei уже есть какая-то ясность по поводу ослабления или даже полного снятия санкций. С другой стороны, с момента прихода Джо Байдена к власти прошло слишком мало времени, чтобы говорить о каких-то немедленных изменениях.

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Мы каждый раз ждем от презентации Huawei, что вот сейчас-то нам скажут, что Google вернулся, Kirin снова будут производиться, а смартфоны бренда опять выйдут на уровень продаж, который был до введения ограничений. Я бы не стал на это сильно рассчитывать, но очень буду этому рад. Не знаю, как вы, а я люблю устройства этого бренда и хочу, чтобы они вернулись. В том числе и для того, чтобы создавать больше конкуренции, подстегивая других производителей не расслабляться.