Где скачать обои на Android

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Артем Рахматуллин 0

Найти нормальные качественные обои на свой телефон — крайне трудная задача. Казалось бы, все просто, в интернете куча разных подборок на любой вкус и цвет, в Google Play тоже существует огромное количество разных приложений на эту тему. Однако те, кто хоть раз скачивал заставку на смартфон, меня точно поймут. Найти что-то действительно стоящее на просторах сети очень сложно. В большой куче разных решений трудно не потеряться. Мы постарались разобраться в этом вопросе и готовы порекомендовать вам лучшие решения.

Лучшие приложения для крутых обоев на ваш Android смартфон.

Красивые обои на Андроид

Первой в нашей подборке будет программа Zedge. Здесь помимо самих обоев есть еще куча всего: рингтоны, значки, виджеты, клавиатуры. Сложно представить какое-либо приложение лучше этого. Приятный и простой интерфейс, большой выбор на любой вкус.

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Выбирать можно из рекомендуемых в одноименном разделе или отдельно по цветовой гамме, или категориям. Библиотека здесь действительно большая. Разработчики обещают более 1 миллиона обоев, которые подойдут каждому пользователю. Круто еще, что все картинки поставляются в большом разрешении, и не придется натягивать их на ваш экран так, что качество потом теряется.

Если вы искали хорошие обои на смартфон — рекомендую вам Zedge.

Скачать Zedge

В Zedge можно устанавливать обои прямо из приложения, что тоже очень приятно. Если же вам не хочется делать это сейчас, можно просто сохранить картинку. Для этого нажмите на три точки в углу и тапните на Сохранить. Приложение Zedge создаст папку в Галерее, куда вы сможете вернуться и поставить обои позже.

Уникальные Обои для Android

Этим летом известные издания Android Headlines и PhoneDog выбрали Walli одним из 10 лучших новых приложений июля. Думаю, что это уже о многом говорит. Все обои, представленные здесь, имеют высокое качество изображения, отобраны вручную и созданы отдельным сообществом художников с разных уголков земного шара.

Мы отыскали лучших графических художников мира, чтобы Вам не пришлось этого делать. Открывайте новые таланты, знакомьтесь с их работой и находите любимые обои для телефона или планшета, — заявляют Walli Wallpapers

По заявлению самих разработчиков, они тесно сотрудничают с конкретными художниками и вознаграждают их за ваш выбор. Так, скачав здесь пару картинок, можно осчастливить другого человека. Вам не сложно, а им приятно.

Используйте обои от лучших графических художников вместе с Walli Wallpapers.

Скачать Walli Wallpapers

Навигация в приложении достаточно простая и имеет три раздела: Избранное, Популярное и Недавнее. Ну наконец-то! — воскликнул я, когда впервые удивил подобного рода софт. Казалось бы, так просто, однако скажите, друзья, много вы видели приложений, где все разложено по полочкам? Я — нет. Рейтинг Walli говорит сам за себя. Он здесь значительно выше, чем у конкурентов.

Ну, а если вы сами рисуете, то в каждой конкретной «обоине» вы можете ознакомиться с художником подробнее, вдохновившись его работами.

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Обои на Android в хорошем качестве

Разработчики этого приложения сделали упор на качество картинки. Обои проходят жесткий отбор по композиции. Допускаются только Full HD разрешения и выше ( QHD, UHD и 4K). Все они перед попаданием в каталог сортируются вручную, что гарантирует высокое качество заставки. Новые заставки добавляются каждый день, так что заскучать вам не получится.

Еще одной проблемой всех предложений подобного рода является отсутствие чистки, а она здесь есть. Так или иначе случаются моменты, когда разработчики проглядели, и картина загрузилась в плохом формате. Именно за этим нужна обратная связь. Команда приложения уверяет, что картинки проходят тщательную проверку по рейтингам и удаляются как только обнаружилась ошибка.

В приложении Обои HD вы сможете найти много качественных изображений.

Скачать Обои HD

Если вы владелец нового Samsung Galaxy Z Flip, то для вас есть небольшой бонус. Программа обещает, что подгонит любую картинку эксклюзивно под ваши размеры, так что переживать на эту тему точно не стоит.

Если вас привлекают живые обои, то здесь эта функция тоже присутствует. Вам только лишь надо будет указать источник и интервал автосмены, далее программа сделает все за вас. Просто добавьте их в избранное, отметьте соответствующий пункт в настройках и наслаждайтесь. Выбранные заставки теперь будут поочередно устанавливаться на домашний экран и на экран блокировки.

Обои в дизайне Material You

Команда приложения Tapet пошла весьма интересным способом и заявили о себе, как о первом приложении, которое автоматически создаёт обои высокого качества для вашего устройства в духе Material Design. Кстати, о внешнем виде «нового Android» мы писали ранее.

Интересной фишкой, как по мне, является случайный выбор заставки на вкус разработчиков. Признайтесь, ведь чаще всего мы меняем обои потому, что хотим увидеть что-то новое в своей жизни, хоть чуть-чуть ее изменить, а не потому, что никак не можем найти подходящую картинку.

В приложении Tapet вы сможете найти обои в стиле Material You.

Скачать Tapet

В приложении доступны такие эффекты, как размытие и насыщенность, что должно многим прийтись по вкусу. Останетесь вы с Tapet надолго или будете использовать его часто, я не знаю, но попробовать однозначно стоит.

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Честно сказать, я бы рад сделать ТОП-15 лучших приложений, но, увы, в магазине такого количества качественных решений просто не существует. Обязательно попробуйте один из 4 вариантов на своем устройстве, а затем отпишитесь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Думаю, что вам удастся найти что-нибудь по душе.

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