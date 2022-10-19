Какой телефон купить, если нужна лучшая камера. ТОП-5 моделей

До революции смартфонов, когда они стали просто черным прямоугольником, все телефоны были связаны с дизайном. Людей мало заботили характеристики, поэтому основное соревнование шло в том, кто предложит самый привлекательный дизайн. В конце концов, смартфоны вышли на сцену и изменили все. Теперь дизайн имеет меньшее значение. Все дело в спецификациях, ведь больше они ничем и не отличаются. А еще, именно это стало причиной выпускать каждый год новые и новые модели телефонов. Производители постепенно сместили вкусы потребителей с дизайна на качество дисплея, скорость зарядки и даже возможности камеры. Среди всего этого одной областью, за которой следят пристальнее всего, является камера. О ней и поговорим. А точнее, о телефонах с лучшей камерой.

Смартфоны с лучшими камерами

Наверняка вы видели, как люди покупают смартфоны среднего класса, потому что у этих телефонов камеры флагманского уровня или, по крайней мере, близкие к флагманским. Но любая компания, которая рискует выпускать флагманское устройство с камерой низкого качества, наверняка обречет модель на провал.

В нынешнем виде камеры смартфонов оказались в фокусе интересов пользователей и маркетологов. Всем хочется сделать крутое фото для сторис. Но как оцениваются характеристики камеры?

Как только дочитаешь эту статью, 👉подпишись на наш Дзен. Не пожалеешь!👈

Вот тут-то и появляется Dx0Mark. Точно так же, как Antutu Benchmark (он отвечает за выставление оценок смартфонам на основе их производительности), DxOMark тестирует камеры телефонов — а с недавнего времени еще дисплей, звук и батарею — и оценивает их в зависимости от того, как они работают. В этой статье мы обсудим 5 лучших смартфонов с самыми высокими оценками DxOMark в зависимости от производительности их камер. И пусть к этому рейтингу у некоторых, включая меня, есть вопросы, считать его отправной точкой все же можно.

5. Xiaomi 12S Ultra — самый хороший Сяоми

На 5-м месте расположился Xiaomi 12S Ultra — флагманское устройство, выпущенное в июле 2022 года, который можно купить на AliExpress. И это первое флагманское устройство, выпущенное под брендом камер Leica. И инженеры отлично справились со своим партнерством. Никто не ожидал, что их первое устройство получит такой высокий балл, поскольку обычно потребуется некоторое время, чтобы действительно понять, как правильно настраивать камеру.

Сделав несколько снимков с камеры и видео и тщательно их проанализировав, DxOMark присвоил Xiaomi 12S Ultra 138 баллов.

Распределение баллов:

Съемка основной камерой – 137

Портретные фото – 65

Превью после захвата — 63

Возможности масштабирования – 136

Видеозапись – 129

Фотографии друзей и семьи — 121

Снимки при слабом освещении — 108

4. Huawei Mate 40 Pro+ — старый, но очень хороший телефон

Huawei Mate 40 pro+ был королем камер 2020 года, но его до сих пор можно купить на AliExpress. Падение с первой позиции на четвертую означает, что король потерял свою корону. Но это 2022 год, и технологии продолжают развиваться, а Leica ушла от Huawei к Xiaomi. Несмотря на то, что Mate 40 pro+ потерял свое первое место, ему все равно нужно поаплодировать. Телефону два года, а он все равно выше многих флагманов 2022 года.

Итак, Huawei Mate 40 pro+ получил в рейтинге 139 баллов. Во многом это произошло благодаря отличной производительности при ночной фотосъемке и первоклассной оптической стабилизации изображения. Но у него не было недостатков и при обычной дневной фотосъемке.

Распределение баллов:

Съемка основной камерой – 141

Портретные фото – 75

Превью после захвата — 43

Возможности масштабирования – 150

Видеозапись – 131

Фотографии друзей и семьи – 129

Снимки при слабом освещении — 111

3. iPhone 13 Pro и его конкуренты

Борьба за лучшие характеристики камеры при определенных условиях может быть очень напряжённой. Эта ситуация является отличным примером. Сразу три телефона оказались на третьей позиции, что случается не часто.

iPhone 13 Pro, 13 Pro Max и Xiaomi MI 11 Ultra Camera Score (есть на AliExpress) получили в рейтинге 141 балл. Несмотря на то, что все три телефона заняли третье место, у них есть свои сильные и слабые стороны при съемке фотографий и видео. Вы можете ясно видеть это в разбивке ниже.

Распределение баллов iPhone 13 Pro:

Съемка основной камерой – 140

Портретные фото – 75

Превью после захвата — 81

Возможности масштабирования – 119

Видеозапись – 146

Фотографии друзей и семьи – 134

Снимки при слабом освещении — 107

Распределение баллов iPhone 13 Pro Max:

Съемка основной камерой – 140

Портретные фото – 75

Превью после захвата — 81

Возможности масштабирования – 119

Видеозапись – 146

Фотографии друзей и семьи – 134

Снимки при слабом освещении — 107

Распределение баллов Xiaomi Mi 11 Ultra:

Съемка основной камерой – 139

Портретные фото – 75

Превью после захвата — 72

Возможности масштабирования – 142

Видеозапись – 138

Фотографии друзей и семьи – 126

Снимки при слабом освещении — 110

2. Huawei Mate 50 Pro — почти лучший телефон

В отличие от своего предшественника, Mate 50 Pro, продающийся на AliExoress не смог возглавить этот список. Но это все еще эталон во многих функциях камеры, что нельзя не отметить. Однако Huawei еще не выпустила обновление для камеры и многое может поменяться, но в рейтинг телефон попал со своими нынешними показателями.

Оценка камеры Huawei Mate 50 Pro — 143 балла. Mate 50 Pro действительно получил некоторые заметные обновления. Но, вероятно, недостаточные, чтобы возглавить список. Так Mate 40 Pro набрал 141 балл при съемке основной камерой, а Mate 50 Pro набрал всего на 2 балла больше. Он даже потерял один пункт в возможностях масштабирования, набрав 149 баллов по сравнению со 150 баллами у предшественника. Ниже приведена полная раскладка.

Распределение баллов:

Съемка основной камерой – 143

Портретные фото – 80

Превью после захвата — 53

Возможности масштабирования – 149

Видеозапись – 139

Фотографии друзей и семьи – 130

Снимки при слабом освещении — 112

1. Honor Magic 4 Ultimate — телефон с самой хорошей камерой

Вот это для многих стало неожиданность и снова заставило сомневаться в правильности проведения тестирования и объективности рейтинга. Впрочем, как говорится, из песни слов не выкинешь.

Телефоны Honor были суббрендом Huawei. Но санкции США вынудили компанию продать его. На самом деле никто не ожидал, что телефон Honor когда-либо возглавит этот список. Особенно, когда они больше не связаны с мощной Huawei, но ситуация изменилась. Если вы хотите оценить возможности этого телефона, его можно купить на AliExpress.

Оценка камеры Honor Magic 4 Ultimate — 147 баллов. Лучшая флагманская модель Honor занимает первое место, превзойдя Huawei Mate 50 Pro на 4 балла. Получение в общей сложности 150 баллов за съемку основной камерой и 151 балла за возможности масштабирования кажется весомым аргументом, чтобы занять первое место.

Распределение баллов:

Съемка основной камерой – 150

Портретные фото – 75

Превью после захвата — 63

Возможности масштабирования – 151

Видеозапись – 137

Фотографии друзей и семьи – 134

Снимки при слабом освещении — 111

Другие хорошие телефоны

Наверное, вы ожидали видеть тут Samsung S22 Ultra, но он оказался за пределами пятерки. Другие бренды приложили все усилия, чтобы втиснуться в пятерку лучших, вынуждая Samsung занять 6-е место, уступив Xiaomi 12S Ultra всего 1 балл.

Последнее флагманское устройство от Apple — iPhone 14 Pro Max — также является очень хорошим претендентом на первое место. Учитывая тот факт, что в камере произошло масштабное обновление. Тем не менее, серия iPhone 14 еще не прошла этот тест.

Купить многие из телефонов выше можно на AliExpress. А в этом Telegram-канале много крутых подборок необычных гаджетов только с высоким рейтингом.

Но его уже прошел экран iPhone 14 Pro Max. Он стал победителем в категории дисплеев с общим баллом 149. Это означает, что iPhone 14 Pro Max взял звание обладателя лучшего дисплея у своего предшественника — iPhone 13 Pro Max. В прошлом году именно он ”получил эту награду”, набрав 145 баллов. Но у него не было шансов против своего преемника.

Естественно, рейтинг меняется, и данные могут поменяться, даже когда статья готовится к верстке. Но теперь вы имеете общее представление о рынке фотофлагманов и о том, кто на нем правит. Даже с учетом небольшого недоверия к этому рейтингу картина все равно рисуется довольно четкая. А вы что думаете? Какой смартфон вы ожидали увидеть на вершине? Пишите об этом в нашем Telegram-чате.