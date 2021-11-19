Новый планшет Galaxy Tab S8 Ultra возьмет худшее от техники Apple

Высококачественные планшеты Android, вероятно, все еще недостаточно популярны, чтобы покупатели выстраивались за ними в очередь. Среди них есть неплохие модели, но как показывает практика и статистика, если человек готов потратить на планшет более 30 000 рублей, он купит одну из моделей iPad, даже если у него Android-телефон. Среди планшетов на Android популярностью пользуются только бюджетные модели. Вы, наверное, заметили, что Samsung не выпустила ни одной подходящей альтернативы iPad Pro в 2021 году? Ей очень сложно продвигать данное направление устройств с такими высокими ценами. Впрочем, новая модель уже на подходе, но у нее будет то, за что мы все так не любим Apple.

Новый планшет Samsung

Сейчас мы говорим не о Galaxy Tab S7 FE — планшете среднего уровня. И не о том, что Galaxy Tab S8 будет официально выпущен до конца года. Ожидается, что восьмое поколение будет представлено в первые месяцы 2022 года.

Несмотря на это и тот факт, что январский или даже февральский дебют на данный момент никоим образом не гарантирован, мы уже знаем почти все, что нужно знать о Tab S8, Tab S8+ и даже Tab S8 Ultra. Мы говорим о полных спецификациях и каждой маленькой детали дизайна, хотя один эстетический элемент вызвал немало нервных перешептываний в среде хардкорных поклонников Samsung. Я говорю о том, что мы узнали из просочившихся рендеров, появившихся ранее.

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Планшет Samsung с челкой

Две камеры, толстые рамки и вырез в экране. Все это должно стать реальностью с выходом нового планшета Samsung. Сразу два авторитетных инсайдера, каждый из которых известен своими точными прогнозами — Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) и Ice Universe (@UniverseIce) — сказали, что новинка точно получит ”челку”.

То есть тот элемент дизайна, за который многие критиковали Apple в последнее время. Мол, ее экраны устарели и зачем нужен этот архаизм. Кстати, пару месяцев назад компания выпустила ультимативный MacBook Pro с таким вырезом. Неужели это повлияло на решение Samsung выпустить такой планшет? При том, что сам iPad до сих пор обходится без ”челки”.

Конечно, ошибки бывают у всех аналитиков и прогнозистов, но то, что два самых известных из них говорят об одном и том же с такой высокой долей уверенности, сводит ее вероятность практически к нулю. То есть мы не можем утверждать, что планшеты Samsung получат челку, но вероятность этого почти стопроцентная.

При этом, вероятно, будет разумно не рассматривать последний рендер, которым поделился Ice Universe, как нечто более точное, чем просто концепт и общее представление о том, как будет выглядеть новинка.

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Какие будет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Сообщается, что необычный (для такого большого устройства Android) вырез в экране будет содержать не одну, а две фронтальные камеры, что может объяснить, почему Samsung выбрала этот вариант, а не отверстие.

Ожидается, что двойная селфи-камера будет включать в себя специальный сверхширокоугольный объектив и поддерживать запись видео 4K со скоростью 60 кадров в секунду, кроме огромного числа других хороших, но в целом стандартных функций.

Galaxy Tab S7 Plus, который явно является одним из лучших планшетов на Android на сегодняшний день, поставляется только с одним 8-мегапиксельным фронтальным сенсором, способным снимать видео 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Рамки экрана не исчезнут полностью на Tab S8 Ultra, не говоря уже о Tab S8 и S8+, которые, как ожидается, получат более традиционное расположение камеры внутри отверстий, просверленных в их 11 и 12,4-дюймовых дисплеях соответственно.

Что касается остальных характеристик грядущих планшетов, то можно отметить следующие. Galaxy Tab S8 Ultra, вероятно, будет иметь гигантскую диагональ экрана — 14,6 дюйма, имея при этом огромную батарею на 12000 мАч и до 12 гигабайт оперативной памяти в сочетании с максимальным объемом внутреннего хранилища 512 ГБ.

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Серия Galaxy Tab S8 предлагает поддержку частоты обновления дисплея 120 Гц, возможность зарядки 45 Вт и две задние камеры для всех моделей, не говоря уже о дополнительных возможностях подключения 4G LTE и 5G.

Известна ли цена нового планшета Samsung

Пока даже не хочется думать о том, сколько будет стоить новый планшет в максимальной версии. Но до этого нам сначала надо получить линейки Galaxy S21 FE и S22 в начале 2022 года. Ведь проблемы с поставками комплектующих могут отодвинуть этот запуск. А если отодвинут его, то ждать придется и новые планшеты. Вряд ли компания вежливо пропустит их вперед — телефоны намного важнее.