Почему я не понимаю владельцев Apple, которые критикуют Android. Они во всем не правы!

Спросив у поисковика о минусах Android, я получил набор шаблонных тезисов: кража данных, отсутствие экосистемы, короткий срок поддержки. Кажется, будто список претензий к операционной системе от Google остается прежним лет эдак 15, если не больше. Хотя за это время успело вырасти новое поколение людей, а уж как изменились сами устройства двумя словами и не опишешь. Тем не менее, до сих пор остаются те, кто не только продолжает сидеть в плену Apple и iOS, но и пытается оправдать свое решение не банальной привычкой, а мифическими недостатками Android.

Безопасность Android и iOS

Пожалуй, главный недостаток Android в сравнении с iOS, декларируемый многими владельцами техники Apple, — безопасность. Им кажется, что китайский или какой угодно другой смартфон сильнее подвержен угрозе из-за открытости операционной системы к вмешательствам со стороны пользователя.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Действительно, если на Android разрешить установку из неизвестных источников, разблокировать загрузчик, да еще и рут-права получить, злоумышленникам будет намного проще взломать устройство. Но об этом операционная система предупреждает всякий раз, когда ты пытаешься выполнить рискованное действие, предлагая задуматься: а стоит ли?

Свобода лучше, чем несвобода, а ее плоды напрямую зависят от того, как ты воспользуешься предоставленными возможностями: пойдешь во все тяжкие и обвинишь в своих бедах того, кто подарил тебе право выбора, или будешь отвечать за себя, взвешивая каждый шаг, а не просто нажимать на кнопки с восклицательным знаком, игнорируя предупреждения Android.

Для чего нужна разблокировка по лицу

Некоторые фанаты Apple ставят в укор Android-устройствам отсутствие безопасной разблокировки по лицу, с чьей помощью можно было бы совершать платежи и не бояться доступа к рабочему столу по фото, словно забывая о существовании сканера отпечатков. Те же, кто признает наличие альтернативы, от которой они отказались по воле Apple, ищут повод придраться к дактилоскопу. Вот, что об этом говорит автор iphones.ru Иван Сидоров:

Я пользовался и Touch ID, и Face ID, поэтому с уверенностью могу утверждать, что разблокировка по лицу лучше. Это быстрее и удобнее, поскольку не приходится постоянно искать сканер и думать о том, как правильно приложить палец.

«Удобно» — это, наверное, дважды нажимать кнопку питания для вызова Apple Pay, а потом еще в обязательном порядке смотреть в камеру, даже если смартфон был разблокирован. То ли дело искать сканер, а то ведь он постоянно переезжает с места на место, правда?

Я не пользовался Face ID на постоянной основе, а потому не могу делать выводы, размышляя в категориях «хорошо/плохо». Но, если визуально вырез под фронтальную камеру на Android-смартфоне вызывает у моего внутреннего перфекциониста примерно 5/10 по шкале ярости, то здоровенные «челки» и «островки» являются просто эталоном безвкусия, к которому ты привыкаешь исключительно от безысходности.

Есть ли экосистема на Android

Отсутствие экосистемы, сопоставимой по масштабам с тем, что предлагает Apple, и правда является проблемой многих Android-устройств. Многих, но всех. На каждом Андроиде вне зависимости от производителя есть базовые фишки: синхронизация данных через Google-аккаунт или, например, быстрый вывод изображения с телефона на телевизор.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Все остальное — дело рук производителя. И тут почти все будет зависеть от того, какому бренду ты отдашь предпочтение: купишь устройства одной компании (допустим, HUAWEI), которая заботится об интеграции своих продуктов и сервисов, или наберешь гаджетов от малоизвестных брендов, а потом начнешь жаловаться, что для подключения и взаимодействия с каждым из них нужно устанавливать отдельное приложение.

Наконец, настолько ли важна эта самая экосистема? Сильно ли пострадает уровень вашего комфорта от того, что для взаимной интеграции смартфона на Android и ПК на Windows придется установить дополнительное приложение?

Срок поддержки смартфонов на Android

Смартфоны Apple получают крупные обновления iOS минимум 5 лет. Купил iPhone на iOS 17 — гарантированно протестируешь и iOS 22. В случае с Android таких гарантий нет. Но, опять же, ты сам делаешь выбор: хочешь получать много обновлений — покупай Samsung (7 лет больших апдейтов), плевать на обновления — бери какой-нибудь Infinix без внятных обязательств по срокам поддержки.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Ну и так ли они важны? В случае с iPhone старая версия iOS становится причиной невозможности установки или обновления приложений. Допустим, решили вы скачать WhatsApp. Владельцу iPhone для этого понадобится устройство с версией iOS не ниже 12 при актуальной iOS 17, а пользователю какого-нибудь Xiaomi или Samsung — Android 5 при актуальном Android 14. Чувствуете разницу? То есть отсутствие обновлений Android на смартфоне малоизвестного бренда компенсируется тем, что большинство приложений поддерживает старые версии операционной системы. Плюс ко всему вы можете купить флагман Samsung, Xiaomi или OnePlus, если так уж сильно хотите получать доступ к новым функциям ОС.

В конце концов, неужели вы планируете пользоваться смартфоном вечность и не поменяете его хотя бы через 5 лет после покупки? Большинство россиян делает это каждые 2-3 года, и среди них есть владельцы iPhone, которые не дожидаются выхода последней iOS для своей модели. Так в чем проблема?

Почему я не перейду на Apple

Я против того, чтобы делить все на черное и белое, поскольку свои плюсы и минусы есть везде. В то же время я не согласен с тем, что выбор между Android и Apple — вкусовщина. По-моему, правильнее называть это делом привычки. Как человека, который много лет пользуется Apple, не пересадишь на Android, так и я не хочу брать себе iPhone в качестве основного устройства.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Отказ от привычки — выход из зоны комфорта, который возможен только в том случае, если ты четко понимаешь, какие преимущества ждут тебя при переходе. Но что, например, получаю я от потенциального перехода с Android на iOS? В 2024 году только:

отсутствие быстрой зарядки, вынуждающее меня ждать 2 часа, когда дорогущий iPhone 15 Pro Max восстановит свою энергию, в то время как Redmi Note 11 Pro+ сделает это за 15 минут;

ограничения, из-за которых я буду вынужден звонить в каждый банк, чтобы мне установили нужное приложение;

принудительный отказ от NFC в пользу QR-кодов и других менее привычных способов оплаты;

отсутствие выбора подходящего устройства хотя бы в плане дизайна.

А в конце хочу вернуться к тому, с чего мы начали. Мир Apple видится мне простым и понятным, где тебе не нужно копаться в каких-то характеристиках, чтобы выбрать лучшее из возможных устройств, или искать инструкцию, как установить APK, ведь недоступное в App Store приложение банка поставят за тебя его сотрудники. Это мир, где ты отказываешься от инициативы, полагая, что уж там-то наверху знают, как лучше. И если нельзя зарядить iPhone за 15 минут, то неслучайно, а разбираться, действительно ли опасна быстрая зарядка, совсем не хочется.

Мир Android видится мне пространством, где все зависит от тебя. Выбрал смартфон ноунейм-бренда за 10 тысяч рублей, даже не удосужившись изучить характеристики, — получи жутко лагающее устройство без перспективы обновления ПО. Скачал APK-файл с неофициального сайта, потому что не привык вдаваться в детали, – лови вирус на Андроид. И, знаете, такой подход мне намного ближе.

Какой смартфон мощнее: Android или iPhone

Ведь если ты возьмешь ответственность на себя, то тебе не придется ждать 2 часа, когда зарядится смартфон. Тебе не нужно будет бегать по офисам подсанкционных компаний или вызывать на дом сотрудника банка, чтобы установить недостающее приложение. Да ты даже деньги сэкономишь, если расставишь для себя приоритеты между, например, камерой и производительностью, благодаря чему не станешь переплачивать за ненужные функции. Именно поэтому свобода лучше, чем несвобода, а то, какие плоды она принесет, зависит только от тебя.