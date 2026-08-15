На нашем сайте есть подробный гид о том, как правильно выбрать смартфон, где подробно разобраны все ключевые характеристики. Проблема в другом. Камера, экран и батарея у современных флагманов давно на высоком уровне, и удивить чем-то в этих пунктах сложно. Но цены на смартфоны в 2026 году заметно выросли, и при такой стоимости хочется получать больше. Поэтому я стал внимательнее смотреть не на громкие характеристики из презентаций, а на детали, которые определяют, каково телефоном пользоваться каждый день.

Качество сборки заметно, если носить телефон без чехла

Большинство флагманов сегодня устроены одинаково: стекло спереди и сзади, металлическая рамка. Но при близком рассмотрении разница есть, и я оцениваю каждый телефон именно по тому, как он собран.

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Обращайте внимание на заднюю панель: она глянцевая или матовая, собирает ли отпечатки, скользит ли в руке. То же с рамкой — полированный металл ощущается иначе, чем матовый. Это мелочи, но именно от них зависит, насколько уверенно вы держите телефон без чехла.

Отдельно стоит материал корпуса. Одни производители перешли на титан, другие остаются на алюминии. Титан прочнее, но сильнее греется при долгих играх и тяжёлых нагрузках, а алюминий обычно лучше отводит тепло. Лично мне ближе хорошо отделанный алюминиевый корпус, чем титановый, который становится некомфортно горячим после длительной нагрузки. Если вы хотите подробнее разобраться в материалах, изучите наш гид.

Защита от воды и пыли: у складных всё сложнее

С защитой у обычных флагманов сейчас всё в порядке. Многие получают рейтинг IP68 или даже IP69, как OnePlus 15. К слову, его сейчас можно найти с крупной скидкой на AliExpress.

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А вот со складными телефонами нужно быть внимательнее. У нового Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra рейтинг IP48, тогда как Pixel 10 Pro Fold получил полноценную защиту IP68 от пыли и воды. Такую строчку в характеристиках легко пропустить, но в долгой перспективе она важна.

Хорошие динамики я замечаю на каждом новом телефоне

О качестве встроенных динамиков почти никто не говорит на презентациях, зато именно на них жалуются через пару недель использования. По моему опыту, это одна из самых недооценённых характеристик.

Наушники не всегда под рукой. Я часто слушаю ролики на YouTube или включаю Яндекс Музыку, пока готовлю, собираюсь или хожу по дому, и вот тогда качество звука из динамиков внезапно оказывается важным. И со мной согласен наш автор Герман Вологжанин, который отнёс именно качество динамиков к одному из недостатков своего флагмана vivo X300.

Вибромотор: почему дешёвая вибрация портит впечатление от флагмана

Этот пункт зайдёт не всем, но хороший вибромотор реально меняет ощущение от телефона. Мало кто держит смартфон на полной громкости — мы полагаемся на вибрацию при звонках, уведомлениях и сообщениях. Вы чувствуете вибромотор и при наборе текста, и при взаимодействии с интерфейсом: за последние годы тактильная отдача в Android стала гораздо заметнее.

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Поэтому я советую перед покупкой подержать телефон в руках вживую: наберите пару фраз, полистайте меню, оцените отклик. Качественная тактильная отдача делает телефон ощутимо более премиальным, а дешёвая и «дребезжащая» способна испортить впечатление даже от дорогого флагмана. Если нет возможности пощупать вживую — прочитайте наш текст про вибромоторы, помогающий заблаговременно разобраться в нюансах.

Мелкие бонусы вроде ИК-порта и поддержки стилуса

Есть функции, которые почти не попадают в заголовки, но экономят время каждый день. Одна из причин, по которой я люблю китайские флагманы, — они часто включают полезные мелочи:

ИК-порт. Звучит как ерунда, но телефоном можно управлять телевизором, кондиционером и другой техникой, не разыскивая пульт.

Звучит как ерунда, но телефоном можно управлять телевизором, кондиционером и другой техникой, не разыскивая пульт. Поддержка стилуса. Для складного телефона это важно: перо меняет то, насколько полезным становится большой экран.

Для складного телефона это важно: перо меняет то, насколько полезным становится большой экран. Качество микрофона. Критично, если вы много общаетесь по видео- и голосовой связи.

По отдельности ни одна из этих мелочей не решает всё, но вместе они сильно влияют на комфорт. О том, что производители часто вообще не указывают в спецификациях, у нас есть отдельный материал про характеристику смартфона, которая реально важна, но остаётся в тени.

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