YouTube постепенно снимает ограничения на качество видео, но есть исключения

Несмотря на то, что коронавирус пока до конца не ушел из нашей жизни, он немного ослабил хватку (или просто общество расслабилось) и все начало постепенно возвращаться к обычной жизни. Это очень приятно и не только для нас. Технологические гиганты тоже пережили этот период и постепенно снимают ограничения, которые были введены в начале года. Например, YouTube вслед за Netflix ввел ограничение на качество транслируемого видео. Так получилось из-за того, что большой поток оставшихся на карантине людей мог просто обрушить серверы компании, да и просто перегрузить мировую сеть. Теперь часть ограничений сняли, но не все так просто.

Снижение качества видео на YouTube

Изначально снижение качества действительно преподносилось как ответ на просьбы мировых провайдеров снизить нагрузку на сети. Ведь миллионы людей остались по домам и им нечего было делать. Из-за этого они начали куда более активно потреблять контент.

То, что должно было стать временным ограничением, во многих странах действует уже больше трех месяцев и пока даже не думает сниматься. В России пока с качеством все более менее нормально, но не спешите радоваться. Все не так просто и ситуация в других странах может говорить о том, чего стоит ждать.

В некоторых странах снижение качества было до 720p, в то время, как, например, в Индии оно снизилось аж до 480p. Только представьте, что такое в наше время столь низкое разрешение. Да, для телефона, который в принципе не может выдать больше 720p, это еще терпимо, но для тех, кто привык минимум к FullHD, это станет непонятным месивом из пикселей.

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Как обойти ограничения YouTube

Чтобы обойти такое ограничение, жители таких стран находили как поменять устройство в своем профиле на планшет, ведь для планшетов и настольных компьютеров не было таких жестких ограничений. Но для того, чтобы сделать, это все равно надо было взять бубен и немного потанцевать вокруг смартфона. Был еще вариант с VPN, но это или такое же качество в случае бесплатного использования, или дополнительные деньги за более высокое и стабильное соединение.

Теперь ограничение частично снимается. Например, в Индии стало можно просматривать видео с разрешением 720p. Мобильное приложение YouTube начало избавляться от ограничения разрешения SD и больше по умолчанию не составляет 480p. Пользователи снова видят варианты с более высоким разрешением, включая 720p и 1080p — даже 2K, если их телефон поддерживает такой формат.

Пока и такая возможность внедряется не повсеместно, но прогресс есть. Правда, ослабление ограничений будет действовать только для тех пользователей, которые смотрят видео через Wi-Fi. Если они переключатся обратно на сотовую сеть, то качество опять падает до 480p.

Учитывая, что большинство жителей этой страны пользуется доступом во всемирную сеть через 4G, для них мало что изменится и они получат примерно то же самое, что у них было до этого.

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Что будет с сервисами видео

О чем нам говорит ситуация в Индии? Может показаться, что это далеко и нам не стоит об этом задумываться, так как у нас все работает хорошо. Но это не совсем так. В первую очередь, мы видим, что YouTube окончательно начинает снимать ограничения для просмотра уже почти во всех странах. Особенно в тех, где пользователи начали постепенно выходить из дома. Хотя в Индии все еще плохая статистика по коронавирусу (на момент написания статьи заболело около 1 000 000 человек, а умерло почти 26 000), жители страны начали постепенно возвращаться к обычной жизни.

В других странах, где эпидемия началась позже или просто люди до сих пор находятся на карантине, ситуация с сервисами все еще не очень хорошая.

Нам это может говорить о том, что YouTube и другие сервисы пока настороженно относятся к происходящему в мире и пока не спешат снимать ограничения, ведь может быть вторая волна, которая уже началась в некоторых странах, в том числе и в Европе. В России пока с качеством видео все нормально, но это тоже может измениться и вернуться к тому состоянию, которые было примерно три месяца назад.

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Наверняка сложившиеся обстоятельства несут и положительные моменты для пользователей, ведь повышенная нагрузка заставит распространителей контента нарастить свои мощности. В итоге, они смогут справляться с возросшей нагрузкой и для потребителей контента это даст возможность не сталкиваться с ограничениями и подвисаниями.

Нарастят свои мощности также операторы и провайдеры. Они едва ли не больше всех заинтересованы в росте объема трафика, ведь это их бизнес. Нынешняя ситуация повлияет и на них. В итоге, они сделают так, что пропускная способность сети вырастет и мы получим большую скорость и меньшие проседания в пиковые часы.

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Подводя итог, стоит отметить, что пандемия, несмотря на свои отрицательные последствия, принесла и определенные плюсы для общества, дав толчок к развитию технологий. Ну, а ситуация в Индии показывает, что пока рано расслабляться и YouTube хоть и возвращается к обычной жизни, все равно может сделать шаг в сторону ограничений, как и другие сервисы. Так что пока рано радоваться.