Чем Mi Watch Lite отличаются от Redmi Watch. Что лучше?

Гаджеты часто выглядят похожими друг на друга, но не так сильно, как Mi Watch Lite и Redmi Watch. Но при всей внешней схожести данные носимые устройства очень разные внутри. Помимо названий и, конечно же, регионов, в которых они продаются, у них есть другие особенности. Нас уже не раз спрашивали, в чем заключаются отличия между этими двумя устройствами, и мы решили ответить один раз большой статьей, в которой расскажем обо всем довольно подробно. Если вы выбираете, какое устройство из двух вам купить, то, возможно, мы знаем ответ. Если говорить коротко, то отличия заключаются в спортивных режимах, GPS, ассистенте, NFC, времени автономной работы и цене. А теперь давайте подробнее.

Спортивные режимы в часах

Это ключевое различие между обоими часами. Redmi Watch поддерживает всего 7 спортивных режимов, тогда как Xiaomi Mi Watch Lite поддерживает все режимы Redmi Watch, но добавляет еще четыре — плавание в открытой воде, трекинг, бег по пересеченной местности и крикет.

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Правда, из коробки режимов будет меньше, но Xiaomi заявила, что режим крикета будет добавлен через обновление. Пока же спортивных режимов всего десять. Будет ли их количество увеличиваться и дальше, пока непонятно, но вероятность этого есть. Впрочем там уже выйдут новые часы и весь упор будет сделан на них.

Часы с GPS

Наличие или отсутствие GPS — это еще одно важное различие между двумя часами. В Redmi Watch нет встроенного приемника сигнала со спутников. Это означает, что если вы отправляетесь на пробежку на открытом воздухе или катаетесь на велосипеде, вам необходимо подключить их к телефону, чтобы использовать GPS.

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Mi Watch Lite, с другой стороны, имеет GPS и ГЛОНАСС для определения местоположения, поэтому для того, чтобы отслеживать активность, можно отказаться от смартфона. Оставить его дома во время пробежки, не потерять трекинг, когда сел аккумулятор, и тому подобное.

AI Assistant и NFC в Redmi Watch

В Redmi Watch есть помощник AI и NFC. Помощником является XiaoAI от Xiaomi, и благодаря встроенному микрофону пользователи могут задавать ему вопросы, устанавливать будильники и использовать его для управления совместимой интеллектуальной бытовой техникой. Также есть NFC для платежей.

У Mi Watch Lite нет встроенного помощника, поэтому нет и микрофона. В нем также нет NFC, поэтому нет поддержки бесконтактной оплаты. Мне кажется, что это существенный минус, когда мы говорим о сопоставимых устройствах.

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Как часто надо заряжать смарт-часы

У обоих часов одинаковая емкость аккумулятора — 230 мАч, но у Redmi Watch меньшее время автономной работы. Они могут обеспечить только 7 дней от зарядки до зарядки в отличии от Mi Watch Lite. Их время автономной работы достигает 9 дней без подзарядки.

Нельзя сказать, что преимущество решающее. Особенно учитывая, что все примерно, и в отличии от используемого режима, время автономной работы сильно меняется. Если бы одни работали 7 дней, а другие — 20, то говорить о разнице имело бы смысл, а так предлагаю считать ее одинаковой.

Сколько стоят Redmi Watch и Mi Watch Lite

Redmi Watch официально продаются по цене 299 йен (примерно 45 долларов или 3 300 рублей), но сторонние реселлеры продают их немного дороже. В том числе и те, которые предлагают купить Redmi Watch на Aliexpress. Хотя Xiaomi еще не объявила ценник на Mi Watch Lite, гаджет уже продается в розничных магазинах и предлагают его за 58,90 долларов (примерно 4 300 рублей).

Какие смарт-часы выбрать

Mi Watch Lite определенно может предложить больше. Особенно, тем, кто покупает гаджет за пределами Китая. XiaoAI, как в Redmi Watch и поддержка платежей NFC все равно не будет работать за пределами Поднебесной. Зато Mi Watch Lite имеют больше спортивных режимов, GPS, немного лучшее время автономной работы и поддерживают больше языков, но и стоят дороже. Из двух устройств я бы ориентировался именно на Xiaomi.

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Многие склоняются к тому, что Mi Watch Lite могут появиться в Китае как своего рода Redmi Watch Pro с GPS и другими спортивными режимами. На внутреннем рынке большой упор делается именно на бренд Redmi. Но нас это касается мало, и мы можем купить гаджет так, как нам надо. Хоть на Aliexpress, которому мы посвятили отдельный канал в Telegram, хоть на внутреннем рынке у официалов и перекупщиков.

Купить Mi Watch Lite на Aliexpress

Купить Redmi Watch на Aliexpress