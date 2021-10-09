Что такое ирригатор и зачем он нужен

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Иван Кузнецов 0

Уж не знаю, как вы, а я не представляю себя без умных гаджетов. Это не только смартфон, а вообще все устройства, которые хоть как-то могут облегчить мою жизнь. Робот-пылесос, умные часы, умная колонка, даже зубная щётка — и та умная. Предназначение этих гаджетов понятно, пожалуй, абсолютному большинству наших читателей. Другое дело — ирригатор. Многие не только не представляют, что означает это слово, но и самого прибора никогда в жизни не видели. Поэтому предлагаю разобраться, что из себя представляет ирригатор, для чего он нужен и какую модель выбрать, если уж покупать такую штуку себе или кому-нибудь в подарок.

ирригатор

Ирригатор — это очень нужная штука для гигиены полости рта

Ирригатор - это устройство для гигиены полости рта, предназначенное для удаления зубного налёта, остатков пищи из межзубных промежутков и массажа дёсен путём подачи пульсирующих струй воды.

На вопрос, нужен ли ирригатор, врачи отвечают однозначно: это штука, которая должна быть у всех, кто тщательно следит за своей ротовой полостью, наравне с зубной нитью. Зубная щётка справляется только с налётом на поверхности зубов, но недостаточно хорошо себя ведёт при очищении зазоров между зубами. А ирригатор благодаря мощной строе воды эффективно выталкивает остатки пищи и образовавшийся в межзубном пространстве налёт.

Зачем нужен ирригатор

Учёные выяснили, что даже трёхсекундная обработка пульсирующей водой при среднем давлении 490 кПа удаляет 99,9% налёта биоплёнки с обработанных участков. Кроме того, ирригатор показал себя как более щадящий прибор, чем зубная нить. Если при неосторожном использовании нити высока вероятность повреждения дёсен с последующим кровотечением, то ирригатор действует более аккуратно. Пульсирующие струи воды выталкивают остатки пищи и при этом не нарушают целостность дёсен.

Oclean

Ирригатор помогает вычищать остатки пищи и налёта из межзубного пространства

Помимо очистительной функции, которую исполняет ирригатор, он используется для массажа дёсен, способствуя улучшенному кровообращению, лечению парадонтита, гингивит, а также для обработки ортодонтических приспособлений, коронок и имплантов. В общем, штука незаменимая и явно боле эффективная, чем обычное полоскание специализированными жидкостями, на которые многие пользователи возлагают огромные надежды и полагают, что это поможет им в поддержании здоровья зубов и дёсен.

Ирригатор - это вполне себе бытовой прибор, которым можно пользоваться в домашних условиях, а не только в кабинете дантиста. Поэтому покупайте и не бойтесь.

Не надо думать, что ирригатор — это прибор исключительно медицинский. В последнее время на рынке появилось много бытовых решений, которые позволяют чистить зубы пульсирующими струями воды в домашних условиях без надзора стоматолога. Главное — выбрать правильную модель, которая будет одинаково эффективно справляться с очищением ротовой полости и при этом будет достаточно щадящей, чтобы не повредить ни зубную эмаль, ни дёсны.

Какой ирригатор лучше купить

Oclean W10

Это Oclean W10 — один из лидеров рынка бытовых ирригаторов

Oclean W10 — как раз такой. Его следует купить по нескольким причинам:

Минималистичный, но функциональный дизайн: ирригатор имеет очень комфортную форму для хвата, а для удобства удерживания мокрыми руками на задней панели прибора есть мягкая ручка, за которую его можно держать, а можно повесить на крючок. А два цветовых варианта исполнения не позволят спутать ирригаторы, если у вас их два.

Высокая эффективность очищения: Oclean W10 подаёт 1400 водяных струй в минуту диаметром 0,6 мм. Благодаря такой низкой толщине вода эффективно проникает в межзубные промежутки и вычищает оттуда остатки пищи, а также смываем зубной налёт, который остался на зубных боковинах и впадинах.

Глубокая подстройка: ирригатор имеет 5 режимов работы для разных сценариев чистки и разных пользовательских предпочтений: стандартный, интенсивный, пульсирующий, мягкий и индивидуальный. Выберите тот, который подходит вам и пусть чистка зубов превратится из рутины в приятную процедуру.

Высокая автономность: Oclean W10 работает от одной зарядки до 4 недель при ежедневном использовании, а для эффективного расхода энергии предусмотрено оповещение об окончании времени чистки каждой зоны. А, когда он разрядится, его можно зарядить при помощи комплектного USB-кабеля.

Купить Oclean W10

Обычная цена Oclean W10 — 59,99 долларов, или примерно 4 с небольшим тысячи рублей. Однако у вас есть возможность приобрести этот ирригатор со скидкой всего за 3 тысячи. Для этого в период с 11 по 15 октября перейдите по этой ссылке, возьмите купон со страницы продавца и примените его на этапе оформления.

Специально для вас будут действовать дополнительные промокоды на покупки на АлиЭкспресс:

  • WOWHIT500 — скидка 500 рублей при сумме заказа от 2999 рублей;
  • WOWHIT550 — скидка 550 рублей при сумме заказа от 3599 рублей;
  • WOWHIT650 — скидка 650 рублей при сумме заказа от 5999 рублей;
  • WOWHIT1000 — скидка 1000 рублей при сумме заказа от 9999 рублей.

Для более скорой доставки рекомендуется выбирать склад на территории РФ, тогда посылка приедет быстрее. Первых покупателей ждут подарки: 300 звуковых зубных щёток Oclean F1 Sonic Electric, а также 50 санитайзеров G0TDYA Hand Sanitizer 80ML. Кроме того, среди покупателей будут разыграны ещё 300 ирригаторов Oclean W10, так что у вас будет возможность получить два устройства по цене одного.

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