Открываете YouTube в браузере и через полчаса замечаете, что ноутбук гудит как взлётная полоса? Оказывается, это не паранойя: одна-единственная вкладка с YouTube способна сожрать больше 7 ГБ оперативной памяти и загрузить процессор под 100%. Причём страдают пользователи всех популярных браузеров — Chrome, Firefox, Edge и Brave. Сторонние разработчики уже докопались до причины, а Google почему-то отмалчивается. Если вы давно подумывали сменить Chrome на что-то более лёгкое, эта новость — лишний повод задуматься. Разбираемся, что именно происходит и как защитить компьютер.

Почему YouTube тормозит в браузере

На прошлой неделе в Reddit и на форумах разработчиков начали массово появляться жалобы: при просмотре видео на YouTube сжирает много ОЗУ и нагружает процессор. Вкладки зависают, видео дёргается, а в некоторых случаях подвисает вся система.

Проблема не ограничивается одним приложением. Пользователи Firefox, Brave и Microsoft Edge описывают одни и те же симптомы: подтормаживания браузера, зависшие вкладки и нагрузка на систему при обычном просмотре роликов на YouTube.

Из-за чего YouTube грузит процессор на компьютере

Разработчики на платформе Bugzilla (баг-трекер Mozilla) провели собственное расследование и выяснили, в чём дело. Проблема кроется в гибком меню прямо видеоплеером YouTube — том самом блоке с кнопками «Нравится», «Не нравится» и «Поделиться».

Работает это так: YouTube проверяет, помещаются ли все кнопки в строку по ширине. Если не помещаются, одна из кнопок скрывается, чтобы освободить место. Но как только кнопка исчезает, свободного места становится достаточно, и система получает команду вернуть её обратно. Кнопка появляется, место снова заканчивается — и цикл повторяется бесконечно.

Браузер на компьютере при этом каждый раз пересчитывает расположение всех элементов на странице. Когда это происходит тысячи раз в секунду, процессор и память быстро уходят в потолок. Такое поведение разработчики называют «layout thrashing» — ситуацию, когда браузер застревает в бесконечном пересчёте геометрии страницы.

Если хотите обсудить новость с другими читателями, заходите в наш Telegram-чат!

На каких компьютерах YouTube тормозит сильнее всего

Баг не привязан к конкретному браузеру — это ошибка на стороне самого YouTube. Пользователи Chrome, Firefox, Edge и Brave сообщают об одинаковых симптомах. Особенно тяжело приходится устройствам с небольшим объёмом оперативной памяти.

В комментариях отдельно отмечают, что баг мешает работе Chromebook, которые массово используются в школах. На устройствах с 4 ГБ оперативной памяти достаточно пары вкладок, чтобы система зависла полностью. Для Android-планшетов и недорогих ноутбуков ситуация аналогична: YouTube в браузере вредит больше, чем приложение.

Когда Google исправит баг YouTube с памятью

Разработчики из Mozilla подтвердили, что изучают проблему. Однако, поскольку баг с зависанием Ютуба связан не с движком браузера, а с кодом самого YouTube, окончательное исправление должно прийти от Google. Google на момент публикации ситуацию никак не комментирует, поэтому выводы независимых разработчиков с Bugzilla остаются неподтверждёнными со стороны компании.

Читайте также: График отключения интернета в Москве в мае: дата и что делать

Когда именно выйдет исправление, неизвестно. Учитывая, что проблема затрагивает все браузеры, логично ожидать, что Google обновит код интерфейса YouTube на серверной стороне, и пользователям не нужно будет ничего скачивать или устанавливать. Но пока этого не произошло.

Что делать, если тормозит браузер из-за YouTube

Полноценного обходного пути для этого бага пока нет — проблема с YouTube никак не исправляется самостоятельно. Но есть несколько вещей, которые помогут снизить нагрузку на систему:

Не держите несколько вкладок YouTube открытыми одновременно. Если вкладка зависла — закройте её через диспетчер задач браузера.

открытыми одновременно. Если вкладка зависла — закройте её через диспетчер задач браузера. Используйте приложение YouTube вместо браузера , где это возможно. На Android-планшетах, Chromebook и Android TV баг браузерной версии не затрагивает нативное приложение.

, где это возможно. На Android-планшетах, Chromebook и Android TV баг браузерной версии не затрагивает нативное приложение. В Chrome включите режим «Экономия памяти». Для этого откройте «Настройки», перейдите в раздел «Производительность» и активируйте функцию Memory Saver — браузер будет выгружать неактивные вкладки из памяти.

Закройте лишние вкладки и программы , чтобы освободить ресурсы для активной вкладки с видео.

, чтобы освободить ресурсы для активной вкладки с видео. Следите за обновлениями YouTube — когда Google исправит баг с интерфейсом, изменения применятся автоматически, без обновления браузера.

Читайте также: Xiaomi готовит HyperOS 4 для смартфонов POCO. Это будет самый крутой апдейт в истории бренда

Ситуация неприятная, но важно понимать её масштаб. Баг проявляется не на каждом видео и не у каждого пользователя — он связан с конкретным поведением интерфейса при определённой ширине окна. Но если вы заметили, что компьютер начал тормозить на YouTube, теперь вы знаете причину. Остаётся ждать, когда Google исправит код на своей стороне.