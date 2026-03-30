AliExpress не прекращает радовать нас годнотой. Всякий раз на китайском маркетплейсе встречаются такие диковинки, что задумываешься: как же я не натыкался на них раньше? В частности, недавно мы делали подборку самых редких товаров с AliExpress. Но на этот раз перед нами стоит еще более амбициозная задача: найти полезную мелочь с ограничением бюджета в тысячу рублей. И, забегая вперед, цель уже достигнута! Далее — недорогие товары с AliExpress, которые пригодятся всем.

Стальной фильтр для раковины

Рейтинг: 4.8

Цена: от 70 ₽

Каждое мытье посуды и даже прием ванны приводит к возникновению засоров труб. Вода утекает медленно, а прочистка отнимает деньги и время. Чтобы не тратить ресурсы зря, рекомендуем заранее купить фильтр для раковины. Стоит он меньше ста рублей, зато пользы от него — выше крыши.

Корректор вросших ногтей

Рейтинг: 4.8

Цена: от 85 ₽

Вросший ноготь (онихокриптоз) — заболевание, с которым постоянно сталкиваются миллионы людей. Порой оно даже приводит к полному удалению ногтя, что вызывает очевидные неудобства. Но есть более рациональный план лечения — корректор вросших ногтей с AliExpress. Одна упаковка, включающая в себя 20 таких приспособлений, стоит сейчас 85 рублей. Можно заказать сейчас, ведь в будущем корректор наверняка пригодится вам или вашим знакомым.

Настенный держатель для удлинителя

Рейтинг: 4.8

Цена: от 86 ₽

Как правило, удлинители в наших домах просто валяются на полу. Мы запинаемся о них, а иногда и просто ломаем. Но, если купить настенный держатель для удлинителя, описанных неприятностей удастся избежать. Приспособление крепится на липкую ленту, а сам удлинитель надежно фиксируется на поверхности.

Лучшие товары с AliExpress до 2500 рублей

Надежный держатель для зубной щетки

Рейтинг: 5.0

Цена: от 144 ₽

Держать на стене можно и зубные щетки. В этом вам поможет держатель до 150 рублей. Причем он будет выполнять сразу две функции. Во-первых, крепко держать щетку. Во-вторых, защищать ее щетину от грязи, которая впоследствии могла бы попасть в ваш рот. А оно надо? То-то и оно!

Щетка для чистки жалюзи

Рейтинг: 4.9

Цена: от 169 ₽

Жалюзи — удобная штука, но чистить ее очень сложно. Впрочем, китайцы придумали вещь, которая упрощает процесс. Это специальная щетка для чистки жалюзи. Также ее можно использовать для ухода за вентиляционными решетками, так что у вещицы двойная польза.

Магнитное зеркало для селфи

Рейтинг: 5.0

Цена: от 193 ₽

Постоянные читатели нашего сайта, которые знают толк в камере смартфона, понимают: фронталка всегда фотографирует хуже основы. Как же решить проблему? С этой целью в Китае придумали магнитное зеркало для селфи. Приспособление крепится на спинку устройства, позволяя снимать первоклассные себяшки на основную камеру. Стоит попробовать!

Подставка для книг

Рейтинг: 4.8

Цена: от 444 ₽

Читаете книги? Даже если нет, эта полка с AliExpress рано или поздно вам обязательно пригодится. За счет своего минималистичного дизайна она отлично вписывается в любой интерьер, делая из владельца не просто интеллектуала, а самого настоящего эстета.

10 лучших смартфонов с AliExpress

Недорогая машинка для удаления катышков

Рейтинг: 4.8

Цена: от 489 ₽

То и дело на наших свитерах и пальто собираются катышки. А удалять их помогает специальная машинка с AliExpress. В отличие от аналогов, эта модель не имеет встроенного аккумулятора. С одной стороны — минус, а с другой — есть пара очевидных плюсов. Стоит такая машинка меньше, а ее мощность выше.

Автоматическая кормушка для кошек

Рейтинг: 5.0

Цена: от 819 ₽

Оставляя своих питомцев в гордом одиночестве всего лишь на время работы, мы лишаем их по меньшей мере одного приема пищи. Но решение есть — удобная кормушка для кошек. Она вмещает в себя аж 3.3 литра корма, позволяя питомцу питаться несколько дней в отсутствие хозяина.

Блендер для взбивания яиц

Рейтинг: 5.0

Цена: от 994 ₽

Интересное приспособление, которое создано для приготовления скрэмбла — взбитого омлета без корочки. Блендер для яиц работает от встроенного аккумулятора. Достаточно поставить его на сковороду с залитыми ингредиентами и нажать всего одну кнопку на корпусе.

