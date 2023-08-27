Какие гаджеты купить для умного дома, если ничего об этом не знаешь

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Умный дом — понятие, крайне размытое даже в наши дни. Для кого-то умный дом — это удаленное управление системой отопления на даче. Для других — активация кофеварки, пылесоса и других бытовых приборов, упрощающих будни их владельцев. Для третьих — включение лампочки в соседней комнате или включение подсветки, не вставая с дивана. На самом деле умный дом — это совокупность множества сценариев, каждый из которых может реализовываться в отдельности от других. Я уже давно привык пользоваться такими системами, о чем не раз говорил на нашем сайте. Сейчас расскажу, с чего начать, если у вас еще нет ничего подобного, и что купить, имея в распоряжении определенную сумму.

Какие гаджеты купить для умного дома, если ничего об этом не знаешь. Умные дом проще, чем кажется. Фото.

Умные дом проще, чем кажется.

Как выбрать умный дом

Неподготовленному человеку может быть сложно сразу разобраться в технологиях умного дома и в многообразии устройств. Как и что выбрать, как понять, что купить в первую очередь или купить ли все устройства сразу. В реальности все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Для начала нужно выбрать экосистему, в которой есть единый центр управления. Чаще всего его называют хаб. К нему подключаются все устройства, от него они получают команды и на него же отправляют отчеты и запросы. Управлять хабом можно через приложение или с помощью голосовых команд. Последний вариант намного удобней, чем использование разных приложений для разных типов устройств. Хаб будет единым местом, с которым вы будете взаимодействовать.

Как выбрать умный дом. Умная колонка может не просто включать музыку, но и управлять умным домом, выполняя функцию хаба. Фото.

Умная колонка может не просто включать музыку, но и управлять умным домом, выполняя функцию хаба.

Какой хаб купить для умного дома

Выбор хаба и экосистемы напрямую зависит от того, какая экосистема сервисов уже используется. Например, если у вас есть Яндекс Станция с Алисой или же вы часто пользуетесь сервисами Яндекса, то выбор очевиден. Для умного дома уже сейчас есть множество устройств, управлять которыми можно с помощью той же Алисы, просто отдавая ей голосовые команды.

Сколько стоит умный дом

Многим кажется, что умный дом — это очень дорого, но это не совсем так. Если вам надо сделать полную автоматизацию огромного дома самыми передовыми гаджетами, то это и правда стоит недешево. Но умный дом — это конструктор, каждый из компонентов которого стоит от нескольких сотен рублей. То есть начать можно с малого, а потом просто наращивать систему — по мере увеличения бюджета или просто в зависимости от вашего желания.

Для понимания все принято делить на три сегмента стоимости от минимального до максимального. Так же можно поступить сейчас. Все приведенные ниже цены примерны, так как на гаджеты часто бывают акции и иногда их можно купить существенно дешевле.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Умный дом начального уровня

Базовый вариант умного дома, но уже с широкими возможностями и голосовым управлением, можно купить по цене от 10 000 до 15 000 рублей. А если у вас уже есть умная колонка, то можно ориентироваться и вовсе на 5 000 рублей.

За эти деньги можно купить стартовый набор для начинающих. В него могут войти:
2 умные лампочки для ночника или бра. Например, умная лампа Яндекс (E27) YNDX-00018 за 1490 рублей
Умная розетка Яндекс YNDX-0007W за 1490 рублей
Умный пульт для кондиционера и/или телевизора ROXIMO RMIR01 за 1264 рублей.

Умная колонка для управления всеми этими устройствами — Яндекс Станция Мини — будет стоить 7 999 рублей. Можно купить более дешевую версию, но эта, кроме управления умным домом, позволит еще и музыку слушать, и просто будет хорошо выполнять роль голосового ассистента. Ее даже как радионяню можно использовать. А управлять с ее помощью можно не только устройствами Яндекса, но и моделями огромного количества других производителей.

Умный дом начального уровня. Умная лампа от любого производителя мало чем отличается от обычной по внешнему виду, а вкрутить ее можно в любую люстру или обычный торшер. Фото.

Умная лампа от любого производителя мало чем отличается от обычной по внешнему виду, а вкрутить ее можно в любую люстру или обычный торшер.

Итого, в этом наборе мы получаем самое необходимое всего за 13 733 рубля при условии, что у вас нет колонки. Это золотая середина с идеальным соотношением «цена-качество».

Год пользования умным домом: плюсы, минусы, стоимость и прочие особенности.

Гаджеты для дома с голосовым управлением

Если вы уже имели дело с умным домом и готовы сразу потратить на него больше, то можно рассмотреть более широкий набор аксессуаров. Отнесем это к средней категории по стоимости. И тут вполне можно уложиться в 15 000 — 30 000 рублей.

В дополнение к стартовому набору можно докупить хаб для объединения всех существующих и новых устройств в доме. А дальше система начнет работать даже без команд человека. Например, умная лампочка будет поддерживать свет на кухне, только когда человек там находится, а умные розетки автоматически отключатся, если сработает датчик протечки. Хаб будет контролировать за вас температуру в квартире и выступать в роли охранной системы, своевременно оповещая о несанкционированных движениях или проникновениях.

Гаджеты для дома с голосовым управлением. Небольшой хаб может не только управлять умным домом, но «раздавать» сигналы на отдельные «не умные» гаджеты. Фото.

Небольшой хаб может не только управлять умным домом, но «раздавать» сигналы на отдельные «не умные» гаджеты.

Хаб определенно делает пользование устройствами умного дома еще более практичным для жизни. Остается только подобрать идеальный вариант для себя. Вот три варианта хаба, которые можно купить для дома:

Если хаб по какой-то причине не актуален, стоит обратить внимание на другие не менее функциональные элементы умного дома. Среди них могут быть обогреватели, очистители, увлажнители и огромное количество других гаджетов. Этот список почти бесконечен. С Алисой работают устройства более чем 130 производителей. То есть выбрать есть из чего как по финансам, так и по потребностям.

К примеру, среди обогревателей и конвекторов можно выбрать один из следующих вариантов:

Для ценителей легкого пробуждения набор можно дополнить умными шторами и чайником. Управлять ими можно, даже не вставая с кровати. Достаточно только задать команду, и шторы Aqara при цене от 5990 рублей откроются сами, а умный чайник Polaris PWK 1725CGLD за 6290 рублей нагреет воду.

Гаджеты для дома с голосовым управлением. Станция Макс — одно из лучших устройств для дома. Правда, стоит эта колонка недешево. Фото.

Станция Макс — одно из лучших устройств для дома. Правда, стоит эта колонка недешево.

Лучшая колонка для дома

Самый топовый набор начинается от 30 000 рублей. В первую очередь из-за того, что в него стоит включить Яндекс Станцию Макс за 33 990 рублей. Я уже рассказывал о ней в отдельном большом обзоре и до сих пор считаю ее лучшей умной (и не только) колонкой для дома.

В эту колонку уже встроили хаб управления Zigbee. Он отвечает за более быстрое и прямое взаимодействие с датчиками и другими Zigbee-устройствами. Это позволяет обойтись без лишнего элемента в виде хаба, подключая устройства напрямую к колонке. Благодаря этому система может работать даже при отсутствии Wi-Fi. Поэтому можно не опасаться, что без интернета все устройства перестанут работать. Если работа с датчиками была настроена заранее, вы можете даже не заметить, что сеть пропала.

Если ищите что-то интересное на AliExpress, не проходите мимо Telegram-канала "Сундук Али-Бабы"!

Если колонка уже есть, а дополнить систему умного дома хочется, обратите внимание на роботы-пылесосы. Они значительно облегчат домашнюю рутину. А 360 Robot Vacuum Cleaner S сделает ее даже забавнее с помощью озвучки «недовольный помощник». Цена этого устройства составляет 24 990 рублей. Раньше за такие деньги можно было купить только обычного робота без каких-либо умных функций.

Конечно, мало купить устройства, ведь для них надо будет еще прописать сценарии. Но сделать это можно, не владея никакими навыками программирования. Достаточно просто открыть приложение и следовать совету мастера настройки. Например, можно настроить расписание, по которому умный пылесос начнет уборку, а розетки будут блокировать питание. Или же перед выходом вы будете отдавать голосовую команду «я ушел», и все — от светильников до розеток — будет выключаться.

Лучшая колонка для дома. Умный дом — конструктор. Просто докупаете датчики и включаете их в систему. Фото.

Умный дом — конструктор. Просто докупаете датчики и включаете их в систему.

Стоит ли покупать умный дом

Тут надо повесить предупреждение: «Осторожно! Вызывает зависимость!». Я сам начинал с покупки одной умной лампочки, но сейчас у меня десятки гаджетов, и когда я выбираю что-то новое для дома, я в первую очередь смотрю, можно ли подключить это к моей экосистеме. Это затягивающий и увлекательный процесс. А настраивать и докупать гаджеты можно почти бесконечно.

Когда я готовил этот материал, я обратился за помощью к Мавлютову Марату, руководителю направления Smart Home Яндекса. Он привел примеры некоторых гаджетов, выход которых я пропустил, но без них приведение примеров было бы не полным. Если у вас уже есть что-то из них, но нет системы умного дома, задумайтесь над тем, сколько возможностей вы упускаете.

Теги
Лонгриды для вас
Нашел лучшие пылесосы с влажной уборкой в 2023 году. Но какой купить: робот или вертикальный?

Вряд ли для кого-то из наших читателей домашняя уборка является любимым занятием. А потому хочется, чтобы либо кто-то выполнил всю работу за нас, либо в руках оказалось устройство, способное сделать рутинную процедуру по меньшей мере комфортной. Для этого необходим пылесос с влажной уборкой. Но какой выбрать и стоит ли переплачивать за роботизированную модель?

Читать далее
Правда ли, что экран 120 Гц делает смартфон быстрее

Иногда пользователи настолько одержимы покупкой флагманской модели смартфона, что иногда переплачивают за не самые полезные функции - лишь бы в устройстве было вообще всё. Одна из таких опций - экран на 120 герц, который делает картинку плавнее. Далеко не каждый пользователь может объяснить, зачем ему это нужно, но настаивает на том, что эта фишка может сделать смартфон быстрее. А как на самом деле? Влияет ли экран с высокой частотой обновления на производительность смартфона? Можно ли с помощью этой фишки сделать телефон быстрее? Предлагаю разобраться раз и навсегда.

Читать далее
Nothing может выпустить складной телефон. Это будет самая красивая «раскладушка»

На данный момент в линейке Nothing есть только один телефон — Nothing Phone (1). Когда он дебютировал, он произвел революцию в дизайне смартфонов. Прошло время, и теперь компания готовится выпустить уже второй свой телефон, который должен выйти в ближайшие месяцы. Но все настойчивее из разных углов расползаются слухи, что компания этим не ограничится и выпустит еще и складной телефон. Это может произойти одновременно с новинкой или на отдельном мероприятии. С другой стороны, это может случиться и через пару лет. Но зная это, мы можем предположить, что именно этот телефон изменит правила игры в индустрии.

Читать далее