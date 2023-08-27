Какие гаджеты купить для умного дома, если ничего об этом не знаешь

Умный дом — понятие, крайне размытое даже в наши дни. Для кого-то умный дом — это удаленное управление системой отопления на даче. Для других — активация кофеварки, пылесоса и других бытовых приборов, упрощающих будни их владельцев. Для третьих — включение лампочки в соседней комнате или включение подсветки, не вставая с дивана. На самом деле умный дом — это совокупность множества сценариев, каждый из которых может реализовываться в отдельности от других. Я уже давно привык пользоваться такими системами, о чем не раз говорил на нашем сайте. Сейчас расскажу, с чего начать, если у вас еще нет ничего подобного, и что купить, имея в распоряжении определенную сумму.

Как выбрать умный дом

Неподготовленному человеку может быть сложно сразу разобраться в технологиях умного дома и в многообразии устройств. Как и что выбрать, как понять, что купить в первую очередь или купить ли все устройства сразу. В реальности все гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

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Для начала нужно выбрать экосистему, в которой есть единый центр управления. Чаще всего его называют хаб. К нему подключаются все устройства, от него они получают команды и на него же отправляют отчеты и запросы. Управлять хабом можно через приложение или с помощью голосовых команд. Последний вариант намного удобней, чем использование разных приложений для разных типов устройств. Хаб будет единым местом, с которым вы будете взаимодействовать.

Какой хаб купить для умного дома

Выбор хаба и экосистемы напрямую зависит от того, какая экосистема сервисов уже используется. Например, если у вас есть Яндекс Станция с Алисой или же вы часто пользуетесь сервисами Яндекса, то выбор очевиден. Для умного дома уже сейчас есть множество устройств, управлять которыми можно с помощью той же Алисы, просто отдавая ей голосовые команды.

Сколько стоит умный дом

Многим кажется, что умный дом — это очень дорого, но это не совсем так. Если вам надо сделать полную автоматизацию огромного дома самыми передовыми гаджетами, то это и правда стоит недешево. Но умный дом — это конструктор, каждый из компонентов которого стоит от нескольких сотен рублей. То есть начать можно с малого, а потом просто наращивать систему — по мере увеличения бюджета или просто в зависимости от вашего желания.

Для понимания все принято делить на три сегмента стоимости от минимального до максимального. Так же можно поступить сейчас. Все приведенные ниже цены примерны, так как на гаджеты часто бывают акции и иногда их можно купить существенно дешевле.

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Умный дом начального уровня

Базовый вариант умного дома, но уже с широкими возможностями и голосовым управлением, можно купить по цене от 10 000 до 15 000 рублей. А если у вас уже есть умная колонка, то можно ориентироваться и вовсе на 5 000 рублей.

За эти деньги можно купить стартовый набор для начинающих. В него могут войти:

2 умные лампочки для ночника или бра. Например, умная лампа Яндекс (E27) YNDX-00018 за 1490 рублей

Умная розетка Яндекс YNDX-0007W за 1490 рублей

Умный пульт для кондиционера и/или телевизора ROXIMO RMIR01 за 1264 рублей.

Умная колонка для управления всеми этими устройствами — Яндекс Станция Мини — будет стоить 7 999 рублей. Можно купить более дешевую версию, но эта, кроме управления умным домом, позволит еще и музыку слушать, и просто будет хорошо выполнять роль голосового ассистента. Ее даже как радионяню можно использовать. А управлять с ее помощью можно не только устройствами Яндекса, но и моделями огромного количества других производителей.

Итого, в этом наборе мы получаем самое необходимое всего за 13 733 рубля при условии, что у вас нет колонки. Это золотая середина с идеальным соотношением «цена-качество».

Год пользования умным домом: плюсы, минусы, стоимость и прочие особенности.

Гаджеты для дома с голосовым управлением

Если вы уже имели дело с умным домом и готовы сразу потратить на него больше, то можно рассмотреть более широкий набор аксессуаров. Отнесем это к средней категории по стоимости. И тут вполне можно уложиться в 15 000 — 30 000 рублей.

В дополнение к стартовому набору можно докупить хаб для объединения всех существующих и новых устройств в доме. А дальше система начнет работать даже без команд человека. Например, умная лампочка будет поддерживать свет на кухне, только когда человек там находится, а умные розетки автоматически отключатся, если сработает датчик протечки. Хаб будет контролировать за вас температуру в квартире и выступать в роли охранной системы, своевременно оповещая о несанкционированных движениях или проникновениях.

Хаб определенно делает пользование устройствами умного дома еще более практичным для жизни. Остается только подобрать идеальный вариант для себя. Вот три варианта хаба, которые можно купить для дома:

Шлюз Умного дома Aqara Hub M2 за 5 990 рублей

Универсальный Хаб Яндекса за 4 990 рублей

Шлюз Умного дома Xiaomi Mi Smart Home Hub Global за 4 899 рублей

Если хаб по какой-то причине не актуален, стоит обратить внимание на другие не менее функциональные элементы умного дома. Среди них могут быть обогреватели, очистители, увлажнители и огромное количество других гаджетов. Этот список почти бесконечен. С Алисой работают устройства более чем 130 производителей. То есть выбрать есть из чего как по финансам, так и по потребностям.

К примеру, среди обогревателей и конвекторов можно выбрать один из следующих вариантов:

Обогреватель Xiaomi Smart Tower Heater Lite, 7 890 рублей

Обогреватель Polaris PMH 2115 WIFI, 8 099 рублей

Конвектор Xiaomi Mi Smart Space Heater S KRDNQ03ZM, 9 999 рублей

Для ценителей легкого пробуждения набор можно дополнить умными шторами и чайником. Управлять ими можно, даже не вставая с кровати. Достаточно только задать команду, и шторы Aqara при цене от 5990 рублей откроются сами, а умный чайник Polaris PWK 1725CGLD за 6290 рублей нагреет воду.

Лучшая колонка для дома

Самый топовый набор начинается от 30 000 рублей. В первую очередь из-за того, что в него стоит включить Яндекс Станцию Макс за 33 990 рублей. Я уже рассказывал о ней в отдельном большом обзоре и до сих пор считаю ее лучшей умной (и не только) колонкой для дома.

В эту колонку уже встроили хаб управления Zigbee. Он отвечает за более быстрое и прямое взаимодействие с датчиками и другими Zigbee-устройствами. Это позволяет обойтись без лишнего элемента в виде хаба, подключая устройства напрямую к колонке. Благодаря этому система может работать даже при отсутствии Wi-Fi. Поэтому можно не опасаться, что без интернета все устройства перестанут работать. Если работа с датчиками была настроена заранее, вы можете даже не заметить, что сеть пропала.

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Если колонка уже есть, а дополнить систему умного дома хочется, обратите внимание на роботы-пылесосы. Они значительно облегчат домашнюю рутину. А 360 Robot Vacuum Cleaner S сделает ее даже забавнее с помощью озвучки «недовольный помощник». Цена этого устройства составляет 24 990 рублей. Раньше за такие деньги можно было купить только обычного робота без каких-либо умных функций.

Конечно, мало купить устройства, ведь для них надо будет еще прописать сценарии. Но сделать это можно, не владея никакими навыками программирования. Достаточно просто открыть приложение и следовать совету мастера настройки. Например, можно настроить расписание, по которому умный пылесос начнет уборку, а розетки будут блокировать питание. Или же перед выходом вы будете отдавать голосовую команду «я ушел», и все — от светильников до розеток — будет выключаться.

Стоит ли покупать умный дом

Тут надо повесить предупреждение: «Осторожно! Вызывает зависимость!». Я сам начинал с покупки одной умной лампочки, но сейчас у меня десятки гаджетов, и когда я выбираю что-то новое для дома, я в первую очередь смотрю, можно ли подключить это к моей экосистеме. Это затягивающий и увлекательный процесс. А настраивать и докупать гаджеты можно почти бесконечно.

Когда я готовил этот материал, я обратился за помощью к Мавлютову Марату, руководителю направления Smart Home Яндекса. Он привел примеры некоторых гаджетов, выход которых я пропустил, но без них приведение примеров было бы не полным. Если у вас уже есть что-то из них, но нет системы умного дома, задумайтесь над тем, сколько возможностей вы упускаете.