Какие колонки с Марусей есть и где их купить дешевле

Последнее время в России стали очень популярны умные колонки с разными голосовыми помощниками. Конечно же, самой распространенной является Алиса от Яндекса. На втором месте идет Маруся от VK. Возможно, силы на рынке распределились бы иначе, но по уровню развития Алиса кажется немного умнее, так как появилась раньше, и времени научиться новым способностям у нее было больше. Но Маруся постепенно догоняет своего основного конкурента. В целом все колонки обладают примерно одинаковым набором функций, за исключением качества воспроизводимого звука и наличия экрана для отображения различных анимаций.

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И если среди Яндекс Станций выбрать многие могут легко, то про возможности колонок с Марусей знают не все. Тем более что голосового ассистента ВК добавляют в свои устройства и другие производители. Рассказываем о самых популярных колонках с Марусей, которые продаются, и выясняем, где их купить.

Умная колонка VK Капсула Нео

В декабре 2022 VK решили, что пора всерьез начинать конкурировать с Яндексом, и выпустили недорогую Капсулу Нео. Колонка выглядит очень симпатично: у нее нет никаких прямых углов, как у Яндекс Станций. И это отличает все Капсулы ВК от конкурента. Их можно узнать с первого взгляда. На верхней панели располагаются кнопки управления воспроизведением, а на передней части — небольшой дисплей для выведения разных анимаций и часов.

Капсула Нео работает с подпиской ВК Музыка, которую дают в подарок на три месяца при покупке колонки. А вообще подписка на ВК Музыку обойдется вам в 159 рублей. Более выгодно оформить комбинированную подписку ВК Музыка + видеосервис Wink. Она обойдется вам в 169 рублей. Но можно и просто активировать Bluetooth на колонке и передавать музыку со смартфона с помощью него. Правда, в таком случае вы не насладитесь полностью голосовым управлением, которое может предложить колонка.

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Капсула Нео не предназначена для проведения крутых вечеринок. В ней установлен динамик на 5 Вт, но просто посидеть, послушать музыку у вас точно получится. Ну и как любой голосовой ассистент, она может управлять устройствами умного дома. А для желающих сделать колонку индивидуальной, в комплекте с ней идут специальные стикеры, которыми вы можете ее обклеить.

Цена: 3990 рублей

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Колонка VK Капсула Мини

Капсула Мини не сильно отличается от Капсулы Нео по техническим характеристикам, но выглядит принципиально иначе. Если Нео можно назвать больше детской, то Мини имеет очень приятный внешний вид, который отлично дополнит дизайн любого интерьера. На ее верхней грани находятся четыре сенсорные кнопки для управления воспроизведением, а дальше через небольшое расстояние идет динамик, который играет музыку во все стороны. При этом между динамиком и панелью с кнопками есть небольшое пространство, которое заполняется аккуратной подсветкой. Смотрится очень эффектно.

Также как и в Капсуле Нео, здесь установлен динамик на 5 Вт, поэтому устроить сногсшибательную дискотеку вы с помощью нее не сможете. Но для простого домашнего использования этого хватит. Как и для любой Капсулы при ее покупке я однозначно советую вам оформить подписку на ВК Музыку + Wink, чтобы полностью раскрыть весь потенциал колонки. А если у вас есть техника, которая поддерживает управление через Марусю, то вы сможете сделать ее центром управления умным домом.

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Стоит ли покупать Капсулу Мини, если по характеристикам она недалеко ушла от Нео? Если вы хотите получить симпатичную внешне вещь, то не пожалейте две тысячи рублей и купите на Капсулу Мини. В том случае, если внешний вид колонки не имеет для вас никакого значения, то выбор однозначно надо остановить на Капсуле Нео.

Цена: 5990 рублей

Купить VK Капсулу Мини

Колонка Капсула с Марусей

Посмотрев на Капсулу Нео и Мини, кажется, что ВК совсем забыла про меломанов. Но это не так. Специально для ценителей звука компания выпустила ВК Капсулу. Суммарная мощность ее динамиков — 30 Вт, что уже позволит устроить небольшую тусовку дома. 25 Вт приходится на низкочастотный и 5 Вт — на высокочастотный. То есть с басами здесь проблем никаких не будет.

Немного странно, что ВК Капсула не получила дисплей для отображения эмоций или времени, а только интерактивное кольцо, которое просто показывает, что колонка среагировала на ваш запрос и обрабатывает его. Ну и очень необычно не найти на верхней грани колонки кнопки управления воспроизведением. А все потому, что грань сенсорная, и все взаимодействие выполняется с помощью жестов. Для регулировки громкости необходимо просто провести пальцем по периметру верхней части колонки, а кольцо покажет уровень громкости наглядно.

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В отличие от Капсулы Нео и Мини, обычная Капсула занимает ощутимо больше места, поэтому о ее размещении лучше подумать еще перед покупкой. Если вы любите громкую музыку и качественный звук, то вам однозначно стоит присмотреться к ВК Капсуле. Она вас наверняка не разочарует. Ну и не забывайте про три месяца подписки ВК Музыка + Wink в подарок при покупке колонки.

Цена: 9990 рублей

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Колонка Xiaomi Mi Smart Speaker

Но колонки с Марусей выпускает не только ВК, но и один сторонний производитель — Xiaomi. Она оснастила голосовым помощником ВК свой Mi Smart Speaker для России. В глобальной версии он идет с Google Ассистентом, а специально для нас его заменили на Марусю. В части умных функций и воспроизведения музыки здесь все тоже самое, что и в Капсулах, только добавляется еще поддержка умного дома Mi Home.

Колонка оснащена динамиком на 12 Вт, что лучше, чем у дешевых ВК Капсул. Однако никаких дисплеев на Mi Smart Speaker нет. Из минусов колонки Xiaomi стоит отметить наличие только Bluetooth 4.2. Как-то для 2023 года уже несерьезно использовать такой старый стандарт. Но в рамках квартиры или небольшого дома это не имеет принципиального значения. При этом несколько колонок Xiaomi можно объединить в стереопару и получить совсем другое качество звука. Если вы хотите что-то помощнее Капсулы Нео или Мини, но не готовы платить за обычную Капсулу, то вполне можно присмотреться к Xiaomi Mi Smart Speaker. Тем более стоит эта колонка недорого.

Цена: 4499 рублей

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