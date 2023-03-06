Могут ли хорошо звучать недорогие TWS-наушники

Huawei уже даже не набирает силу в мире умных носимых устройств, а является этой силой. Достаточно только вспомнить такие гаджеты, как умные часы Huawei Watch GT 3 или наушники Huawei FreeBuds Pro 2. Есть у бренда и место для экспериментов. Сюда можно отнести наушники в виде губной помады или часы с функцией измерения артериального давления Huawei Watch D, в которых надувается манжета. Но есть у бренда и другие устройства. Например, относительно новые TWS-наушники Freebuds 5i. Не так давно я купил их себе, когда мне надо было срочно что-то взять на замену FreeBuds Pro, которые я забыл дома перед долгой дорогой. И скажу честно, у меня остались смешанные чувства относительно этих наушников. Впрочем, обо всем по порядку.

Обзор Huawei Freebuds 5i

В отличии от Apple, которая красит свои AirPods только в белый цвет, Huawei почти всегда предлагает несколько вариантов цветов на выбор. Так получилось и тут, ведь Freebuds 5i выпускаются в синем, белом и черном цветах. Независимо от цвета вы получите гладкую поверхность, которая выглядит и ощущается очень приятно. Сбоку на кейсе есть одна кнопка для сброса настроек наушников и порт USB Type-C для зарядки. Задняя сторона плоская, что позволяет положить корпус на ровную поверхность. Не все наушники предлагают это, и часто корпус качается на своей же округлой задней стенке. Тут все монументально.

Небольшие наушники

Сами Huawei FreeBuds 5i имеют глянцевое покрытие и отпечатки на них, естественно, остаются. Но это не так заметно, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, из-за сложной формы свет все равно преломляется, а во-вторых, сам корпус имеет защиту от них (создается такое ощущение).

Ножка наушников довольно короткая — многим это точно понравится. Конструкция внутриканальная с резиновыми амбушюрами, которых в комплекте три пары разного размера. Так же в комплекте есть кабель USB-A на USB-C.

Удобные беспроводные наушники

Если вы до этого имели дело с подобными наушниками, вы заметите, что магниты тут не такие сильные, и доставать наушники будет проще. В случае падения даже самые сильные магниты не удержат наушники от того, что они разлетятся в стороны (знаю по себе), но для удобства извлечения это однозначный и большой плюс.

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Для управления наушниками используются касания. А особенно приятно то, что сюда перекочевала функция из топовых Huawei FreeBuds Pro 2 — свайпы для увеличения или изменения громкости. Мне этого всегда не хватало до того, как я перешел на них. Чтобы это компенсировать, я даже выработал навык изменения громкости, нажимая кнопки через карман.

Приложение для наушников Huawei

С телефоном наушники сопрягаются через Bluetooth 5.2, а пользоваться ими можно сразу из коробки. Но вы можете установить бесплатное приложение от самой Huawei. С ним вы получите доступ к дополнительным функциям наушников. Приложение называется Huawei AI Life и его можно скачать на любой смартфон, включая iPhone. Правда, например, в Google Play его последняя версия появляется позже, чем в AppGallery, но это уже мелочи.

Если у вас телефон Huawei, как у меня, то при первом открытии кейса рядом с ним вы сразу увидите плашку с информацией о сопряжении. Такая же опция доступна только владельцам iPhone и AirPods. Вот они прелести собственной экосистемы! Если вы покупаете эти наушники для любого другого телефона, то сопряжение надо будет сделать вручную. Но это обычный процесс — как в любых других наушниках.

Интересно, что Huawei удалось уменьшить вес наушников на 18%, но сохранить общий дизайн и даже увеличить емкость батареи примерно на 60%. Каждый наушник имеет 55 мАч, а чехол добавляет еще 410 мАч, что, как обещает компания, дает вам до 28 часов воспроизведения музыки.

Как часто надо заряжать наушники

По заявлениям, воспроизведение музыки в формате AAC без подзарядки от кейса может продолжаться 7,5 часов при громкости 50%. В моем тесте они выдали чуть меньше 7 часов, но это похоже на погрешность, ведь вся музыка по-разному влияет на аккумулятор. Да и все, что больше пяти часов, уже отличный результат. Спустя это время, все равно захочется хотя бы дать отдохнуть ушам, а за несколько минут в кейсе наушники подзарядятся еще не пару часов работы. Если быть точным, то компания обещает 4 часа воспроизведения после 10-15 минут зарядки.

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Естественно, с включенным активным шумоподавлением время работы уменьшится на 10-15%. Но его использование того стоит. Особенно в транспорте. Регулировать его интенсивность можно в приложении, выбирая между обычным режимом, прозрачностью и выключенным. Есть даже три режима активности системы в зависимости от уровня шума в том месте, где вы находитесь. Так же в приложении есть предустановленные опции эквалайзера, чтобы можно было скорректировать звучание так, как вам нравится.

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Как звучат Huawei FreeBuds 5i

Тут самое интересное — качество звука. За него отвечают по одному 10-мм динамическому излучателю в каждом наушнике. Они получили диафрагму из полимерного композита, благодаря чему неплохо справляются со средними и высокими частотами, но глубокий бас вряд ли будет коньком FreeBuds 5i. Я слушаю в основном рок и металл — жанры, которые сложнее всего воспроизводить из-за большого диапазона частот. И тут в целом все было нормально. Середина была очень разборчивой, а высокие частоты не начинают вгонять тебе сверло в ухо каждый раз, когда до них доходит дело — все звучит очень мягко, в хорошем смысле слова.

Для надежности наушники предлагают защиту от воды по стандарту IP54. Но не стоит цепляться за слова ”защита от воды”. Данный стандарт скорее говорит о том, что если вы будете идти под дождем или потеть в спортзале, то наушники будут работать. Ни о каких окунании в воду или промывке под струей воды и речи быть не может.

Стоит ли покупать наушник Huawei

Подводя итог, я хочу вернуться к началу, где я сказал, что у меня остались смешанные чувства. Смешанные они потому, что существенно более дорогие FreeBuds Pro 2 по-прежнему остаются лучшими наушниками не только от Huawei, но и вообще по рынку в этой ценовой категории (и даже иногда за ее пределами), но и эти получились хорошими. Я покупал их по принципу ”надо сейчас, а потом продам или отдам кому-нибудь”. Но теперь я понимаю, что если бы я купил их, а потом просто попробовал FreeBuds Pro 2, то не факт, что я захотел бы их поменять.

Активное шумоподавление хорошее для своей цены, управление жестами сделано как у топовой модели, удобство ношения тоже отличное. Вот только цена ровно в два раза ниже. А это уже повод задуматься. Но если бы я выбирал наушники, послушав оба варианта, и у меня не было бы никаких, я бы выбрал флагманскую модель. Конечно, при условии готовности потратить 13 000 рублей вместо 6000 рублей.

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