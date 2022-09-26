Насколько точны трекеры сна и стоит ли их покупать

Бум кофейной индустрии привел к тому, что многие люди не переполнены природной энергией. Большинство экспертов сходятся во мнении, что одним из виновников нашего коллективного истощения является плохой сон. В ответ крупнейшие компании в области технологий, в том числе Fitbit, Garmin, Apple и другие, предлагают инструменты, помогающие пользователям формировать лучшие привычки. Но насколько точны трекеры сна? Может ли устройство помочь вам улучшить сон? Не все знают, чего стоит и чего не стоит ждать от трекера сна, поэтому давайте разбираться более подробно.

Для чего нужен трекер сна

Большинство людей, которые обращаются к трекеру сна, хотят получить общее представление о своем поведении перед сном и во время сна. Может быть, вы хотите более внимательно следить за тем, насколько позже вы ложитесь или сколько времени не спите ночью. Или вы хотите установить обычное время для отдыха. В этом отношении трекеры сна могут быть очень полезными и эффективными. Большинство из них будут точно записывать количество сна, определяя общее время в постели и записывая, когда вы проснулись или уснули.

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Тем не менее, эти устройства также предлагают гораздо больше полезных функций. Анализируя все — от частоты сердечных сокращений до движений тела и SpO2, трекеры оценивают различные показатели, связанные с количеством и качеством сна. Эти категории обычно включают самые основные показатели, приведенные ниже.

Что могут определять трекеры сна

продолжительность сна

стадии сна

качество сна

тенденции сна

Как уже упоминалось, трекеры сна, как правило, неплохо фиксируют продолжительность сна. Эта функция реализуется довольно просто, но тем не менее, трекер сна может сделать только обоснованное предположение о стадиях сна. Чтобы точно определить, какая именно у вас стадия сна, потребуется измерить активность вашего мозга в рамках клинического исследования. Хотя многие бренды тестировали свои устройства в клинических испытаниях, они по-прежнему не обеспечивают такого же уровня точности, как медицинское оборудование, обслуживаемое специалистами. Естественно, эти ограничения точности распространяются и на данные о качестве сна, а также на некоторые данные о тенденциях сна.

Таким образом, хотя трекеры хорошо работают, помогая вам определить привычки и установить лучший распорядок дня, они не могут обеспечить максимально возможную точность данных. Лучше всего использовать трекер, чтобы получить общее представление о своих привычках. Если у вас есть серьезные опасения по поводу сна — обратитесь к врачу. Вы всегда можете использовать отслеживаемые данные в качестве справочной информации.

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Какой трекер сна самый точный

Fitbit является одним их основоположников носимой электроники. В том числе бренд предлагает отличное отслеживание сна. Fitbit Sense и Versa 3 — яркие, но не единственные представители этого направления. Они отслеживают общее время сна пользователей и оценивают стадии сна. Они также дают оценку сна от 1 до 100. Как уже упоминалось, такие данные от трекеров являются лишь приблизительными. Однако в этих устройствах данные максимально близки к эталонным. Из более дорогих моделей стоит отметить Apple Watch и последние поколения Samsung Galaxy Watch. При их создании инженеры тоже немало времени провели в лабораториях и подготовили хорошие продукты.

Пользователи многих трекеров, включая указанные выше, могут получить доступ к профилю сна, который включает в себя мониторинг вашего сна в течение всего месяца. А Fitbit для подписчиков Premium готовит также фенотип сна. Этот отзыв также включает информацию о качестве вашего сна и советы по его улучшению.

При этом Fitbit — не единственная компания, добившаяся успехов в этом направлении. Отслеживание сна Garmin также обеспечивает удобство использования благодаря усовершенствованным датчикам и углубленному анализу.

Какие устройства есть для отслеживания сна

Для начала определите, какой метод отслеживания лучше всего подходит лично вам. Какой тип данных вам нужен? Вам удобно носить аксессуар в постели или вы предпочитаете более пассивный мониторинг? Ниже представлены три самых популярных типа устройств для отслеживания сна.

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Разные носимые устройства отслеживают сон. К ним относятся умные часы, фитнес-трекеры, кольца и даже наушники. Эти устройства обычно используют данные о частоте сердечных сокращений, движениях и частоте дыхания для анализа поведения пользователей во сне.

Прикроватные устройства проводят отслеживание движения тела, звуков и факторов окружающей среды. Они являются менее точной, но более удобной альтернативой для тех, кто не хочет надевать что-то на себя перед сном.

Наматрасники и датчики являются довольно необычными и редкими гаджетами. Есть даже подушки для отслеживания сна. Например, от Withings. Они также записывают такие данные, как частота сердечных сокращений, движение и многое другое.

Как правильно отслеживать сон

В первую очередь, отслеживание должно стать рутиной. Самый простой способ упустить данные — забыть их отслеживать. Установите распорядок, чтобы ваше устройство было заряжено и находилось рядом с вами.

Проверьте, как вы пользуетесь гаджетом, следуйте инструкциям производителя о том, как правильно надевать или размещать ваш трекер. Часы, кольца и трекеры должны сидеть плотно, но не слишком туго. Наушники часто поставляются с различными резиновыми вкладышами для выбора правильного размера.

Как умные часы определяют сон.

Если ваше устройство предлагает ночной режим, не забудьте его использовать. Яркие экраны и ночные уведомления не только разбудят вас, но и могут исказить данные.

Дайте устройству возможность нормально работать. Сократите употребление напитков с кофеином, особенно вечером. Создайте здоровую среду для сна с удобными постельными принадлежностями, звукоизоляцией, темнотой и температурой, установленной на соответствующем уровне.