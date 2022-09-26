Насколько точны трекеры сна и стоит ли их покупать

Бум кофейной индустрии привел к тому, что многие люди не переполнены природной энергией. Большинство экспертов сходятся во мнении, что одним из виновников нашего коллективного истощения является плохой сон. В ответ крупнейшие компании в области технологий, в том числе Fitbit, Garmin, Apple и другие, предлагают инструменты, помогающие пользователям формировать лучшие привычки. Но насколько точны трекеры сна? Может ли устройство помочь вам улучшить сон? Не все знают, чего стоит и чего не стоит ждать от трекера сна, поэтому давайте разбираться более подробно.
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Для чего нужен трекер сна
Большинство людей, которые обращаются к трекеру сна, хотят получить общее представление о своем поведении перед сном и во время сна. Может быть, вы хотите более внимательно следить за тем, насколько позже вы ложитесь или сколько времени не спите ночью. Или вы хотите установить обычное время для отдыха. В этом отношении трекеры сна могут быть очень полезными и эффективными. Большинство из них будут точно записывать количество сна, определяя общее время в постели и записывая, когда вы проснулись или уснули.
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Тем не менее, эти устройства также предлагают гораздо больше полезных функций. Анализируя все — от частоты сердечных сокращений до движений тела и SpO2, трекеры оценивают различные показатели, связанные с количеством и качеством сна. Эти категории обычно включают самые основные показатели, приведенные ниже.
Что могут определять трекеры сна
- продолжительность сна
- стадии сна
- качество сна
- тенденции сна
Как уже упоминалось, трекеры сна, как правило, неплохо фиксируют продолжительность сна. Эта функция реализуется довольно просто, но тем не менее, трекер сна может сделать только обоснованное предположение о стадиях сна. Чтобы точно определить, какая именно у вас стадия сна, потребуется измерить активность вашего мозга в рамках клинического исследования. Хотя многие бренды тестировали свои устройства в клинических испытаниях, они по-прежнему не обеспечивают такого же уровня точности, как медицинское оборудование, обслуживаемое специалистами. Естественно, эти ограничения точности распространяются и на данные о качестве сна, а также на некоторые данные о тенденциях сна.
Таким образом, хотя трекеры хорошо работают, помогая вам определить привычки и установить лучший распорядок дня, они не могут обеспечить максимально возможную точность данных. Лучше всего использовать трекер, чтобы получить общее представление о своих привычках. Если у вас есть серьезные опасения по поводу сна — обратитесь к врачу. Вы всегда можете использовать отслеживаемые данные в качестве справочной информации.
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Какой трекер сна самый точный
Fitbit является одним их основоположников носимой электроники. В том числе бренд предлагает отличное отслеживание сна. Fitbit Sense и Versa 3 — яркие, но не единственные представители этого направления. Они отслеживают общее время сна пользователей и оценивают стадии сна. Они также дают оценку сна от 1 до 100. Как уже упоминалось, такие данные от трекеров являются лишь приблизительными. Однако в этих устройствах данные максимально близки к эталонным. Из более дорогих моделей стоит отметить Apple Watch и последние поколения Samsung Galaxy Watch. При их создании инженеры тоже немало времени провели в лабораториях и подготовили хорошие продукты.
Пользователи многих трекеров, включая указанные выше, могут получить доступ к профилю сна, который включает в себя мониторинг вашего сна в течение всего месяца. А Fitbit для подписчиков Premium готовит также фенотип сна. Этот отзыв также включает информацию о качестве вашего сна и советы по его улучшению.
При этом Fitbit — не единственная компания, добившаяся успехов в этом направлении. Отслеживание сна Garmin также обеспечивает удобство использования благодаря усовершенствованным датчикам и углубленному анализу.
Какие устройства есть для отслеживания сна
Для начала определите, какой метод отслеживания лучше всего подходит лично вам. Какой тип данных вам нужен? Вам удобно носить аксессуар в постели или вы предпочитаете более пассивный мониторинг? Ниже представлены три самых популярных типа устройств для отслеживания сна.
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Разные носимые устройства отслеживают сон. К ним относятся умные часы, фитнес-трекеры, кольца и даже наушники. Эти устройства обычно используют данные о частоте сердечных сокращений, движениях и частоте дыхания для анализа поведения пользователей во сне.
Прикроватные устройства проводят отслеживание движения тела, звуков и факторов окружающей среды. Они являются менее точной, но более удобной альтернативой для тех, кто не хочет надевать что-то на себя перед сном.
Наматрасники и датчики являются довольно необычными и редкими гаджетами. Есть даже подушки для отслеживания сна. Например, от Withings. Они также записывают такие данные, как частота сердечных сокращений, движение и многое другое.
Как правильно отслеживать сон
В первую очередь, отслеживание должно стать рутиной. Самый простой способ упустить данные — забыть их отслеживать. Установите распорядок, чтобы ваше устройство было заряжено и находилось рядом с вами.
Проверьте, как вы пользуетесь гаджетом, следуйте инструкциям производителя о том, как правильно надевать или размещать ваш трекер. Часы, кольца и трекеры должны сидеть плотно, но не слишком туго. Наушники часто поставляются с различными резиновыми вкладышами для выбора правильного размера.
Как умные часы определяют сон.
Если ваше устройство предлагает ночной режим, не забудьте его использовать. Яркие экраны и ночные уведомления не только разбудят вас, но и могут исказить данные.
Дайте устройству возможность нормально работать. Сократите употребление напитков с кофеином, особенно вечером. Создайте здоровую среду для сна с удобными постельными принадлежностями, звукоизоляцией, темнотой и температурой, установленной на соответствующем уровне.