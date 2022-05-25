Xiaomi Band 7 и Redmi Buds 4 вышли. Тут все характеристики, цены и даты

Xiaomi Mi Band уже много лет является главным представителем всей индустрии фитнес-трекеров. Он стоит недорого, выглядит хорошо и предлагает широкие возможности для любого пользователя. А самое главное, он работает без подзарядки несколько недель. Поэтому мы каждый год ждем новый трекер чуть ли не больше, чем любой другой телефон, чтобы посмотреть, что же на этот раз предложит нам Xiaomi. Интересно то, что почти каждый год компания умудряется нас удивить. Сейчас вышло седьмое поколение трекера и оно тоже показало очень достойные характеристики.

Xiaomi без Mi

Кроме трекера, на презентации показали также новый телефон Redmi Note 11T, но, как я и сказал, трекер ждали куда больше, и он оказался интереснее очередного смартфона. Тем более, что он даже не стал первым в новой серии. Поэтому лучше разобраться в том, что же из себя представляет этот трекер. Сразу скажу, что все подтвердилось, и теперь он называется не Xiaomi Mi Band 7, а просто Xiaomi Band 7. Компания массово уходит от приставки Mi в названии свои продуктов. Примерами являются Xiaomi 12, Xiaomi Pad 5 и многие другие продукты.

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Xiaomi Band 7 вышел

Xiaomi выпустила Band 7 в двух вариантах, получивших название Band 7 и Band 7 NFC. Из названия несложно догадаться, в чем именно между ними разница. Тем более, подобный подход мы наблюдали еще в прошлом году.

Характеристики Xiaomi Band 7

В остальном оба умных носимых устройства оснащены 1,62-дюймовыми AMOLED-дисплеями с разрешением 192 x 490 пикселей, плотностью пикселей 326 PPI и пиковой яркостью 500 нит. Трекер имеет функцию отображения Always-On, а также динамические обои Mars, такие как те, что доступны в MIUI 13. По дизайну смарт-браслет похож на Mi Band 6 и весит всего 13,5 грамма.

Band 7 поставляется с помощником Xiao AI и имеет 120 спортивных режимов, включая четыре профессиональных с отслеживанием активности, анализом данных и многими другими встроенными функциями для всестороннего отслеживания здоровья пользователя и того, чем он занимается.

Что касается функций, связанных непосредственно со здоровьем, смарт-браслет предлагает мониторинг кислорода в крови в течение всего дня и предупреждает владельца, если его уровень в крови падает ниже 90%. Помимо этого устройство поставляется с трекером сердечного ритма и трекером сна, способным предоставлять такие данные, как качество дыхания во сне, REM и качество времени сна. Он также предлагает мониторинг стресса, отслеживание женского здоровья и PAI (анализ личной активности).

Band 7 поставляется с большой батареей емкостью 180 мАч, способной работать до 15 дней без подзарядки. Если нагрузка будет более интенсивной, время работы предсказуемо уменьшится. Сообщается, что оно составит в этом случае около 9 дней. Для зарядки используется магнитное зарядное устройство, как и у его предшественников.

Сколько стоит Xiaomi Band 7

Вариант Xiaomi Band 7 с NFC стоит 299 юаней (примерно 2 600 рублей по курсу), а вариант Band 7 без NFC — 249 юаней (примерно 2 170 рублей по курсу). Пока трекер доступен только для предварительного заказа и только в Китае. Как мы и ожидали на основании информации, которая была раньше, гаджет поступит в продажу на следующей неделе — 31 мая. О сроках поставки в Россию и возможности заказать его на других площадках пока ничего неизвестно. Скорее всего, подробности появятся чуть позже. Возможно, сразу после официального выхода в продажу.

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История трекеров Xiaomi

Трекер от Xiaomi действительно всегда вызывал интерес с тех пор, как вышел в своем первом поколении. Тогда он не имел даже экрана, отображая информацию только в приложении или за счет нескольких светодиодов на корпусе. Но уже тогда он демонстрировал возможности работы в течение нескольких недель.

Позже появились модели с экранами, потом экраны стали цветными, а после этого гаджет начал обрастать функциями, о которых мы до этого даже не мечтали. Вот теперь мы получили очередной прорыв и уже начали ждать, что нам покажут через год.

Новые наушники Redmi

Кроме трекера, Xiaomi выпустила еще и наушники Redmi Buds 4 Pro, которые оснащены интеллектуальной системой шумоподавления, подавляющей шум до 43 дБ. Наушники имеют класс защиты IP54, поэтому они не боятся пота и дождя.

Звук излучается комбинацией 10-мм драйвера и 6-мм твитера. Наушники поддерживают Bluetooth 5.3 и обеспечивают задержку всего 59 мс. Xiaomi говорит, что вы можете получить 9 часов постоянного использования без ANC, а чехол обеспечивает дополнительные 36 часов.

Redmi Buds 4 Pro доступны для предварительного заказа в белом и черном цветах по цене 369 юаней (примерно 3 200 рублей по курсу). Они поступят в продажу 31 мая. Redmi Buds 4 также предлагают активное шумоподавление, но с более низким рейтингом — 35 дБ. Каждый наушник оснащен 10-мм драйвером, а подключение осуществляется по Bluetooth 5.2. Кейс обеспечивает дополнительные 30 часов подзарядки. Стоить они будут 199 юаней (примерно 1 750 рублей по курсу). Поставки начнутся 31 мая.

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На глобальном рынке эти устройства, скорее всего, появятся ближе к концу года. Чтобы не пропустить запуск, подписывайтесь на наш новостной Telegram-канал. А чтобы купить их раньше, следите за подборками в Telegram-канале ”Сундук Али-Бабы”. В нем публикуются лучшие гаджеты, которые только можно найти на AliExpress.