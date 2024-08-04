Пора ли переходить на умные кольца или лучше пока пользоваться трекерами и умными часами

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Артем Сутягин

Рынок носимых устройств продолжает расти, но когда речь заходит об отслеживании активности вариантов становится мало. По крайней мере так было некоторое время назад. Благодаря тому, что компания Oura стала лидером в этой области, а Samsung выпустила собственное «умное» кольцо, отслеживание состояния здоровья с помощью пальцев стало популярным как никогда. Между тем, смарт-часы продолжают добавлять функции и инструменты, которые максимально используют дисплей на запястье. Поэтому именно сейчас особенно важно понять, какой тип устройств будет наиболее актуальным в ближайшее время и чем они являются — конкурентами или дополнением.

Пора ли переходить на умные кольца или лучше пока пользоваться трекерами и умными часами. Умные кольца становятся все более массовым явлением и теперь уже можно говорить о том, что они заслуживают внимания покупателей. Изображение: HerzBand. Фото.

Умные кольца становятся все более массовым явлением и теперь уже можно говорить о том, что они заслуживают внимания покупателей. Изображение: HerzBand

Новые возможности умных колец

Смарт-кольца теперь являются подходящим вариантом для тех, кто заинтересован в пассивном отслеживании. Благодаря дизайну, вдохновленному ювелирными украшениями, они миниатюрны, изящны и легко вписываются в повседневный образ своего владельца. Отказ от дисплеев в пользу более длительного времени автономной работы позволяет им меньше отвлекать внимание, и они особенно удобны для отслеживания сна. Большинство из них отслеживают основные параметры, включая частоту сердечных сокращений, SpO2, стресс и температуру, а многие собирают подробную статистику за ночь. Другими словами, это уникальные и мощные альтернативы смарт-часам.

Теперь, когда Samsung присоединилась к гонке за кольцами, вероятно, появится еще больше конкурентов. Уже некоторое время ходят слухи о готовящемся смарт-кольце от Apple, и всегда справедливо задаться вопросом, что может быть в планах у команды Google/Fitbit. Небольшой форм-фактор точно будет привлекателен для многих покупателей.

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Смарт часы или фитнесс трекер

Умные кольца — продукт многолетних инноваций. Мы прошли долгий путь, начавшийся с шагомеров на поясе . Когда Fitbit и несколько других компаний впервые выпустили фитнес-трекеры, они стали настоящим хитом. Предназначенные для борьбы с ожирением, эти первые трекеры положили начало широчайшему ассортименту продуктов, которое мы имеем сейчас.

Смарт часы или фитнесс трекер. Когда-то трекеры были такими. И у меня тоже был такой. Он мог только показывать выполнение прогресса четырьмя светодиодами и выводить статистику в приложении. Но работал довольно точно. Изображение: YouTube. Фото.

Когда-то трекеры были такими. И у меня тоже был такой. Он мог только показывать выполнение прогресса четырьмя светодиодами и выводить статистику в приложении. Но работал довольно точно. Изображение: YouTube.

В настоящее время на рынке носимых устройств присутствуют смарт-часы с большими AMOLED-дисплеями, в которых есть все, начиная от встроенного GPS-трекинга и заканчивая практически бесконечной поддержкой сторонних приложений. Эти инструменты стали бесценными для многих пользователей, поскольку их возможности продолжают совершенствоваться, а полезное воздействие на здоровье расширяется.

Многие покупатели перешли от трекеров в виде браслетов к полноценным смарт-часам.
А часть функций, изначально разработанных для смарт-часов, перекочевали обратно в трекеры, размывая границы между этими типами устройств.

Почему я стал считать смарт-часы плохой покупкой, и что надо в них исправить.

Например, после приобретения Fitbit компанией Google в линейке Charge появились карты, кошелек и поддержка NFC. Кроме того, Charge 6 оснащен самым большим дисплеем в линейке. Даже бюджетные трекеры, такие как Xiaomi Mi Band 9 и Huawei Band 7, оснащены довольно большими цветными дисплеями. В условиях, когда все больше функций перекочевывает из смарт-часов в трекеры, увеличение дисплея становится действительно важной задачей.

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Стоит ли покупать фитнесс трекер

Невозможно сказать, как эти тенденции повлияют на дальнейшее развитие трекеров в стиле «band». Но легко можно предположить, что тот, кто хочет получить упрощенное устройство, возьмет кольцо, а тот, кто ищет полнофункциональный набор, — часы.

Однако «умные» кольца не собирают достаточно данных для отслеживания активности, чтобы заменить полноценное носимое устройство на запястье. Вероятно, существует определенная группа покупателей, которым нужен GPS-трекинг и функции отслеживания спортивной активности смарт-часов, но не нужна поддержка сторонних приложений или не хочется иметь громоздкое устройство. Тут, как нельзя лучше свое место занимают компактные трекеры.

Стоит ли покупать фитнесс трекер. Ни один трекер или кольцо не могут выводить так много информации, как часы. Если вам нужно все и сразу в доступе, то для вас только часы. Изображение: DGL.RU. Фото.

Ни один трекер или кольцо не могут выводить так много информации, как часы. Если вам нужно все и сразу в доступе, то для вас только часы. Изображение: DGL.RU

Лично я обнаружил, что смарт-кольца могут быть довольно неудобными для некоторых видов тренировок, таких как поднятие тяжестей. Их также неудобно носить во время игры в теннис или волейбол. Samsung решает эту проблему уникальным способом, предлагая мощную интеграцию между Galaxy Ring и Galaxy Watches, но не все кольца поддерживаются развитыми экосистемами.

Наверное, это самые выгодные смарт-часы. Обзор HUAWEI Watch Fit 3

Что купить: трекер, часы или кольцо

Простота некоторых трекеров, например Inspire 3 от Fitbit, может быть полезна подросткам и даже пожилым людям. Смарт-часы могут оказаться излишними, если требуется только базовое отслеживание состояния здоровья и физической формы. Другим покупателям, возможно, просто нравится носить устройства отслеживания на запястье, но им не хочется чтоб запястье оттягивалось чем-то крупным.

Кроме того, трекеры обычно дешевле, но при этом обладают множеством полезных функций. Поскольку цены на часы продолжают расти, фитнес-трекеры могут стать еще более популярной бюджетной альтернативой.

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Пока же традиционные фитнес-трекеры по-прежнему занимают свое место на рынке. Я думаю, что вполне вероятно, что мы будем и дальше наблюдать основные линейки. Однако в дальнейшем будет интересно наблюдать за влиянием растущей популярности «умных» колец и постоянным пересечением их с часами и трекерами.

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