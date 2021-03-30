Позор! Apple не смогла, а Xiaomi сделала зарядку AirPower. Она будет взрываться?

Интересно получается… Раньше огромное количество китайских производителей просто копировали западные товары. Потом начали появляться крупные производители и их копирование было уже не слепым, а очень аккуратным, но все равно довольно заметным. Теперь получилось так, что крупнейшая компания в мире около двух лет пробовала сделать что-то, а потом опустила руки, отказавшись от проекта, но идея не пропала. Так идею Apple смогла реализовать Xiaomi. Пусть она тоже крупная, но у нее точно нет таких ресурсов, как у купертиновцев. И кто тут оказался догоняющим? Больше всего интереса вызывает то, что Apple отказалась от производства на последней стадии, когда даже в коробке с iPhone XR лежала брошюра, гласившая, что его можно заряжать при помощи AirPower. Может быть это просто небезопасно, и поэтому от проекта решили отказаться? Но тогда что делает Xiaomi?

Новая беспроводная зарядка Xiaomi

Среди приверженцев Apple зарядное устройство AirPower, которое должно было работать по принципу ”брось куда угодно”, получило полумифический статус, поскольку оно было объявлено и отложено на неопределенный срок, прежде чем его бесцеремонно выбросили.

По слухам, от гаджета отказались из-за того, что он получался слишком дорогим и имел проблемы с перегревом. Именно эту трудность так и не смогли преодолеть инженеры компании. Неизвестно как, но их коллеги из Xiaomi смогли реализовать задуманное. Главное, чтобы было это не в ущерб безопасности.

Можно ли заряжать телефон на всей поверхности зарядки

Представленная Xiaomi зарядка, наряду с различными другими продуктами и инновациями, выглядит очень привлекательной и использует 19 различных беспроводных индукционных катушек Qi под одной крышкой. Это позволяет размесить смартфон на любой точке поверхности и он будет заряжаться. С таким гаджетом понятие ”расположить телефон на беспроводной зарядке” должно уйти в прошлое.

Тут же можно заряжать и другие устройства. Главное, чтобы они просто лежали на площадке. Она сама поймет, какую катушку активировать, чтобы она была ближе всего к ответной катушке заряжаемого устройства. Всего можно заряжать три разных устройства Qi одновременно.

Xiaomi утверждает, что потратила два года на преодоление проблемы избыточного тепла. Система, как сообщается, бесшумна. Был прибор Zens Liberty, который мог работать подобным образом, но у него был мощный вентилятор, который было отчетливо слышно. Я писал о нем для наших коллег с AppleInsider.ru.

Как быстро можно зарядить смартфон

Максимальная мощность, подаваемая на одно устройство, составляет 20 Вт или 60 Вт на все три гаджета, что довольно неплохо. Далеко не все смартфоны могут заряжаться без проводов с большей мощностью. Подставка для беспроводной зарядки в Китае будет стоить 599 юаней, что составляет около 7 000 рублей по курсу на момент подготовки статьи.

Хотя Xiaomi является первым крупным производителем телефонов, который скопировал дизайн Apple и первым выпустил его, ей нельзя приписать лавры первопроходцев. Поставщик под названием Aira разработал систему с серией взаимосвязанных перекрывающихся катушек Qi, которая дебютировала в базовой станции Nomad Pro. Вы можете получить это зарядное устройство за 200 долларов с возможностью установки отдельного модуля для Apple Watch. Zens Liberty, о которой я говорил выше, тоже стоит примерно столько же, что делает ее слишком дорогим аксессуаром.

Самая мощная беспроводная зарядка

На презентации также было продемонстрировано 80-ваттное зарядное устройство Qi для одного устройства. Это эволюция технологии, которую компания продемонстрировала в прошлом году, теперь она совместима с последним телефоном Mi 11 Pro. Xiaomi утверждает, что такая зарядка может полностью наполнить энергией телефон всего за 19 минут и почти так же эффективна, как проводная зарядка. 80 Вт — это больше, чем у 50-ваттного зарядного устройства Warp Charger, которое OnePlus несколько дней назад представила для OnePlus 9 Pro.

Такой аксессуар будет продаваться по цене 499 юаней (примерно 5 800 рублей). Он будет комплектоваться адаптером питания на 120 Вт, который сам по себе стоит дорого. Приятно, что такая зарядная станция поддерживает питание смартфона как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.

Автоматическая беспроводная зарядка Xiaomi

Примерно в середине прошлого года Xiaomi выпустила еще одну интересную и технологичную беспроводную зарядку. При цене примерно 7 000 рублей она поставлялась с одной катушкой, но расположена последняя была на подвесе. Суть аксессуара заключалась в том, что на большую площадку можно было положить смартфон и катушка сама находила наиболее выгодное положение для зарядки.

Много примеров крутых зарядок уже сейчас можно найти в нашем Сундуке "Али-Бабы".

Технически можно сказать, что в том приборе зарядка тоже работала в любой точке поверхности, но питать одновременно два гаджета было нельзя. Зато можно было оставить их, например, на ночь, и как только один из них полностью заряжался, катушка ”уезжала” ко второму. Такая концепция тоже была довольно интересной, но так и не получила развития.