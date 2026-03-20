Стоит ли покупать Windows-планшет 2-в-1: обзор Ninkear S13

Честно говоря, к Windows-планшетам я всегда относился с легким скепсисом. Слишком долго они были компромиссом между «хочется как iPad» и «нужна полноценная система». Да и сами они были ни планшетом, ни ноутбуком, а чем-то между. Но с появлением процессоров Intel Core Ultra ситуация изменилась. Ninkear S13 попал ко мне как раз на этой волне: планшет-трансформер 2-в-1 с 13-дюймовым 2.5K-экраном, Intel Core Ultra 5 115U, 16 ГБ оперативки и терабайтным SSD. Да еще и с клавиатурой и стилусом в комплекте. Звучит как готовое рабочее место за 70 000 рублей с копейками, но так ли это на практике? Давайте разберемся.

Ninkear S13 — что в коробке. Комплектация планшета-трансформера

За комплектацию Ninkear хочется сразу похвалить. В коробке лежит сам планшет, магнитная клавиатура с подсветкой и QWERTY-раскладкой, стилус с поддержкой 4096 уровней нажатия, компактный GaN-адаптер на 65 Вт с кабелем USB-C и инструкция. Честно говоря, от китайских брендов часто ждешь, что стилус придется докупать отдельно, а тут он в коробке. Приятный глоток свежего воздуха. Зарядник, к слову, совсем крошечный, можно бросить в карман рюкзака и забыть о нем.

Планшет на Windows с функцией ноутбука. Впечатления от Ninkear S13

Берешь Ninkear S13 в руки, и первое ощущение — вес. 850 граммов для 13-дюймового устройства чувствуется, рука сразу понимает, что держит полноценный компьютер. Но контекст важен. Это планшет, а не ноутбук. Для планшета вес нормальный, а рядом с любым 13-дюймовым лэптопом S13 покажется пушинкой. Корпус из сплава магния и алюминия: холодный, гладкий, монолитный. Толщина больше, чем у классического планшета, но она всего 9,89 мм, что для такого устройства с развитым охлаждением, вроде как даже не очень много. В рюкзаке он займет места больше, чем планшет, но меньше, чем ноутбук. Так поставим ему плюсик.

Стыковка с клавиатурой — отдельное приключение. Магниты мощные, держат крепко, и это хорошо. Но с непривычки правильно поставить планшет на клавиатуру — целый квест. Нужно попасть коннектором в пазы POGO-контактов, а магниты притягивают корпус еще до того, как вы точно прицелились. В итоге, специальные штыри не всегда входят в ответную часть планшета. Но после 10-15 раз начинаешь попадать уверенно и без ошибок. Как говорится, пару раз промахиваешься, потом привыкаешь. Но первые минуты могут озадачить.

Сзади есть откидная подставка с углом до 155 градусов, удобная и для набора текста, и для рисования. На левом торце два порта USB-C 3.2 Gen1, оба полнофункциональные — зарядка, данные, видеовыход через DisplayPort. Справа один USB-A 3.2 Gen1. Набор для базовых задач достаточный, но все разъемы расположены довольно высоко. Подключенные кабели торчат примерно на уровне середины экрана, и в режиме ноутбука это не очень удобно.

Шикарный экран и всего один килограмм веса. Обзор ультрабука Ninkear S14

Какой экран будет в среднем ноутбуке

Экран — пожалуй, одна из главных причин присмотреться к S13. Тут стоит 13-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560 × 1600 пикселей в формате 16:10. Это около 4,1 миллиона точек, и плотность достаточная, чтобы текст выглядел гладким даже при 150-процентном масштабировании. Цветовой охват 100% sRGB, и на глаз это подтверждается. Цвета сочные, но без кислотной перенасыщенности дешевых AMOLED. Для фото, контента в соцсети или верстки хватит. Яркость 350 нит, в помещении достаточно, но на солнце уже с трудом.

Тач 10-точечный, стилус отзывчивый, задержка минимальная. Для конспектов в OneNote или быстрых скетчей — самое оно. Но экран глянцевый. Да, выглядит эффектно, контрастность визуально повыше. Зато в хорошо освещенной комнате вы будете видеть не только рабочий стол, но и собственное отражение. Более мощное антибликовое покрытие не помешало бы, хотя в этом сегменте глянец скорее правило.

Частота обновления — стандартные 60 Гц. Для работы хватает, но после 120 Гц на смартфоне разницу при прокрутке заметите. Впрочем, 120 Гц от такого устройства ждать тоже не стоило бы. Планшеты и ноуты за эти деньги редко могут похвастаться такой опцией. А тут и то, и другое. Ну, сами понимаете.

Камера в Windows-планшете. Зачем она нужна и на что способна

Тут две камеры по 5 Мп, фронтальная и тыльная. Скажу честно, камеры — не та история, ради которой покупают Windows-планшет. Фронталка справляется с видеозвонками в Zoom и Teams. Картинка при хорошем освещении четкая, автофокус и микрофон на месте. Для рабочих конференций хватит за глаза.

Тыльная камера — скорее для сканирования документов и QR-кодов. Фотографировать закаты лучше все-таки смартфоном. Я всегда говорил, что даже в дорогих планшетах она нужна скорее просто для того, чтобы была. В любом планшете камера будет хуже, чем в смартфоне примерно за половину его стоимости. Даже среди флагманов за 100+ тысяч рублей это правило тоже работает. Тут это тоже подтверждается.

Этот компактный компьютер за 25000 рублей подойдет почти всем. Обзор мини-ПК Ninkear M7

Планшет на Intel Core Ultra 5 115U. Как работает Ninkear S13

Внутри стоит Intel Core Ultra 5 115U — процессор на 7-нм техпроцессе с 8 ядрами, 10 потоками и турбочастотой до 4,2 ГГц при базовом TDP 15 Вт. Одна из фишек платформы — встроенный NPU для ИИ-задач, который обеспечивает до 11 TOPS. Если вам это ни о чем не говорит, то это нормально. Главное понимать, что это не топовый, но добротный уровень выше среднего.

На практике все работает ровно так, как ожидаешь от такой начинки. Офис, браузер с парой десятков вкладок, легкий фото- и видеомонтаж — без видимых затруднений. 16 ГБ LPDDR5 и терабайтный NVMe SSD дают быструю загрузку и отзывчивый интерфейс, а Windows 11 стартует за считанные секунды.

А вот серьезный гейминг — мимо. Встроенная Intel Graphics подойдет для 4K-видео и инди-игр, но современные AAA-проекты ей не по зубам. Это рабочая лошадка, а не игровая станция. Зато SSD можно расширить до 8 ТБ. Хотя это и будет очень дорого, но это важный плюс, потому что оперативка тут распаяна и замене не подлежит. Впрочем, можно купить более скромный модуль на 2 или 4 ТБ.

Отдельно про клавиатуру. Она магнитная, с подсветкой и вполне приличным ходом клавиш. Лично я печатал на ней довольно много, и для планшетного формата ощущения достойные. Но в средней части клавиатура немного проминается при активном наборе. Не критично и к этому привыкаешь. В пылу работы это почти незаметно, однако если вы привыкли к жесткости полноценного ноутбука, разницу почувствуете.

Компактный омпактный компьютер, который заменит большой системник. Обзор Ninkear M8

Сколько живет Ninkear S13 без зарядки и как быстро заряжается

Аккумулятор емкостью 42 Вт·ч. Не самый большой показатель, но для устройства весом 850 граммов вполне логичный. Производитель обещает до 8 часов, и при умеренной нагрузке это близко к реальности. Часов шесть-семь при средней яркости протянет точно. Видео или серьезная работа — часов пять.

Зато зарядка приятно удивляет. Комплектный GaN-адаптер на 65 Вт через USB-C обещает 70% за полчаса, и на практике скорость чуть-чуть не дотягивает до этого значения, но все равно впечатляет. Подключил на перерыве, вернулся — уже можно работать. Заряжать можно через любой из двух USB-C-портов и даже от пауэрбанка с Power Delivery. Для тех, кто работает в дороге, это огромный плюс.

Wi-Fi 6, сканер отпечатков и динамики. Что еще есть в Ninkear S13

Сканер отпечатков пальцев работает через Windows Hello, разблокировка мгновенная. Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильное подключение. Ethernet в таком тонком корпусе, конечно, нет, но через USB-C переходник подключить можно что угодно.

Динамики встроенные, два штуки. Для видеозвонков и фонового видео хватает, но объемного звука от них ждать не стоит. Если вам важно качество, лучше подключить наушники. Работает все это под управлением операционной системы Windows 11 с поддержкой русского языка. Гарантия от производителя 1 год, что для китайского бренда достаточно щедро.

Характеристики Ninkear S13

Характеристика Значение Экран 13 дюймов, IPS, 2560 × 1600 пикселей (16:10), 60 Гц, 350 нит, 100% sRGB, 10-точечный тач Процессор Intel Core Ultra 5 115U (7 нм, 8 ядер, 10 потоков, до 4,2 ГГц, TDP 15 Вт) NPU До 11 TOPS Графика Intel Graphics (встроенная) Оперативная память 16 ГБ LPDDR5 (распаяна) Накопитель 1 ТБ NVMe SSD (расширение до 8 ТБ) Камеры Фронтальная 5 Мп + тыльная 5 Мп Разъёмы 2 × USB-C 3.2 Gen1 (зарядка, данные, DisplayPort), 1 × USB-A 3.2 Gen1 Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Безопасность Сканер отпечатков пальцев (Windows Hello) Аккумулятор 42 Вт·ч, до 8 часов автономной работы Зарядка 65 Вт GaN (USB-C), ~70% за 30 минут, поддержка Power Delivery Динамики 2 встроенных Стилус В комплекте, 4096 уровней нажатия Клавиатура Магнитная, с подсветкой, QWERTY, POGO-контакты Материал корпуса Сплав магния и алюминия Толщина 9,89 мм Вес 850 г Операционная система Windows 11 Гарантия 1 год Цена ~70 999 рублей Где купить На OZON

Стоит ли покупать Ninkear S13. Кому подойдет и почему

Ninkear S13 — устройство с понятной аудиторией. Студент, который таскает технику на лекции и хочет конспектировать стилусом? Подойдет. Менеджер в командировках с презентациями и видеозвонками? Тоже. Контент-мейкер, которому нужен компактный инструмент для легкой обработки фото и текстов? И тут отлично.

Геймерам и тем, кто работает с 3D-рендерингом или монтажом 4K-видео, лучше посмотреть в другую сторону. Встроенная графика Intel для таких задач не предназначена.

За свои деньги S13 предлагает конкурентный набор. Современный процессор Intel Core Ultra, отличный 2.5K-экран, терабайт SSD, клавиатура и стилус в комплекте, быстрая зарядка и корпус легче килограмма. Да, глянцевый экран бликует, батарея не самая емкая, а порты высоковато. Но это компромиссы, а не фатальные недостатки. Для своего сегмента это один из лучших вариантов, если вам нужен именно Windows-планшет 2-в-1, а не очередной ноутбук.

