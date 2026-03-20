Стоит ли покупать Windows-планшет 2-в-1: обзор Ninkear S13

Артем Сутягин

Честно говоря, к Windows-планшетам я всегда относился с легким скепсисом. Слишком долго они были компромиссом между «хочется как iPad» и «нужна полноценная система». Да и сами они были ни планшетом, ни ноутбуком, а чем-то между. Но с появлением процессоров Intel Core Ultra ситуация изменилась. Ninkear S13 попал ко мне как раз на этой волне: планшет-трансформер 2-в-1 с 13-дюймовым 2.5K-экраном, Intel Core Ultra 5 115U, 16 ГБ оперативки и терабайтным SSD. Да еще и с клавиатурой и стилусом в комплекте. Звучит как готовое рабочее место за 70 000 рублей с копейками, но так ли это на практике? Давайте разберемся.

Ninkear S13 — что в коробке. Комплектация планшета-трансформера

За комплектацию Ninkear хочется сразу похвалить. В коробке лежит сам планшет, магнитная клавиатура с подсветкой и QWERTY-раскладкой, стилус с поддержкой 4096 уровней нажатия, компактный GaN-адаптер на 65 Вт с кабелем USB-C и инструкция. Честно говоря, от китайских брендов часто ждешь, что стилус придется докупать отдельно, а тут он в коробке. Приятный глоток свежего воздуха. Зарядник, к слову, совсем крошечный, можно бросить в карман рюкзака и забыть о нем.

Стилус можно крепить в специальную проушину на чехле-клавиатуре. Магнитного крепления на корпусе нет.

Стилус можно крепить в специальную проушину на чехле-клавиатуре. Магнитного крепления на корпусе нет.

Планшет на Windows с функцией ноутбука. Впечатления от Ninkear S13

Берешь Ninkear S13 в руки, и первое ощущение — вес. 850 граммов для 13-дюймового устройства чувствуется, рука сразу понимает, что держит полноценный компьютер. Но контекст важен. Это планшет, а не ноутбук. Для планшета вес нормальный, а рядом с любым 13-дюймовым лэптопом S13 покажется пушинкой. Корпус из сплава магния и алюминия: холодный, гладкий, монолитный. Толщина больше, чем у классического планшета, но она всего 9,89 мм, что для такого устройства с развитым охлаждением, вроде как даже не очень много. В рюкзаке он займет места больше, чем планшет, но меньше, чем ноутбук. Так поставим ему плюсик.

Решетка вентиляции на верхней части корпуса, но такая есть со всех сторон.

Решетка вентиляции на верхней части корпуса, но такая есть со всех сторон.

Стыковка с клавиатурой — отдельное приключение. Магниты мощные, держат крепко, и это хорошо. Но с непривычки правильно поставить планшет на клавиатуру — целый квест. Нужно попасть коннектором в пазы POGO-контактов, а магниты притягивают корпус еще до того, как вы точно прицелились. В итоге, специальные штыри не всегда входят в ответную часть планшета. Но после 10-15 раз начинаешь попадать уверенно и без ошибок. Как говорится, пару раз промахиваешься, потом привыкаешь. Но первые минуты могут озадачить.

Контактная площадка клавиатуры для соединения с планшетом.

Контактная площадка клавиатуры для соединения с планшетом.

Сзади есть откидная подставка с углом до 155 градусов, удобная и для набора текста, и для рисования. На левом торце два порта USB-C 3.2 Gen1, оба полнофункциональные — зарядка, данные, видеовыход через DisplayPort. Справа один USB-A 3.2 Gen1. Набор для базовых задач достаточный, но все разъемы расположены довольно высоко. Подключенные кабели торчат примерно на уровне середины экрана, и в режиме ноутбука это не очень удобно.

Планшет может стоять самостоятельно за счет встроенной подставки.

Планшет может стоять самостоятельно за счет встроенной подставки

Планшет на Windows с функцией ноутбука. Впечатления от Ninkear S13. Разъемы на левой части. Фото.

Разъемы на левой части

Планшет на Windows с функцией ноутбука. Впечатления от Ninkear S13. Разъем на правой части. Фото.

Разъем на правой части

Какой экран будет в среднем ноутбуке

Экран — пожалуй, одна из главных причин присмотреться к S13. Тут стоит 13-дюймовая IPS-матрица с разрешением 2560 × 1600 пикселей в формате 16:10. Это около 4,1 миллиона точек, и плотность достаточная, чтобы текст выглядел гладким даже при 150-процентном масштабировании. Цветовой охват 100% sRGB, и на глаз это подтверждается. Цвета сочные, но без кислотной перенасыщенности дешевых AMOLED. Для фото, контента в соцсети или верстки хватит. Яркость 350 нит, в помещении достаточно, но на солнце уже с трудом.

Экран хороший, но мог бы быть поярче. Впрочем, для своего класса достаточно.

Экран хороший, но мог бы быть поярче. Впрочем, для своего класса достаточно.

Тач 10-точечный, стилус отзывчивый, задержка минимальная. Для конспектов в OneNote или быстрых скетчей — самое оно. Но экран глянцевый. Да, выглядит эффектно, контрастность визуально повыше. Зато в хорошо освещенной комнате вы будете видеть не только рабочий стол, но и собственное отражение. Более мощное антибликовое покрытие не помешало бы, хотя в этом сегменте глянец скорее правило.

Частота обновления — стандартные 60 Гц. Для работы хватает, но после 120 Гц на смартфоне разницу при прокрутке заметите. Впрочем, 120 Гц от такого устройства ждать тоже не стоило бы. Планшеты и ноуты за эти деньги редко могут похвастаться такой опцией. А тут и то, и другое. Ну, сами понимаете.

Камера в Windows-планшете. Зачем она нужна и на что способна

Тут две камеры по 5 Мп, фронтальная и тыльная. Скажу честно, камеры — не та история, ради которой покупают Windows-планшет. Фронталка справляется с видеозвонками в Zoom и Teams. Картинка при хорошем освещении четкая, автофокус и микрофон на месте. Для рабочих конференций хватит за глаза.

Фронтальная камера расположена на длинной стороне.

Фронтальная камера расположена на длинной стороне

Тыльная камера — скорее для сканирования документов и QR-кодов. Фотографировать закаты лучше все-таки смартфоном. Я всегда говорил, что даже в дорогих планшетах она нужна скорее просто для того, чтобы была. В любом планшете камера будет хуже, чем в смартфоне примерно за половину его стоимости. Даже среди флагманов за 100+ тысяч рублей это правило тоже работает. Тут это тоже подтверждается.

Камера на задней части, но куда интересней на ней подставка.

Камера на задней части, но куда интересней на ней подставка.

Планшет на Intel Core Ultra 5 115U. Как работает Ninkear S13

Внутри стоит Intel Core Ultra 5 115U — процессор на 7-нм техпроцессе с 8 ядрами, 10 потоками и турбочастотой до 4,2 ГГц при базовом TDP 15 Вт. Одна из фишек платформы — встроенный NPU для ИИ-задач, который обеспечивает до 11 TOPS. Если вам это ни о чем не говорит, то это нормально. Главное понимать, что это не топовый, но добротный уровень выше среднего.

На практике все работает ровно так, как ожидаешь от такой начинки. Офис, браузер с парой десятков вкладок, легкий фото- и видеомонтаж — без видимых затруднений. 16 ГБ LPDDR5 и терабайтный NVMe SSD дают быструю загрузку и отзывчивый интерфейс, а Windows 11 стартует за считанные секунды.

А вот серьезный гейминг — мимо. Встроенная Intel Graphics подойдет для 4K-видео и инди-игр, но современные AAA-проекты ей не по зубам. Это рабочая лошадка, а не игровая станция. Зато SSD можно расширить до 8 ТБ. Хотя это и будет очень дорого, но это важный плюс, потому что оперативка тут распаяна и замене не подлежит. Впрочем, можно купить более скромный модуль на 2 или 4 ТБ.

Такая клавиатура превращает планшет в почти полноценный ноутбук на Windows.

Такая клавиатура превращает планшет в почти полноценный ноутбук на Windows

Отдельно про клавиатуру. Она магнитная, с подсветкой и вполне приличным ходом клавиш. Лично я печатал на ней довольно много, и для планшетного формата ощущения достойные. Но в средней части клавиатура немного проминается при активном наборе. Не критично и к этому привыкаешь. В пылу работы это почти незаметно, однако если вы привыкли к жесткости полноценного ноутбука, разницу почувствуете.

Клавиатура приятная, но в средней части немного проминается при нажатии.

Клавиатура приятная, но в средней части немного проминается при нажатии

Клавиша Enter не полноразмерная. Но стрелки большие.

Клавиша Enter не полноразмерная. Но стрелки большие.

Трекпад не очень большой, но для такого компактного размера, хорошо, что есть хоть такой.

Трекпад не очень большой, но для такого компактного размера, хорошо, что есть хоть такой.

Сколько живет Ninkear S13 без зарядки и как быстро заряжается

Аккумулятор емкостью 42 Вт·ч. Не самый большой показатель, но для устройства весом 850 граммов вполне логичный. Производитель обещает до 8 часов, и при умеренной нагрузке это близко к реальности. Часов шесть-семь при средней яркости протянет точно. Видео или серьезная работа — часов пять.

Зато зарядка приятно удивляет. Комплектный GaN-адаптер на 65 Вт через USB-C обещает 70% за полчаса, и на практике скорость чуть-чуть не дотягивает до этого значения, но все равно впечатляет. Подключил на перерыве, вернулся — уже можно работать. Заряжать можно через любой из двух USB-C-портов и даже от пауэрбанка с Power Delivery. Для тех, кто работает в дороге, это огромный плюс.

Wi-Fi 6, сканер отпечатков и динамики. Что еще есть в Ninkear S13

Сканер отпечатков пальцев работает через Windows Hello, разблокировка мгновенная. Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивают стабильное подключение. Ethernet в таком тонком корпусе, конечно, нет, но через USB-C переходник подключить можно что угодно.

Динамики встроенные, два штуки. Для видеозвонков и фонового видео хватает, но объемного звука от них ждать не стоит. Если вам важно качество, лучше подключить наушники. Работает все это под управлением операционной системы Windows 11 с поддержкой русского языка. Гарантия от производителя 1 год, что для китайского бренда достаточно щедро.

Характеристики Ninkear S13

ХарактеристикаЗначение
Экран13 дюймов, IPS, 2560 × 1600 пикселей (16:10), 60 Гц, 350 нит, 100% sRGB, 10-точечный тач
ПроцессорIntel Core Ultra 5 115U (7 нм, 8 ядер, 10 потоков, до 4,2 ГГц, TDP 15 Вт)
NPUДо 11 TOPS
ГрафикаIntel Graphics (встроенная)
Оперативная память16 ГБ LPDDR5 (распаяна)
Накопитель1 ТБ NVMe SSD (расширение до 8 ТБ)
КамерыФронтальная 5 Мп + тыльная 5 Мп
Разъёмы2 × USB-C 3.2 Gen1 (зарядка, данные, DisplayPort), 1 × USB-A 3.2 Gen1
Беспроводные интерфейсыWi-Fi 6, Bluetooth 5.2
БезопасностьСканер отпечатков пальцев (Windows Hello)
Аккумулятор42 Вт·ч, до 8 часов автономной работы
Зарядка65 Вт GaN (USB-C), ~70% за 30 минут, поддержка Power Delivery
Динамики2 встроенных
СтилусВ комплекте, 4096 уровней нажатия
КлавиатураМагнитная, с подсветкой, QWERTY, POGO-контакты
Материал корпусаСплав магния и алюминия
Толщина9,89 мм
Вес850 г
Операционная системаWindows 11
Гарантия1 год
Цена~70 999 рублей
Где купитьНа OZON

Стоит ли покупать Ninkear S13. Кому подойдет и почему

Ninkear S13 — устройство с понятной аудиторией. Студент, который таскает технику на лекции и хочет конспектировать стилусом? Подойдет. Менеджер в командировках с презентациями и видеозвонками? Тоже. Контент-мейкер, которому нужен компактный инструмент для легкой обработки фото и текстов? И тут отлично.

Коробка в фирменных цветах.

Коробка в фирменных цветах.

Геймерам и тем, кто работает с 3D-рендерингом или монтажом 4K-видео, лучше посмотреть в другую сторону. Встроенная графика Intel для таких задач не предназначена.

За свои деньги S13 предлагает конкурентный набор. Современный процессор Intel Core Ultra, отличный 2.5K-экран, терабайт SSD, клавиатура и стилус в комплекте, быстрая зарядка и корпус легче килограмма. Да, глянцевый экран бликует, батарея не самая емкая, а порты высоковато. Но это компромиссы, а не фатальные недостатки. Для своего сегмента это один из лучших вариантов, если вам нужен именно Windows-планшет 2-в-1, а не очередной ноутбук.

