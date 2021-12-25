ТОП-5 смарт-часов с бесконтактной оплатой

Опыт подсказывает: сколько бы мы не писали про новые технологии в умных часах, пользователям все равно будет интересно другое. Что бы не научились мерить часы: оксигенацию, ЭКГ, уровень жира и воды, если с их помощью нельзя оплачивать покупки — считай выбросил деньги на ветер. В принципе, мнение вполне обосновано. Платить запястьем очень удобно и не требует лишних телодвижений. По сему предлагаем вам 5 лучших смарт-часов с NFC , которые точно придутся всем по душе. Во всяком случае в ближайшее время лучше вы точно не найдете.

На самом деле выбирать из умных часов с NFC крайне сложно. И дело далеко не в том, что их очень много. Просто у большинства подобных гаджетов есть куча нюансов: у одних есть NFC, но они ореинтированы только на рынок Китая, другие не поддерживают многие банки.

В сегодняшнем топе приведем только те модели, с которыми можно будет оплачивать покупки через часы без лишней головной боли.

Лучшие гаджеты с AliExpress, которые можно купить в подарок.

Лучшие смарт-часы на Android

Когда мы составили ТОП-5 смарт-часов, к которым стоит присмотреться каждому, тоже начинали разговор с Samsung Galaxy Watch 4 и сказали о том, что сейчас на рынке едва ли можно найти гаджет с лучшим соотношением цена-качество. Однако в комментариях один из постоянных читателей под ником nikelboy с таким мнением в корне не согласился.

Можете ознакомиться с его мыслями по ссылке(внизу поста), но я все же считаю, что аргументов он привел недостаточно. Galaxy Watch 4 мало того, что одни из самых функциональных носимых устройств на рынке, так еще и обновляются с годами. Совсем недавно Samsung выпустила для владельцев предыдущих вотчей 10 новых циферблатов, так еще и фишек разных добавили. Думаю, что с 4 версией будет также.

Плюс, что предыдущая, что новая модель часов поддерживают технологию Samsung Pay, которая работает с большинством российских банков и не требует танцев с бубном, дабы оплатить товары в магазине. Корейцы предлагают на этот случай четкую и понятную инструкцию прямо на своем официальном сайте, что несомненно добавляет им баллов в копилку.

Подробнее о Galaxy Watch 4 Classic

Подробнее о Galaxy Watch 4

Чтобы Samsung Pay работал «как надо» вместе с часами необходимо иметь либо смартфон Samsung моделей старше 2016 года (полный список по ссылке), либо другой смартфон с Android 7.0 и выше, совместимому с приложением Galaxy Wearable версии 2.2 и выше, разрешением экрана более 800×480 и ОЗУ не менее 1,5 Gb.

Бюджетные смарт часы с NFC

Понятно, что бюджетные умные часы с бесконтактной оплатой в России это не Mi Band 6 за 4-5к. Все-таки подобной функциональностью обычно обладают только устройства из премиального сегмента. Исключением мне кажутся Samsung Galaxy Watch Active2. Если вы никогда не пользовались смарт-часами до этого, будьте уверены, Active2 — отличный старт.

Да, это уже не привычные всем Galaxy Watch4, но функций здесь тоже вполне себе хватает:

Два размера корпуса, 40 мм и 44 мм.

Дисплей Super AMOLED 1.2″.

Датчик сердечного ритма, барометрический высотомер, акселерометр, шагомер, гироскоп.

Водонепроницаемость по стандарту IP68.

Причем это далеко не все фишки Samsung Galaxy Watch Active 2. Я лишь перечислил те, которые пришлись по душе лично мне. С более подробной информацией можете ознакомиться в обзоре автора AndroidInsider.ru Артема Сутягина. Он протестировал носимое устройство лично и поделился своими впечатлениями.

Подробнее о Galaxy Watch Active 2

Что касается Samsung Pay — здесь все летает лучше лучшего. Подробную инструкцию по привязке часов к платежной системе можно получить здесь.

Хорошие мужские смарт-часы

Думаю, что про Garmin слышали все. Бренд предлагает профессиональные смарт-часы с уклоном на спорт. Компания позиционирует себя мастерами своего дела и чутко заботятся о качестве своей продукции.

Подробнее о Garmin Vivoactive 4

Конкретно модель Garmin Vivoactive 4 привлекла мое внимание из-за крутого дизайна, который подойдет как молодым парням, так и солидным мужчинам.

Если говорить об уникальных фишках устройства, следует выделить пять ключевых:

3,5 ГБ памяти для прослушивания музыки.

Защита от воды WR50 (5 атм).

Датчики: барометр, компас, акселерометр, термометр, пульсоксиметр, GPS, ГЛОНАСС.

Аккумулятор, которого хватит примерно на 8 дней в режиме смарт-часов.

Крутые режимы тренировок с контролем частоты дыхания, пота и количества потребляемой жидкости.

Что касается Garmin Pay, то здесь все достаточно просто. Производитель дает инструкцию, согласно которой вы без проблем сможете настроить платежи. Особенно радует количество поддерживаемых банков, их здесь очень много.

Какие смарт-часы купить девушке

Конечно, идеальные смарт-часы для девушки выбрать достаточно сложно. Тут и дизайн должен быть крутой и габариты подчеркивать скромную дамскую руку. Active 2 вполне подойдут, но если хочется чего-то посерьёзнее, то вам сюда.

Подробнее о Garmin Vivoactive 4s

Мне кажется, что если выбирать часы девушке, то мимо Garmin пройти просто нельзя. Их функциональность будет чуть круче корейского бренда, а дизайн может быть даже и получше. Я не буду предлагать вам уникальные решения от малоизвестных брендов, ибо думаю, что отличным вариантом будут Garmin Vivoactive 4s.

Их параметры чуть-чуть отличаются от версии выше: дисплей чуть меньше, разрешение похуже, нет датчика температуры. Не думаю, что это будет критично, ведь если посмотреть в целом, это все те же крутые Garmin.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, там вы найдете много полезной и интересной информации из мира мобильных технологий.

Крутые спортивные смарт-часы

Конечно, любители спорта не сильно проиграют при покупке Samsung, но иметь на запястье устройство, которое создавалось специально для этих целей, согласитесь, приятнее. Умные часы Garmin Venu Sq предлагают не только великолепную точность подсчета активности, но и весьма демократичную стоимость.

Подробнее о Garmin Venu Sq

Из основных фич я бы выделил следующие:

Защитное стекло Gorilla Glass 4.

Внутреннее хранилище – 4 ГБ/500 песен.

Защита от воды WR50 (5 атм).

Датчик Garmin Elevate отвечающий за SpO2 (кислород в крови) и контроль множества других показателей.

Множество разных режимов тренировки.

Будь я на месте профессионального спортсмена, честно говоря, даже не раздумывал бы. Да, можно взять себе модель чуть подороже, но мне кажется, что та не очень выигрывает с точки зрения дизайна. Понимаете, задачи у нее другие.

Какой телефон лучше купить? Спойлер: вы ни за что не угадаете.

О своем опыте использования Samsung Pay и Garmin Pay предлагаю рассказать в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже. Интересно, а среди наших читателей есть те, кто использует Huawei Pay на часах?