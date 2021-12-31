Все, что надо изменить в смарт-часах и фитнес браслетах 2022 года

2021 год стал годом роста рынка носимых устройств. Google и Samsung представили совместно разработанную платформу Wear OS 3. Компания Garmin выпустила несколько носимых устройств с довольно интересными возможностями. Coros выпустила часы с 60-дневным сроком службы батареи. Были и другие достижения от новых игроков и признанных лидеров рынка. Но несмотря на то, что рынок носимых устройств в этом году вырос, а продукты стали лучше, все же есть несколько ключевых областей, которые можно улучшить в новом году. Вот пять вещей, которые надо срочно менять, и тогда вообще все будет отлично с носимыми устройствами.

Увеличение автономности умных часов

Этот пункт не мог не войти в список. Однако это такая проблема для современных носимых устройств, что ее пришлось поставить на первое место.

Некоторые из самых популярных сегодня умных часов — Apple Watch, Samsung Galaxy Watch 4 или другие, работающие под управлением Wear OS, действительно могут прослужить только день-два при обычном использовании. Этого недостаточно, и нам ждем большего от наших носимых устройств.

Единственный способ продлить автономность — жертвовать функциями. Но мы же этого не хотим, не так ли? Так что давайте надеяться, что умные инженеры что-то придумают на этом пути. Мы не хотим выбирать между автономностью и функциональностью.

Работа часов с приложениями

Фитнес-трекер — это нечто большее, чем просто носимый браслет на запястье. Лучший способ узнать, какие данные о вашем теле собирают носимые устройства, это открыть соответствующее приложение для смартфонов. К сожалению, некоторые компании относятся к этим приложениям очень наплевательски.

В зависимости от компании, выпускающей ваши носимые устройства, у вас может быть доступ к приложению с множеством функций, графиков и полезных сведений о тенденциях в области вашего здоровья. Или вы можете получить доступ только к самым основным данным. Но работает это не везде, и почти всем производителям надо сделать получение данных более простым процессом.

Должно быть и нормальное взаимодействие со сторонними приложениями. Многие хотят пользоваться ими, но тут не все так гладко, и иногда подключение идет через серьезные костыли, а считывание информации становится сложным.

Как правильно пользоваться смарт-часами.

Возможности умных часов

Фитнес-трекеры перестали быть простыми шагомерами. Они могут отслеживать все — от вашего пульса до состава вашего тела. Иногда компании слишком увлекаются датчиками, которые сейчас популярны, и не совсем понимают, как они внедрены.

В 2021 году мы увидели, что датчики кислорода и ЭКГ действительно завоевали популярность. Первый даже появился не только во всех умных часах премиум класса, но даже попал во многие относительно недорогие фитнес-трекеры.

Действительно, отслеживание уровня кислорода в крови в течение дня может быть полезным для некоторых людей, но далеко не для всех. Наиболее полезным способом применения таких технологий является отслеживание сна и предупреждение о потенциально опасных заболеваниях, например, таких, как апноэ во сне. Но, к сожалению, многие носимые устройства с таким датчиком работают только днем и то не все время, а только делая выборочные проверки. Это одна из проблем, которую надо решить в новом поколении устройств и/или доносить до людей, что отслеживание кислорода и ЭКГ происходит не постоянно, как многие думают.

Привязка часов к экосистеме

Никому не нравится, когда его гаджеты запираются внутри определенной экосистемы и не могут выйти за ее пределы. В этом смысле проще всего критиковать Apple, ведь ее часы до сих пор работают только с iPhone. Но многие другие производители тоже не спешат открывать все функции для пользователей устройств других брендов. Даже базовые функции часто работают плохо. Например, постоянная потеря связи между телефонами Samsung и трекерами Huawei, с которой я сталкивался лично.

Samsung Galaxy Watch 4 были одними из лучших умных часов, выпущенных в этом году, отчасти благодаря удобному новому интерфейсу Wear OS 3 от Google и Samsung. Однако некоторые функции просто недоступны, если у вас нет телефона Samsung. Те, у кого нет одноименного телефона, не могут получить доступ к приложению Samsung Health Monitor, которое позволяет пользоваться функцией ЭКГ. А ведь она широко рекламируется и многие купят часы, не обратив внимание на мелкий шрифт о совместимости.

Я даже не говорю о невозможности пользоваться Google Ассистентом и привязке к не самому функциональному Bixby от Samsung. Вероятно, это результат эксклюзивных прав Samsung на Wear OS 3 до середины 2022 года. Кстати, устройства с Wear OS 3 смогут сопрягаться только с телефонами Android, а не с iPhone — еще одно досадное ограничение, во многом придуманное искусственно. Хочется верить, что таких ограничений станет меньше.

5 причин, почему я перестал носить фитнес-браслет.

Зарядка умных часов

В последнее время мы много спорим на тему того, надо ли класть в комплект с телефоном кабели и зарядку. Я считаю, что нет, но это тема для отдельного разговора. Сейчас речь о том, что поведение производителей в отношении их зарядок для часов и трекеров идет вразрез с политикой сокращения электронных отходов.

Каждые часы заряжаются собственной зарядкой. Часто она даже не подходит от одного поколения гаджета к другому. С этим надо что-то делать и как-то их унифицировать.

А что по этому поводу думаете вы? Какие функции надо добавить в носимые устройства, а какие — убрать? И что вообще надо изменить в этом направлении? Обсудить это можно в нашем Telegram-чате.