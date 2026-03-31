Бренд UGREEN давно перестал ассоциироваться с недорогими кабелями, которые можно купить на AliExpress. Компания давно производит аксессуары, которым многие доверяют. Но есть и те, кто в танке. Для них это по-прежнему просто китайский бренд. Я на себе проверил десятки гаджетов Ugreen за последние 4–5 лет. Сейчас вышли новинки, среди которых зарядная станция X765 и павербанк PB536. Ведь не многие знают, что будет если долго не заряжать смартфон и другие гаджеты. На первый взгляд это просто зарядка и аккумулятор, но если присмотреться, оба устройства спроектированы людьми, которые сами ими пользуются. Разберёмся, за что их стоит взять, а где придётся пойти на компромисс.

Одна зарядка для всех гаджетов: обзор UGREEN X765

Идея, которую решает универсальная зарядка X765, знакома каждому: на столе лежат смартфон, планшет, наушники, умные часы — и на каждый нужна своя зарядка. В лучшем случае вы покупаете удлинитель и втыкаете в него целый зоопарк адаптеров. В худшем — заряжаете всё по очереди. X765 закрывает проблему одним устройством: шесть USB-портов, одна розетка, один компактный корпус на столе.

Корпус выполнен из тёмно-серого матового пластика. Он достаточно строгий, чтобы не выглядеть инородно рядом с ноутбуком. Устройство рассчитано на горизонтальное размещение: на нижней стороне есть резиновые накладки, а все порты выведены вертикально на переднюю панель.

Преимущество этой зарядки перед блоками зарядки, которые вставляются в розетку, в том, что она кладётся на стол и подключается к розетке длинным универсальным DC-кабелем, который входит в комплект. Дальше уже сами решаете, сколько вам нужно зарядок. Я похожую, но более мощную положил на полку и теперь просто заряжаю там все гаджеты после съёмок.

Набор портов продуман, но не по принципу «чем больше, тем лучше», а скорее «под разные задачи — разная мощность». Два порта USB-C (C1 и C2) отдают до 65 Вт каждый — этого хватит для быстрой зарядки смартфона или даже для MacBook Air. Ещё два USB-C (C3 и C4) рассчитаны на 35 Вт — оптимально для планшетов и второго телефона. Два порта USB-A закрывают потребности в зарядке наушников, браслетов и других подобных устройств — здесь максимум 22,5 Вт.

Правда, суммарная мощность не больше 100 Вт, поэтому зарядить одновременно два ноутбука и два планшета на максимальной скорости не получится. Они будут заряжаться медленнее, но если поставить их на ночь, то к утру свои 100% они наберут. При этом станция поддерживает протоколы Power Delivery, Quick Charge, PPS, AFC, FCP и SCP. Так она перекрывает практически все существующие стандарты быстрой зарядки. Если устройство потребляет не больше 100 Вт, оно получит максимум возможного.

Распределение мощности выглядит как что-то странное, но на практике распределение мощности работает очень просто. Если подключить один ноутбук к порту C1 — он получит все 65 Вт. Подключили второй гаджет к C2 — мощность перераспределится: 45 и 20 Вт. Забили все шесть портов — каждый получит свою долю от общих 100 Вт. Для смартфонов и мелочёвки этого более чем достаточно, но если вы рассчитываете одновременно быстро заряжать два ноутбука — придётся умерить ожидания.

Главный нюанс, который нужно знать заранее: у X765 нет никакой светодиодной индикации. Ни одного огонька, ни одного диода, который бы подтвердил, что устройство работает и отдаёт ток. С одной стороны, это минус — хочется понимать, что станция включена. С другой — если зарядка стоит на прикроватной тумбочке, ночью ничего не будет моргать и мешать спать. Кажется, мелочь, но для кого-то это решающий аргумент в ту или иную сторону. Отдельно стоит отметить, что станция работает бесшумно и греется очень умеренно. Температура корпуса даже под нагрузкой не превышает 45–50 °C, что для GaN-зарядки нормальный показатель. Двухконтроллерная архитектура (C1/C2 на одном контроллере, остальные четыре порта — на другом) означает, что подключение наушников к USB-A не обрушит мощность на вашем ноутбуке.

Большой пауэрбанк на каждый день. Обзор UGREEN PB536

Внешних аккумуляторов на 20 000 мАч на рынке — как песка на пляже. Отличить один от другого бывает сложно даже по характеристикам. PB536 от UGREEN выделяется одной конкретной вещью: встроенный USB-C кабель длиной около 18 см, который работает и на зарядку устройств, и на подзарядку самого павербанка. Вы буквально можете выйти из дома без единого провода — всё необходимое уже прикреплено к корпусу.

Дизайн PB536 заимствует общую стилистику у старшей модели PB552. Собственно, это фирменный стиль UGREEN. От старшей модели он отличается тем, что тут один встроенный кабель вместо двух, а цифровой дисплей перенесён с торца на лицевую сторону.

Корпус сделан из матового пластика в сочетании серого и чёрного цветов. Он компактный по меркам 20 000 мАч: примерно 152 × 71 × 29 мм при весе около 468 граммов. В кармане носить его будет тяжеловато, но по меркам рюкзака он почти не займёт места. Встроенный дисплей не заметен, пока не нажмёшь на боковую кнопку. Зато после её нажатия цифры появляются буквально на корпусе. Когда они гаснут, просто невозможно сказать, что там есть дисплей.

Помимо встроенного кабеля, на торце есть порт USB-C и порт USB-A — итого три выхода для одновременной зарядки трёх устройств. Правда, максимальная мощность всего 45 Вт, а значит, разгуляться и зарядить всё одновременно не получится. Зато будет возможность заряжать устройства без разъёма USB Type-C.

Поддержка протоколов здесь широкая: PD 3.0, QC 3.0, PPS, AFC, FCP, SCP — хватит и для iPhone, и для Samsung, и для Huawei. Можно даже зарядить ноутбук, но если он потребляет больше максимальной мощности этого павербанка, то скорость будет не самая высокая. Заряжать несколько смартфонов тоже можно, но придётся подождать. Впрочем, два Galaxy S26 или два iPhone будут наполняться энергией на скорости, близкой к максимальной.

Заряжается сам PB536 за три с половиной — четыре часа от адаптера на 45 Вт или больше, причём заряжать можно как через USB-C порт, так и через встроенный кабель. Отдельная приятность — режим зарядки слаботочных устройств, который активируется двойным нажатием на кнопку: обычные павербанки отключаются при токе ниже 100 мА, а PB536 продолжит заряжать ваши TWS-наушники или фитнес-браслет до конца.

Главный нюанс — нагрев. При длительной отдаче на 45 Вт корпус может прогреться до 50 °C с одной стороны. Для смартфонной зарядки это некритично: телефон зарядится быстрее, чем павербанк успеет перегреться. Но если вы планируете часами заряжать ноутбук — после 10–15 минут на максимальной мощности контроллер начнёт снижать ток. Это не баг, а защита электроники, но знать об этом полезно.

Зарядка Ugreen. Стоит ли покупать?

X765 — зарядная станция для тех, кто устал от хаоса из адаптеров на столе. Шесть портов, одна розетка, тихая работа и поддержка всех основных протоколов — для домашнего или офисного рабочего места это практически идеальное решение. Главное — не ожидать от неё 65 Вт на каждый порт одновременно: 100 Вт суммарных честно делятся между подключёнными устройствами. Если ваш типичный набор — телефон, планшет, часы, наушники и что-нибудь ещё по мелочи — X765 справится без вопросов. А если надо, у Ugreen есть зарядка на 8 портов мощностью 200 Вт. От нее хоть три ноутбука одновременно можно заряжать.

PB536 — павербанк для тех, кто ценит удобство и не хочет таскать с собой россыпь кабелей. Встроенный USB-C кабель, 45 Вт быстрой зарядки и режим для слаботочных устройств делают его универсальным спутником на каждый день. Для экстренной подзарядки ноутбука он тоже годится — но именно для экстренной, длительную нагрузку на полной мощности он не потянет без связанного с нагревом снижения мощности. За свои деньги это честный инструмент с хорошей электроникой, а встроенный кабель — та мелочь, которая экономит нервы каждый день.

В последнее время я всё чаще ловлю себя на мысли, что покупаю аксессуары UGREEN не потому, что они дешевле, а потому что они предсказуемо работают. Ты знаешь, что получишь: аккуратный дизайн, заявленные характеристики без приписок и поддержку всех нужных протоколов. X765 и PB536 — ровно из этой категории: ничего революционного, но всё сделано так, как и должно быть сделано.

Хорошая новость в том, что купить внешний аккумулятор UGREEN Nexode 45W 20000mAh можно на AliExpress со скидкой по промокоду UGDUVZ, который действует до 30 апреля 2026 года. Там же, на AliExpress можно купить UGREEN 100W GaN Charger 6 in 1, но для него промокод будет UGAERE.