Зарядка для всего, удобный авто-органайзер и другие крутые товары с AliExpress

Как обычно, когда приходит желание немного пошопиться и купить себе что-то не из одежды, а просто интересное, возникает вопрос, что же именно стоит выбрать. Мы все в редакции постоянно что-то заказываем для себя или для того, чтобы написать об этом. В этой статье мы обсудим десяток из самых интересных товаров, которые я заказал на AliExpress за последнее время. Есть все от мелочей за 70 рублей до плавающей беспроводной колонки. Выбирайте на здоровье!

Как точно измерить размеры

Иногда бывает крайне важно получить точный размер, а не примерный, замеренный рулеткой. Для этого нужен штангенциркуль, но пользоваться им умеют не все, совмещая деления и узнавая доли миллиметра. С таким все будет проще. Просто обожмите предмет или замерьте размер отверстия и цифровой экран покажет точный результат измерений. Вот так все просто!

Цена: 330 рублей

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Органайзер для сидений автомобиля

10 отличных товаров с AliExpress дешевле 1000 рублей.

Этот органайзер крепится между сиденьями и не занимает полезного свободного пространства в автомобиле — только то, которое никак не используется. Это своего рода авоська, которая крепится за подголовники и основания передних сидений. После этого в нее можно складывать все, что угодно.

Цена: 280 рублей

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Насадки на ножки стульев

Такие насадки лучше привычных наклеек на ножки стульев. Последние могут отклеиваться и смещаться по поверхности. Насадки никуда не денутся и будут держаться на своих местах, защищая пол. Да и просто, когда стулья становятся мягко, это намного приятнее. В комплекте 4 насадки — комплект для одного стула. Размер можно выбрать.

Цена: 70 рублей

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Как не порезаться, нарезая продукты

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Эта насадка надевается на средний палец и прикрывает его и соседние от ножа, которым вы будете резать продукты. Если процесс нарезания продуктов часто заканчивается кровотечением, вам не обойтись без такой штуковины. Больше никаких функций у нее нет.

Цена: 65 рублей

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Беспроводная колонка для ванной

С такой колонкой можно хоть в поход. Но лучше в ванную. Она не боится воды и ее можно даже бросать в воду, чтобы она плавала во время работы. Вода ей не страшна, но мощность маловата для полноценного звука. Хотя, в таком размере ей вполне можно пользоваться. В общем, интересная штука для тех, кому нужно, что-то подобное. На каждый день лучше взять обычную беспроводную колонку.

Цена: 1 160 рублей

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Беспроводная зарядка для всего

10 отличных товаров на любой кошелек с AliExpress.

Такая зарядка больше подойдет владельцам iPhone или тем, у кого дома есть пользователи Apple. На нее можно поставить заряжаться телефон, наушники и Apple Watch. При этом, Телефон и наушники могут быть любыми, если они поддерживают Qi. Телефон можно ставить, как вертикально, так и горизонтально, а наушники можно заменить на еще один небольшой смартфон. В общем, есть варианты.

Цена: 2 050 рублей

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Магнитная зарядка для любого телефона

Это известный провод, но почему бы не вспомнить о нем еще раз? Суть в том, что в разъем телефона вставляется коннектор с магнитной внешней частью, а к ней магнитится провод. Так вы и разъем от грязи защитите, и не придется каждый раз вставлять провод при зарядке. А этом тоже износ. Вот и получается, что в таком проводе одни плюсы.

Цена: 2 300 рублей

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Стилус для смартфона и планшета

Не забывайте о нашем Дзен, где очень много всего интересного и познавательного!

Этот стилус можно использовать с любым современным смартфоном или планшетом. Просто тыкаете в экран и рисуете более точно, чем пальцем. Есть несколько версий, от обычной, до 3 в 1, где у вас будет не только стилус, но и его второй вариант, а так же шариковая ручка.

Цена: от 75 рублей

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Органайзер для телефона и прочего

Такая штука вешается на стену и работает, как небольшой карман. В него можно положить телефон и другие мелочи. Для первого есть прорезь снизу, чтобы можно было подключить зарядку. Дополнительный карман есть не во всех версиях, но его можно использовать для карандашей, ручек, проводов или других мелочей.

Цена: от 100 рубелей (+доставка)

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Разветвитель для двух розеток и USB

Немного необычной, но полезной дичи с АлиЭкспресс.

Просто вставляете этот разветвитель в обычную розетку и можете подключить не одну, а сразу две вилки. А еще, как бонус, у вас будет два USB для зарядки гаджетов. Вариант исполнения только один, но комбинация разъемов очень хорошая.

Цена: 380 рублей

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