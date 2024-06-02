Бесплатные игры для Android, которые нельзя не посоветовать еще раз

Все мы знаем, что бесплатные игры для Android в наши дни не всегда бесплатны, но многие из них очень близки к этому, если у вас есть немного терпения. Большинство проблем в free-to-play возникает, когда игроки становятся нетерпеливыми. Если подождать, то обычно можно обойти эти подводные камни. Мы собрали лучшие бесплатные игры для Android, в которые вы сможете комфортно играть, не тратя ни копейки, и надеемся, что они вам понравятся. Вам точно будет во что поиграть, чтобы приятно провести время.

Asphalt 9: Legends — самые известные гонки для Android

Франшиза Asphalt — одна из самых популярных гоночных игр на мобильных устройствах. Asphalt 8: Airborne и Asphalt Xtreme были самыми крупными в серии. Однако в июле 2018 года вышла Asphalt 9: Legends. Это самая последняя игра, а Asphalt 10 ожидается летом 2024 года. В ней 50 автомобилей, множество испытаний и огромное количество контента для игры. Это и онлайн-мультиплеер, и одиночная игра, и многое другое.

В игре используется механизм автоматического движения, поэтому вы не можете контролировать свое ускорение. Это не самая лучшая реализация, но к ней привыкаешь. Графика хорошая, социальные элементы тоже. Так как это фримиум-игра, соревновательный аспект в онлайне может быть немного искажен. Однако одиночная игра — это хорошие аркадные гонки. Вы также можете отказаться от покупок в приложении, выполнив дополнительные задания. Это утомительно, но вполне выполнимо.

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Honkai: Star Rail — ролевая игра для Android

Honkai: Star Rail — гача-ролевая игра от разработчиков Genshin Impact. Вы и другие персонажи используют Астральный экспресс, чтобы путешествовать с планеты на планету и помогать людям решать проблемы. У игры отличное оформление, хороший саундтрек, а боевая система забавна, хотя и слишком проста для некоторых. Это одна из тех игр, в которые можно играть месяцами, а новый контент, вероятно, будет появляться годами. В игре есть что-то такое, что посчитать ее хорошей.

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Она вышла в 2023 году и получила восторженные отзывы, и сейчас это одна из лучших гача-игр на рынке. В ней используются те же методы монетизации, что и в любой другой гача-ролевой игре, но при этом игра очень щедра на бесплатные призы, если вы активно участвуете в событиях.

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Final Fantasy Brave Exvius — Файнал фэнтези для Андройд

Final Fantasy Brave Exvius — это, пожалуй, лучшая freemium-игра на тему Final Fantasy. В ней есть множество элементов из оригинальных игр, включая реальные исследования городов и подземелий, спрятанные сокровища, секретные подземелья и историю. Геймплей прост в освоении, но вам придется критически мыслить, чтобы победить боссов и сложных противников. За ежедневный вход в игру вы будете получать вознаграждение, а дополнительные миссии, квесты и задания помогут сохранить свежесть игры.

Это примерно то, что можно сказать о других бесплатных играх. Square Enix выпустила духовного наследника, War of the Visions: FFBE в начале 2020 года, и это улучшенная стратегическая ролевая игра. Однако она не так хороша, как обычная Brave Exvius.

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Call of Duty: Mobile — лучший шутер для Android

Не стоит удивляться, что Call of Duty: Mobile попала в наш список лучших бесплатных игр для Android, хотя в долгом представлении она не нуждлается. Она включает в себя классический онлайн FPS PvP, как и любая другая Call of Duty. Однако в ней также есть режим battle royale на 100 игроков, подобный PUBG Mobile и Fortnite. Это ставит ее в редкую категорию как хорошей обычной игры FPS, такой как Critical Ops, так и хорошей игры battle royale, такой как PUBG Mobile.

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В игре есть покупки в приложении, но они, похоже, предназначены исключительно для косметических предметов, а значительная их часть доступна в качестве внутриигровых наград. Геймплей хорош, и он действительно выдержал испытание временем.

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League of Legends: Wild Rift — MOBA для Android

Раньше игр в стиле MOBA на Android было очень много, но в последние годы их популярность пошла на убыль. Одним из приятных исключений является League of Legends: Wild Rift, которая, по сути, является мобильной версией хитовой MOBA-игры для ПК. В ней команды из пяти игроков сражаются друг с другом, чтобы уничтожить базу противника. К счастью, время игры в Wild Rift значительно сократилось, что делает ее более удобной для мобильных устройств.

Как и ожидалось от Riot Games, здесь есть хорошая проработка, а состав чемпионов расширяется. Если вы играли на ПК, все будет казаться знакомым, но некоторые навыки были изменены, чтобы соответствовать управлению на сенсорном экране. Они пошли только на пользу.

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Roblox — самая популярная игра

Roblox — одна из самых популярных игр в мире. Она дополнена огромным количеством контента. По меркам мобильных игр, это древняя игра, но постоянно растущее количество интересного материала позволяет ей оставаться актуальной и по сей день. Игроки могут играть в игры, которые создают другие игроки, или создавать новые игры самостоятельно.

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Мобильное приложение имеет полную кроссплатформенную поддержку с другими версиями и включает в себя функцию чата. В загружаемом контенте иногда встречается NSFW, так что следите за детьми, если позволяете им играть.

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Smash Hit — отличный бесконечный раннер

Smash Hit — один из лучших бесконечных раннеров, когда-либо созданных. В ней используется уникальная перспектива от первого лица, и вам нужно бросать металлические шарики в стеклянные панели, чтобы разбить их и не получить урон.

Очки попадания удваиваются, как и количество патронов, поэтому в игре присутствует микроменеджмент, чтобы бросать как можно меньше шариков и при этом как можно более результативно. Бесплатная версия игры бесплатная от начала и до конца. В премиум-версии добавлены сохранения и статистика игрока.

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Tower of Fantasy — мобильная ролевая игра

Tower of Fantasy — это мобильная ролевая игра с элементами gacha. Игрокам предстоит провести время в открытом мире с множеством квестов и сюжетных миссий. Кроме того, вы собираете различных новых персонажей, изучаете их предысторию и используете для победы над противниками. Это основной геймплейный цикл, но есть и другие активности.

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В этом плане игра конкурирует с Genshin Impact, и эти две игры в чем-то похожи. Открытый мир, гача и исследование — все это очень похоже, так что если вам нравится одна игра, то, скорее всего, понравится и другая. При запуске были некоторые трудности, но, похоже, худшее уже позади. Это хорошая игра, в которую стоит поиграть, если вам нравятся ролевые игры.

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