Google Stadia скачали больше миллиона человек. Много ли это?

В прошлом году компания Google запустила новый сервис, задача которого состоит в том, чтобы пользователи могли играть в крутые игры даже на простеньком смартфоне. Пользователи долго ждали такого ”подарка” от Google, и когда дождались, начали массово скачивать это приложение из Google Play. В итоге теперь число таких скачиваний составило более одного миллиона и кому-то эта цифра может показаться большой, но не все так просто, и если бы не пара существенных ”но”, она могла бы быть еще больше. Конечно, популярность Google Stadia будет расти и дальше, но для этого должно быть еще несколько условий. Хотя, ситуация чем-то напоминает то, что происходит с Google Pixel и его статистикой продаж.

Что такое Google Stadia

На прошлой неделе компания Google изменила правило, которое было с самого начала существования сервиса Google Stadia. Это было даже не правило, а скорее искусственное ограничение, которое позволяло все протестировать и нарастить мощности для того, чтобы пользователи не испытывали дискомфорта и могли получать удовольствие от игры.

В итоге, если верить Google Play и статистике скачиваний, число загрузок приложения сильно увеличилось и достигло уже одно миллиона. Если смотреть на предыдущий результат статистики скачиваний, то все выглядит достаточно внушительно.

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Сервис стартовал 7 ноября 2019 года в магазине Google Play. Чуть более, чем 4 месяца спустя он достиг 500 000 загрузок. Произошло это 10 марта 2020 года. Теперь, спустя еще три месяца, Google Play гордо указывает, что Google Stadia скачали больше миллиона раз. Интересно, когда будет достигнута следующая отметка?

На каких телефонах работает Google Stadia

Конечно, перенос сервиса на массовые устройства сильно повлиял на статистику, ведь до этого только избранные телефоны могли получить доступ к нему. Когда все только начиналось, скачать заветное приложение можно было только на смартфоны семейства Google Pixel (кроме самого первого). Позже поддержка расширилась на актуальные модели Samsung, Asus, Razer и даже OnePlus.

Четыре месяца назад смартфоны Samsung, Razer и Asus начали поддерживать Google Stadia

Google и дальше будет работать над расширением списка поддерживаемых устройств, но пока говорить о том, когда это будет, рано. Тем не менее, уже сейчас пользователи могут попробовать воспользоваться сервисом на своем устройстве. Для этого просто надо активировать возможность тестирования и согласиться с тем, что игры могут работать не так хорошо, как это изначально было задумано. Это не только даст возможность людям попробовать, что это такое, но и позволит компании собрать больше данных для того, чтобы понимать, как дальше развивать сервис и расширять его официальную поддержку.

Что нового в Google Stadia

Интересно, что для увеличения базы пользователей, Google также добавила поддержку сенсорного геймпада, которого раньше не было. До того, чтобы играть в игры на Google Stadia, пользователю надо было подключить к телефону сторонний геймпад или выпущенный для игр через Google Stadia.

Новые настройки так же дают возможность регулировки качества потоковой передачи для каждого устройства. Это означает, что тем, кто играет на ПК, больше не нужно мобильное приложение для управления каждым параметром. Для развития сервиса на данном этапе для пользователей предусмотрены различные скидки, а для тех, кто только присоединился к Google Stadia, есть возможность в течение месяца бесплатно получить крутую игру. Звучит неплохо, но в итоге, много ли это, когда у приложения миллион пользователей?

Во что можно поиграть на Google Stadia.

Сможет ли Google Stadia стать действительно популярным

Самая главная проблема Google Stadia заключается именно в том, что компания пока не вывела его на массовое использование, ограничив аудиторию пользователями буквально нескольких смартфонов, многие из которых даже не знают, что входят в число счастливчиков. Когда компания позволит пользоваться Stadia бОльшему количеству людей, тогда многое изменится и аудитория может начать расти быстрее, но может не начать.

Одной из причин того, что количество пользователей Google Stadia не будет расти, заключается в том, что ее игры стоят очень дорого. Есть подписка, которая позволяет играть в разные игры в рамках ежемесячных платежей, но в ней нет чего-то действительно интересного. То, что интересно многим людям, предлагается за десятки долларов и иногда цена даже стремится к отметке в 100 долларов. Говорить о массовости в этом случае не приходится. Понятно, что вычислительные мощности стоят дорого, но это больше актуально для владельцев недорогих устройств. Пока сервис доступен только для тех, чьи смартфоны и так неплохо справляются с играми.

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Еще одним важным фактором, который сдерживает развитие и распространение сервиса, является недоступность его на большом количестве рынков. Он работает всего в нескольких странах и пока просто не может быть интересен широкому пользователю.

Все это говорит о том, что миллион скачиваний для обычного приложения в Google Play это может быть и много, но не на столько, чтобы считать это успехом. Если цена станет немного ниже, а Google Stadia станет работать на большом количестве рынков, это действительно приведет к существенному росту. Пока компании остается только праздновать этот небольшой юбилей.