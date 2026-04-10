Если вы хоть раз листали ленту в соцсетях за последний месяц или пользовались бесплатным приложением без подписки, то наверняка видели рекламу Last Asylum: Plague. Чумной доктор в маске, мрачное средневековье, крысы и больные — эта игра буквально везде. И не просто так: за первые пять недель после релиза её скачали больше 5 миллионов раз только на Android. В Google Play у неё рейтинг 4,6, а в категории «Стратегии» она стабильно держится в топе.

Last Asylum: Plague — что за игра и почему на хайпе

Last Asylum: Plague — это мрачная стратегия от издателя 37GAMES GLOBAL. Вы играете за чумного доктора, который строит убежище, лечит заражённых, крафтит лекарства и отбивается от крысиных полчищ. Здесь намешано сразу несколько жанров: градострой, tower defense и пошаговые бои с героями. Начинаешь лечить пациентов, а через час уже борешься с полчищами крыс и их королём. Занятно.

Скачать Last Asylum: Plague на Андроид бесплатно точно стоит: в комментариях Google Play отмечают, что ее реклама на 100% правда. То есть, все, что вы видите в баннерах на сайтах есть и в игре на самом деле. Это приятно радует, ведь некоторые разработчики обманным путем заманивают геймеров, а игра оказывается совершенно другой.

Как скачать Last Asylum: Plague на Андроид бесплатно

Самый простой способ — Google Play. Игра бесплатная, встроенные покупки есть, но без доната играть вполне реально. Весит приложение прилично — около 900 МБ, плюс после первого запуска подгрузятся дополнительные данные примерно на 130 МБ. Поэтому лучше качайте через Wi-Fi.

Если игра Last Asylum: Plague в Google Play недоступна, можно установить APK-файл:

Зайдите на официальный сайт игры или проверенный источник вроде APKPure и заодно прочтите, как им пользоваться.

или проверенный источник вроде APKPure и заодно прочтите, как им пользоваться. Скачайте XAPK-файл последней версии.

Разрешите установку из неизвестных источников в настройках Android.

Запустите установку через файловый менеджер или приложение APKPure.

Важный момент: первую установку лучше делать именно через Google Play, иначе могут возникнуть проблемы с привязкой аккаунта и обновлениями. APK — это скорее запасной вариант.

Системные требования Last Asylum: Plague на Андроид

Игра не из лёгких в плане нагрузки на железо. Вот что нужно вашему смартфону, чтобы Last Asylum: Plague работала без тормозов:

Операционная система — Android 7.0 и выше.

— Android 7.0 и выше. Оперативная память — от 3 ГБ (рекомендуется 4 ГБ).

— от 3 ГБ (рекомендуется 4 ГБ). Свободное место — минимум 1,5 ГБ с учётом загрузки дополнительных файлов.

— минимум 1,5 ГБ с учётом загрузки дополнительных файлов. Процессор — любой современный чип, но на совсем бюджетных моделях могут быть просадки.

— любой современный чип, но на совсем бюджетных моделях могут быть просадки. Стабильное интернет-соединение, так как это онлайн-игра для Андроид.

Если ваш телефон вышел недавно, проблем не будет. На флагманах вроде нового Samsung Galaxy S26 или прошлогодних POCO игра летает. А вот на старых устройствах и бюджетниках с 4-6 ГБ оперативки будет грустно. Советуем почитать про очистку памяти на Android — возможно, это вас сильно выручит.

Как настроить управление в Last Asylum: Plague

Хорошая новость — управление интуитивное и заточено под тачскрин. Не нужно мучиться с раскладкой, как в шутерах, просто водите пальцем по экрану, чтобы передвигаться и совершать действия. Но пара советов для новичков есть:

Быстрые действия — нажимайте на здания и героев, чтобы увидеть контекстное меню с доступными действиями.

— нажимайте на здания и героев, чтобы увидеть контекстное меню с доступными действиями. Автобой — в пошаговых сражениях можно включить автоматический режим, если не хотите управлять каждым ходом вручную

— в пошаговых сражениях можно включить автоматический режим, если не хотите управлять каждым ходом вручную Уведомления — включите их в настройках, чтобы не пропустить готовность лекарств и таймеры строительства

В целом интерфейс продуманный. В первые полчаса может показаться, что на экране слишком много всего, но обучение ведёт за руку и объясняет каждую механику пошагово. Однако имейте в виду, что иногда геймплей Last Asylum: Plague становится вязким. В отзывах отмечают, что действий совершаешь много, а результат не растёт. Поделитесь своими впечатлениями в нашем Телеграм-чате, так ли это на самом деле.

Last Asylum: Plague вылетает или не запускается — что делать

Игра свежая, обновляется часто, поэтому баги иногда случаются. Вот типичные проблемы и их решения:

Чёрный экран после запуска — закройте игру, очистите кэш приложения.

— закройте игру, очистите кэш приложения. Вылетает на загрузке — проверьте, хватает ли свободного места. Игре нужно минимум 1,5 ГБ. Удалите ненужные файлы или перенесите фото в облако

— проверьте, хватает ли свободного места. Игре нужно минимум 1,5 ГБ. Удалите ненужные файлы или перенесите фото в облако Зависает или тормозит — закройте фоновые приложения, перезагрузите телефон. Если не помогло — понизьте качество графики в настройках игры

— закройте фоновые приложения, перезагрузите телефон. Если не помогло — понизьте качество графики в настройках игры Ошибка при установке APK — убедитесь, что разрешена установка из неизвестных источников и файл скачан полностью

— убедитесь, что разрешена установка из неизвестных источников и файл скачан полностью Не обновляется — попробуйте удалить и установить игру заново через Google Play

Как обновить Last Asylum: Plague до последней версии

Разработчики выпускают апдейты регулярно — новые ивенты, герои, баланс и исправления багов. Чтобы обновить Last Asylum: Plague:

Откройте Google Play , найдите игру, нажмите «Обновить».

, найдите игру, нажмите «Обновить». Или включите автообновление: в Google Play зайдите в настройки приложения и выберите «Автоматическое обновление».

Если ставили через APK — придётся вручную качать новый файл. Google Play удобнее: обновления прилетают сами.

Также обновления подгружаются при старте либо во время игры приходит уведомление о необходимости загрузки данных.

Стоит ли играть в Last Asylum: Plague в 2026

Однозначно стоит попробовать, если вам нравятся стратегии и мрачная средневековая атмосфера. Last Asylum: Plague — не очередной клон, а продуманная игра с кучей механик. Лечение больных, крафт лекарств, защита от крысиных волн, пошаговые бои — здесь есть чем заняться. Разработчики активно поддерживают проект: сезонные ивенты, промокоды, новый контент.

Из минусов — со временем может стать немного скучно. Но если вам по душе PvE-составляющая — лечить, строить и развивать убежище — игра затянет надолго. Скачивайте Last Asylum: Plague на Андроид бесплатно и проверьте сами.

