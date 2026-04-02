В конце февраля 2026 года на глобальном рынке был представлен Galaxy S26 — новый флагман Samsung, который сразу же залетел на российский рынок. Несмотря на то, что его цена оказалась ниже, чем у предшественника, 90 тысяч рублей на старте все равно выглядели как оверпрайс. Ведь по многим параметрам Samsung продолжает уступать «китайцам», которые можно заказать напрямую из Поднебесной. Но удар пришел, откуда его не ждали: теперь Galaxy S26 появился на AliExpress, и там он дешевле не только своего российского аналога, но и многих китайских конкурентов.

Цена Galaxy S26 в России и на AliExpress

Galaxy S26 в России сейчас продается за 89 990 ₽. Это неплохой прайс за вариант 12/256, поскольку такая же версия Galaxy S25 стоила на старте 109 990 ₽. Значит, надо брать?

Надо, но только не в российской рознице. Как ни крути, а Galaxy S26 на AliExpress еще дешевле. Там он продается за 64 355 ₽, то есть по цене на 30% ниже. И это при том, что смартфон — самый настоящий свежак.

Galaxy S26 на AliExpress

Кроме того, Galaxy S26 на AliExpress имеет малозаметное, но очень явное преимущество по сравнению с российской версией. В отличие от того смартфона, который продается у нас, он работает на процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5, а не на Exynos 2600.

Galaxy S26 на процессоре Snapdragon

О том, почему Galaxy S26 на Snapdragon лучше варианта на Exynos, мы уже рассказывали в отдельном материале. Там вы найдете все подробности. А пока вам будет достаточно посмотреть на сравнение Snapdragon 8 Elite Gen 5 и Exynos 2600 в AnTuTu.

Samsung на Snapdragon мощнее своего российского аналога сразу на 37%. Только представьте: у нас смартфон дороже, но при этом медленнее. Зачем тогда, спрашивается, спонсировать отечественные торговые сети?

Чем Galaxy S26 лучше Galaxy S25

Перед покупкой Galaxy S26 важно все-таки рассказать о его преимуществах по сравнению с предшественником, так как Galaxy S25 подешевел еще сильнее, о чем мы тоже говорили на страницах нашего сайта. Итак, вот главные отличия:

обновленный дизайн блока камеры;

прирост мощности на 25%;

новая One UI 8.5 и больше обновлений в будущем;

увеличенные экран и аккумулятор.

Очевидно, что Galaxy S26 лучше Galaxy S25. Но стоит ли его покупать? Ведь на AliExpress предостаточно китайских флагманов, которые в отдельных аспектах продолжают оставаться лучше смартфонов Samsung.

Стоит ли покупать Galaxy S26

У Galaxy S26 скудный комплект поставки, а емкость аккумулятора даже по меркам компактных смартфонов 2026 года является недостаточной — всего 4300 мАч. Но это не повод взять и сразу отказаться от флагмана Samsung. Как ни крути, а ПО на нем лучше. Плюс цена Galaxy S26 ниже, чем у того же Xiaomi 17. Так почему бы не приобрести Samsung?

Купить Galaxy S26

Купить Galaxy S26 определенно стоит фанатам бренда. Если вы принципиально не ищете аналоги и скептически относитесь к смартфонам из Китая, то никаких альтернатив на Android попросту нет. Google Pixel — принципиально более низкий уровень.