Могут ли видеоигры нести пользу

Игры, в которых нет супер экшена, а упор сделан на более непринужденный игровой процесс, в последние годы стали называть казуальными (от слова ”cozy” — уютный). Иногда так же их называют полезными. Причин этому много и о некоторых из них мы поговорим в этой статье. Сам жанр появился довольно давно, но особую популярность начал набирать в последнее время. Особенно, после выхода таких хитов, как Animal Crossing, Stardew Valley и Harvest Moon. Настоящий скачок их популярности произошел в 2020 году, когда мы все сидели по домам, и из развлечений остались только телевизор, книги и игры. Но это не все, что можно сказать об этом игровом жанре.

Чем отличаются игры для телефона

Игры уровня AAA всегда нацелены на то, чтобы предоставить вам максимум возможностей. Как правило они обладают обширным открытым миром, который не дает вам просто расслабиться. Казуальные игры, напротив, создают размеренный, неспешный и уютный мирок, в котором часто так и хочется спрятаться от происходящего вокруг. Тот мирок, где не надо никуда спешить и кому-то что-то доказывать.

Такие элементы, как эстетика, красивая спокойная музыка, свобода игрока от спешки и необходимости всеми силами сохранить жизнь персонажа, а так же тот самый упор на спокойствие — все это вместе помогает превратить эти игры в настоящий оазис.

Самые интересные игры для Android в жанре экшн.

Есть целые сообщества, которые сформировались вокруг казуальных игр, в том числе знаменитое Wholesome Games, зародившееся в Твиттере и выросшее до более чем 200 000 участников на различных платформах. Они стремятся курировать различные игры и вносят свой посильный вклад в формирование представленных в них миров.

Надо признаться, что такие игры чаще всего расслабляют, но иногда и бесят, если ничего не получается:

Что касается разработчиков, то инди-игровые студии сыграли большую роль в создании этого жанра. От разработчика Glumberland игры-симулятора фермерства и жизни Ooblets, получившей большое количество подписчиков в Твиттере, до самой последней версии Lake, разработанной Gamious. Именно инди-разработчики являются основным производителями такого рода игр.

Лучшие казуальные игры для Android

Список подобный игр очень велик. К ним можно отнести следующие:

Как я уже сказал, одним из важнейших элементов привлекательности уютных игр является их расслабленность. В них не нужно принимать участие в бескомпромиссном рубилове или ломать голову, пытаясь пройти очередную миссию. Можно даже сказать, что в некоторых случаях ты просто смотришь фильм с приятной музыкой, получая от него удовольствие.

Лучшие игры для Android на начало осени.

Чем хороши казуальные игры

Когда дело доходит до создания расслабляющей игры, правильная обстановка может помочь развить это чувство спокойствия. Возьмем, к примеру, Lake. Это повествовательная приключенческая игра, в которой рассказывается история Мередит Вайс в конце 80-х, когда она возвращается в свой родной город. Действие игры происходит в Орегоне и имеет очень безмятежную атмосферу. Такие игры привлекают внимание еще не этапе просмотра ее трейлера.

Тот случай, когда трейлера уже достаточно для расслабления:

В игре упор сделан на механику доставки почты. Этот процесс сложно назвать медитативным, но в игре он представлен так, что ты расслабляешься и получаешь от этого удовольствие. А когда все происходит на фоне приятных пейзажей, мозг расслабляется еще больше. Тем самым человек получает столь важный в наше время релакс.

Джос Боуман, креативный директор компании-разработчика Gamious, объясняет, что при разработке игры руководствовались не только живописными видами, но и механикой доставки почты.

Как только мы поняли, что доставка почты будет прекрасным предлогом для езды по красивой местности, а также прекрасным и естественным предлогом для встречи с самыми разными людьми, мы больше никогда (сознательно) не сомневались в этой первоначальной идее. Все просто встало на свои места, с ролью почтальона как якоря и перспективы для всего остального в игре — говорит Джос Боуман, креативным директор Gamious.

Что в играх привлекает нас

Поскольку в уютных играх гораздо меньше внимания уделяется обычному игровому процессу, в них намного проще выдерживать монотонный (в хорошем смысле) ритм и задавать нужную атмосферу.

Еще одна важная особенность «уютных» игр — это чувство умиротворения, которое они часто приносят благодаря погружению в жизнь персонажа и единения с ним. Но не то единение, которое заставляет воспроизводить его действия в реальности, а скорее то, которое основано на соучастии. И даже некоторой привязанности. Ведь вместе с ним вы узнаете что-то новое и отправитесь в интересное путешествие. А сам он не агрессивен и ему хочется верить.

Включение свободы выбора в казуальные игры дает игрокам дополнительный контроль над игровым опытом и тем, хотят ли они взаимодействовать с определенными элементами этой игры. Вы можете общаться с разными персонажами, исследовать новые места, пользоваться предметами и делать другие вещи, которые часто не обязательны при прохождении.

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Полезные игры для телефона

Все это вместе — от сосредоточения на расслабляющей обстановке до подчеркивания доступной свободы — привлекают многих игроков к казуальным играм, давая им ту самую передышку в нашем скоростном мире.

Как правило казуальные игры не имеют претензий на мировое лидерство в магазинах приложений, но часто добиваются его. Именно это и говорит о том, что людям нужен этот жанр. Они не только приятные, но полезные. Да, оказывается такие игры тоже есть. Вот только даже несмотря на их относительную полезность, злоупотреблять ими тоже не стоит. Просто играйте и получайте удовольствие.