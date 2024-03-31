Отличные игры для Android и не только. Во что поиграть весной 2024 года

Мобильные игры постоянно совершенствуются, и постоянно появляется множество новых игр для Android. Неважно, любите ли вы казуальные игры, хотите ли вы что-то поинтереснее или хотите бросить вызов своему новому смартфону, проверив его производительность — как правило, каждый найдет себе что-то по вкусу. В частности, игры в выходные являются отличным способом расслабиться после трудовой недели. или обдумать планы на грядущие семь дней. Поэтому давайте в очередной раз посмотрим на отличные игры для Android. На этот раз будем рассматривать новые или относительно новые продукты.

Kiss in Hell — странная игра про знакомства

Симуляторы знакомств — жанр, который был безумно популярен лет двадцать назад, но его представители есть и сейчас. Это бесконечное и зачастую бездумное развлечение. Но что происходит, когда надо общаться с четырьмя повелителями потустороннего мира? Именно на это нацелена игра Kiss in Hell.

Вы выбираете персонажа и в течение 30 дней пытаетесь наладить с ними отношения. Игра во много безумна и мы бы не стали включать ее в подборку, если бы она не была сделана очень хорошо. Правда из-за того что она бесплатна, вам придется потратить внутриигровую валюту или реальные деньги, чтобы разблокировать дополнительные сценарии. Но главное, что каждый персонаж имеет свою индивидуальность и мотивацию.

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Pet Shop Fever — игра про отель для животных

Симуляторы управления обычно не привлекают меня, но пользуются широкой популярностью среди пользователей. Особенно мне не нравятся те игры жанра, которые сделаны для детей, но Pet Shop Fever — исключение.

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Действие игры разворачивается в больнице для животных, и вы, как всезнающий управленец, должны следить за тем, чтобы медсестры, врачи и администраторы выполняли свою работу, сохраняя пациентов пушистыми, упитанными и здоровыми. Анимация и модели персонажей при этом очень милые, а для тех, кто нуждается в помощи, есть много подсказок. Как ни странно, это отличный бездумный таймкиллер для тех, кто предпочитает игры полегче.

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Ready Set Golf — хорошая игра про гольф

Ready Set Golf — это игра в гольф. В нее можно играть как в одиночку, так и с другими игроками в формате best-of-five. В игре есть различные поля, быстрый стиль игры «первый к лунке» и множество настроек.

Это не самая сложная игра, но она невероятно увлекательна, если не обращать внимания на микротранзакции, без которых, впрочем, можно обойтись. Если вам в целом интересно что-то подобное, не так давно на нашем сайте выходила хорошая подборка игр про гольф, на которые стоит обратить внимание.

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Jackpot World — игровые автоматы на смартфона

Мы против азартных игр в реальности, ведь они могут принести много вреда. Вам мы тоже не советуем этим заниматься, но на смартфоне можно и попробовать что-то подобное. Jackpot World — отличный представитель жанра.

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Она предлагает игроку огромное количество бонусов, чтобы у вас были монеты для игры. Так же сюда завезли достойную графику с подходящей анимацией. Процент выигрыша варьируется от игрока к игроку, но не стоит относить это на реальную жизнь. Просто помните, что вы играете для удовольствия. Тем более, тут, как в жизни есть механика, когда вы сразу выигрываете много, но тем самым вас затягивают в то, что играть еще больше снова и снова.

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Lotsa Slots — джекпот для Android

Lotsa Slots — еще одна и азартных игр для смартфона. В ней более 80 игровых автоматов, огромные джекпоты и достаточно возможностей для бесплатной игры, но так, чтобы игра была интересной.

Есть также уровни, которые можно разблокировать, так что есть система прогрессии и социальные элементы, такие как внутриигровые друзья и таблицы лидеров. Возможно, игра не так хороша, как можно было бы предположить по ее рейтингу, но она точно лучше, чем большинство игр жанра

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