Помните, как полмира носилось по улицам с телефонами, охотясь на покемонов? Похоже, у этой идеи появился новый, куда более милый поворот. В сети заметили приложение CatchCat, где вместо вымышленных монстров нужно коллекционировать самых настоящих котов. И тут у владельцев Android сразу повод улыбнуться, потому что игрушка пока вышла только на нашей платформе. Кстати, если любите игры на телефоне, у нас был полезный разбор, как перевести игры на Android на русский язык одним приложением. А теперь расскажем, как ловить котов вместо покемонов.

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CatchCat — что это за приложение про котов

Если коротко, то приложение CatchCat превращает обычную прогулку в настоящую охоту за котами. Механика до боли знакома всем, кто застал бум Pokemon Go: видишь кота, ловишь его в коллекцию, гонишься за следующим. Только теперь добыча мурлычет и существует на самом деле.

По сути, игра про котов на Android — это аналог Покемон Гоу, которая играет на одном из самых беспроигрышных интересов в интернете. Ведь котики, как известно, двигатель прогресса, и кто-то наконец сделал на этом целое приложение.

Пользоваться проще некуда. Вам нужно просто навести камеру на кошку, а дальше приложение для котов сделает всё само. Оно определит породу, превратит снимок в коллекционную 3D-фигурку и добавит её в ваш личный кошачий альбом. Самое смешное, что ловить можно даже котов с мемных картинок, разработчики это прямо разрешают. Так что если живого кота под рукой нет, сгодится и упитанный мем из интернета.

Функция определить породу кошки по фото работает шустро, а пополнять альбом затягивает не на шутку. Для такого, кстати, не нужен топовый флагман, подойдёт любой нормальный аппарат, и мы как раз собирали подборку, какой телефон взять под разные задачи.

Что можно делать в CatchCat: уровни, карта и сражения

Просто собирать котиков было бы скучно, поэтому в CatchCat для Андроид завезли полноценную геймификацию. Чем больше кошек и разных пород вы найдёте, тем выше становится ваш уровень, а помериться коллекциями можно с другими игроками. И вот тут включается азарт настоящего коллекционера: одни породы попадаются на каждом шагу, а за редким мейн-куном или сфинксом приходится буквально охотиться. Породистого красавца хочется добавить в альбом не меньше, чем редкого покемона когда-то.

А поскольку ловить разрешают даже котов с мемных картинок, прокачивать уровень можно прямо не вставая с дивана, листая интернет. Есть и карта мира, на которой видно котов, пойманных пользователями по всему свету. А в будущем обещают режим Alley Clash, где предстоит устраивать бои своих котов с чужими. Звучит как полный абсурд, но именно поэтому в это и хочется поиграть. Подобными находками мы регулярно делимся в нашем Telegram-канале, заглядывайте.

Где скачать CatchCat на Android

И вот тут начинается самое приятное для нас. На сегодня скачать CatchCat на Android можно бесплатно, а вот версия для iOS появится только позже. То есть пока владельцы Айфонов терпеливо ждут своей очереди, мы уже вовсю пополняем кошачьи альбомы. Маленькая, но приятная победа зелёного робота. Учитывая, что приложение свежее и нишевое, ставьте его только из проверенных источников вроде Google Play, а не по сомнительным ссылкам с APK, чтобы не подцепить вместо кота что-нибудь неприятное.

Обсудить новинку и поделиться уловом можно в нашем чате в MAX. А если вы как раз присматриваете новый смартфон под игры, обратите внимание, что цена Galaxy A57 рухнула до 26 тысяч, и это сейчас один из самых выгодных вариантов.

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