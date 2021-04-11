Дата выхода Android 12 и iMessage для Android: итоги недели

На прошедшей неделе стало понятно не только то, что новый электромобиль от Xiaomi довольно скоро увидит свет, но и то, сколько он будет стоить. Оказывается, цена может быть очень невысокой и приятно порадует фанатов марки. Так же мы узнали, когда уже Google наконец-то официально представит Android 12 и в каком формате пройдет мероприятие. Но были и другие новости. Например, Samsung нашла способ «установить Android на iPhone, Google Play получил серьезное и важное изменение, а Apple рассказала, почему так и не сделала iMessage кросплатформенным мессенджером. Этими и многими другими новостями запомнится нам прошедшая неделя. Давайте вспомним их и подведем итог прошедших семи дней.

Сколько будет стоить электромобиль Xiaomi

Электромобили стали настоящим трендом среди компаний, занимающихся сферой высоких технологий. Уже подтвердили участие в проектах или ”засветились” в разработках такие компании, как Apple, Huawei, Nvidia, Alibaba и многие другие. Некоторые компании специально создаются под проект разработки электрокаров. Естественно, было логичным, что к этому списку рано или поздно присоединится амбициозная Xiaomi, которая своими силами или силами партнеров производит, кажется, уже все. Иногда действительно возникает ощущение, что не осталось такого продукта, который так или иначе не связан с компанией Лэй Цзюня. О подготовке электромобиля он заявил официально, а теперь дал некоторые уточнения о том, чего от него ждать.

Вчера основатель и руководитель компании Xiaomi провел личную прямую трансляцию. На ней обсудили много разных тем, но особняком среди них стояли разговоры о грядущем электромобиле.

Лэй Цзюнь сказал, что первым автомобилем Xiaomi будет либо седан, либо внедорожник с ценовым диапазоном от 100 000 до 300 000 юаней (примерно от 15 000 до 45 000 долларов США или примерно от 1,1 до 3,4 миллиона рублей). Лэй Цзюнь также сказал, что новый круглый логотип больше подходит для автомобильных марок, чем предыдущий. Но они изменили дизайн логотипа прежде, чем принять решение об автомобилях Xiaomi.

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Напомню, что на презентации новых продуктов, которая прошла на прошлой неделе, компания показала новый логотип, который теперь имеет скрученные края и стал не просто более современным, но еще и более элегантным. Он даже стал больше соответствовать природным очертаниям, ведь угловатые квадратные формы редко встречаются в окружающей среде.

Лэй Цзюнь так же добавил, что в будущем машины компании будут поставляться с особыми системами кондиционирования. Они будут не только охлаждать и очищать ”забортный” воздух, но и смогут его увлажнять и бороться со смогом. Правда, пока непонятно, какой смог имелся в виду — городской или от курящего в салоне автомобиля человека.

Перед тем, как провести прямую трансляцию, Лэй Цзюнь запустил на Weibo опрос о грядущих автомобилях. Он поинтересовался, следует ли им использовать бренд Xiaomi на автомобильных продуктах компании, какую категорию автомобилей они должны выпустить в первую очередь, какие ценники аудитория посчитает приемлемыми.

В результате большинство пользователей думают, что первый автомобиль Xiaomi не должен быть домом на колесах или спортивным автомобилем, а две трети пользователей выбирают ценник более 100 000 юаней (примерно 1,1 миллиона рублей). Но вот с использованием логотипа или торговой марки пользователи так и не смогли определиться. От себя я могу добавить, что готов был бы рассмотреть покупку китайского электромобиля, имеющего отношение к Xiaomi, но не уверен, что называть его маркой телефонов было бы хорошей идеей.

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Теперь Xiaomi уже не может отступать, так как о запуске работы над электромобилем было заявлено официально. Если компания решит отступить, это может очень негативно сказаться на ее репутации и доверии фанатов.

Напомню, о намерениях создать свой электромобиль Xioami заявила на презентации в начале прошлой недели. На ней же нам показали новые смартфоны Xiaomi Mi 11i, Mi 11 Lite, Mi 11 Pro и Mi 11 Ultra. Так же презентация принесла нам новый Xiaomi Mi Band 6 с безрамочным экраном, крутую беспроводную зарядку и первый складной телефон компании — Xiaomi Mi Mix Fold.

На презентации Лэй Цзюнь много говорил о том, куда стремится компания, и рассказал, что она планирует вложить 10 миллиардов долларов в течение 10 лет. На первом этапе инвестиции составят сразу 1,53 миллиарда долларов. Кроме этого, руководитель добавил, что готов поставить все на свою репутацию и ”выйти на поле битвы и сражаться за Xiaomi”.

Чем нас удивил новый Xiaomi Mi Band 6 кроме безрамочного экрана.

Все мы понимаем, что разработать автомобиль с нуля будет сложно даже для такой компании, как Xiaomi. Скорее всего, ей придется заручиться поддержкой кого-то из автопроизводителей, чтобы получить базу, которая и будет использоваться для размещения элементов питания и прочей электроники.

Ранее даже ходили слухи, что Xiaomi купит производителя электромобилей NIO, но в этом случае компания не говорила бы о необходимости регулярных инвестиций, а объявила бы о слиянии. Поэтому я ставлю на собственные разработки в сотрудничестве с кем-то из китайских производителей автомобилей.

Когда выйдет Android 12

Я никогда не понимал подхода Google к презентации новых версий Android. Вместо того, чтобы нормально представить обновление, объяснить, что там нового, и дать разработчикам какие-то наставления, поисковый гигант сначала запускал бета-тестирование. А уже потом, через несколько месяцев, проводил официальное мероприятие, в рамках которого и презентовал апдейт, когда пользователи уже знали о нём всё от и до. Несмотря на то что в прошлом году конференцию Google I/O, на которой обычно анонсировали новые версии Android, отменили, в этом году всё пройдёт согласно плана.

Google I/O 2021 пройдёт в период с 18 по 20 мая. Это мероприятие является аналогом конференции разработчиков от Apple. Google проводит её ежегодно в течение нескольких дней, а открывает её традиционно анонс новой версии Android.

Подать заявку на участие в Google I/O может любой желающий. Это можно сделать на официальном сайте мероприятия по этой ссылке.

В этом году она пройдёт полностью в онлайн-формате и будет абсолютно бесплатной для всех участников, что происходит впервые. Google приняла такое решение осознанно, решив не ограничивать желающих посетить мероприятие.

Поскольку здесь вам не сообщество разработчиков, мы поговорим об Android 12, чей анонс должен состояться в первый день Google I/O 2021. По факту, это проходное обновление, хоть Google и заготовила довольно много нововведений.

Другое дело, что самые крутые, как обычно, будут доступны только владельцам смартфонов Google Pixel, а оставшиеся функции, которые Google выдаёт за нововведения, уже давно есть в прошивках сторонних производителей. Поэтому из более-менее интересного выделим лишь следующие изменения:

3 функции Android 12, которые можно включить на любом Android

Уменьшение насыщенности цветов – позволяет приглушить цвета на дисплее, если они кажутся вам слишком яркими и насыщенными;

Screen Time-out – нужна для кратковременного отключения всех функций смартфона, например, если требуется на чём-то сосредоточиться;

Обратная отдача для внешних контроллеров – передаёт вибрацию в критических моментах игры со смартфона на контроллер PS или Xbox;

Индикатор камеры и микрофона – начинает мигать зелёным или оранжевым, когда ведётся аудио- или фото- и видеофиксация (в т.ч. в фоновом режиме);

Поддержка двойных нажатий на клавишу питания – позволяет делать скриншоты или быстро вызывать Google Assistant (пока неактивна);

Пролистываемые скриншоты – позволяет сделать скриншот всей веб-страницы целиком или чата (до выбранных самостоятельно пределов);

Возможность отправить пароль от Wi-Fi – для этого используется технология беспроводной передачи данных Nearby Sharing;

Улучшенные уведомления – теперь можно с удобством «заснузить» оповещение, удалить его или перейти в настройки;

Виджеты 2.0 – Google расширила их применение, изменив оформление и разрешив создавать миниатюры текущих задач, например, диалогов в мессенджерах и т.п.;

Защита приложений – с выходом Android 12 можно будет устанавливать пароли на отдельные приложения по своему желанию;

Компактный режим – у пользователей больших смартфонов появится возможность притянуть интерфейс к нижней части экрана, уменьшив его элементы для удобства использования.

Несмотря на то что презентация Android 12 пройдёт в мае, фактический релиз будет смещён на несколько месяцев. В этом промежутке Google будет тестировать обновление в открытом режиме, ежемесячно выпуская по новой бета-версии, для установки которой не придётся где-то отдельно регистрироваться и возиться с ADB и откатами.

Его смогут установить все желающие владельцы смартфонов Google Pixel (куда же без них) и тех аппаратов, чьи производители согласятся адаптировать каждую сборку в рамках тестового этапа. Обычно таких набирается не очень много: Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, OnePlus и ещё кто-нибудь вроде Poco или Redmi.

Какие смартфоны первыми обновятся до Android 12

Фактический релиз Android 12, скорее всего, состоится ближе к октябрю. Для Google это традиционной время запуска новых версий мобильной операционной системы. Однако в первую очередь обновление получат только «пиксели» и, вероятно, остатки смартфонов-участников программы Android One.

Для всех остальных релиз состоится в разное время. Для OnePlus это традиционно ноябрь-декабрь, для Samsung – декабрь-январь, а для Xiaomi – январь-февраль. Причём в данном случае речь идёт именно о флагманских смартфонах актуального поколения, потому что прошлогодние аппараты и бюджетники традиционно получат апдейт с задержкой.

Google сильно изменила Google Play

Несмотря на то что я не так часто скачиваю новые приложения себе на смартфон, в Google Play я так или иначе захожу. Делаю я это не для того, чтобы поискать что-то новенькое, а, скорее, для того чтобы убедиться, что всё осталось по-старому. С некоторых пор у меня появилась мания проверять, а не подписали ли меня принудительно на какой-нибудь сервис, как это нередко бывает в Google Play, против моей воли. Для этого я захожу в боковое меню, а оттуда открываю раздел с подписками. Но сегодня я его не обнаружил. Разбираемся, в чём дело.

Обнаружить пропажу не только раздела с подписками, но и бокового меню как такового, мне удалось совершенно случайно. Я просто открыл Google Play, ткнул по привычке в левый верхний угол, где обычно располагалась кнопка из трёх горизонтальных полос, но ничего не произошло. Просто, как оказалось, никакой кнопки там больше не было.

Вместо этого я заметил в правом верхнем углу иконку моего профиля Google, после чего на экране тут же появилось системное уведомление. Оно гласило, что теперь все манипуляции по управлению моим аккаунтом, подписками, покупками софта, игр и фильмов и другими действиями будут осуществляться через этот раздел.

Чтобы понять, что к чему, я просто нажал на иконку профиля и передо мной открылось всплывающее окно со следующими пунктами:

Мои приложения и игры

Библиотека

Платежи и подписки

Play Защита

Уведомления и предложения

Play Pass

Настройки

Справка/отзыв

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То есть, как вы понимаете, Google просто отказалась от бокового меню, заменив его вот этим. Получилось немного странно с точки зрения привычки, потому что большинство пользователей по-прежнему будут пытаться вызвать меню сбоку, безуспешно свайпая от левого края экрана и тыкая в левый верхний угол в надежде, что кнопка вызова меню там всё ещё есть, просто почему-то стала невидимой.

Впрочем, на мой взгляд, стало куда удобнее, чем раньше. Я например, терпеть не мог открывать боковое меню нажатием на кнопку из трёх полос. Дело в том, что мне приходилось тянуться к верхнему краю моего 6,5-дюймового экрана, чтобы открыть этот раздел интерфейса. А открывать его по свайпу, когда у вас включено управление жестами, попросту невозможно. Ведь система воспринимала этот жест не как вызов меню, а как возврат назад.

Таким образом, отныне, чтобы отменить подписку в Google Play, вам придётся действовать по иному пути:

Запустите Google Play у себя на Android-смартфоне;

Нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу;

Здесь откройте вкладку «Платежи и подписки» — «Подписки»;

Выберите нужную подписку и нажмите «Отменить».

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Вообще, Google Play благодаря иконке профиля, который появился прямо на главной, теперь стал намного удобнее. Больше не нужно задумываться о том, где искать тот или иной раздел, особенно, это касается страницы оплаты. Дело в том, что раньше выбрать карту и уж тем более привязать её к профилю было довольно проблематично – большинство пользователей банально не понимали, где и что искать. А теперь всё сделали более наглядно и удобно.

Как «установить» Android на iOS

Сколько раз мы уже видели приложения, сторонние лаунчеры или другие способы превратить Android в iOS. Оказывается, это не просто способ что-то изменить в работе телефона, но и популярный запрос в Интернете. Мы даже писали о таких способах в отдельной статье. Теперь же выяснилось, что это движение не одностороннее. Пользователи iPhone тоже хотели бы примерить на свой телефон шкуру ”зеленого робота”. Вот только сделать это сложнее из-за закрытости системы и невозможности излишних изменений интерфейса. Несмотря на это, Samsung смогла обойти ограничения. Сделала она это довольно изящно. Вот, что она придумала, как назвала это и почему этот способ довольно сомнительный, но интересный.

Все мы знаем, что Samsung является крупнейшим производителем смартфонов в мире и одним из самых непримиримых конкурентов Apple. Одни только бесконечные судебные процессы между компаниями чего стоят. Из-за этого вопрос — кому надо было сделать новую ”стороннюю оболочку” из числа Android-производителей — просто не стоит.

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Несмотря на отсутствие недостатка клиентов, южнокорейская компания старается привлечь к себе еще больше пользователей. Своим действием она соблазняет пользователей iPhone перейти на ее софт. Действительно, как показать человеку все преимущества, кроме как не на его телефоне. Особенно, когда его интерфейс почти не менялся с iOS 7, а тут моментально стал чем-то новым.

Инструментом переманивания на этот раз стало приложение под названием iTest, которое позволяет использовать оболочку смартфонов Galaxy на iPhone. И пускай функция не сможет полностью заменить операционную систему, многим она даст повод задуматься.

Согласно MacRumors, Samsung рекламирует новое приложение в Новой Зеландии. Хотя воспользоваться им может любой владелец iPhone в мире. Для этого не надо ничего перепрошивать или углубляться в системные настройки. Суть iTest в том, что оно дает возможность пользователям iPhone поиграть с имитационной версией Android в оболочке One UI и посмотреть, как все это работает.

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Очевидно, что опыт использования должен быть довольно ограниченным. Так оно и есть, но окунуться в мир Android и Samsung Galaxy у вас точно получится. Поэтому, если в вас iPhone — давайте пробовать.

Для того, чтобы превратить iPhone в Samsung Galaxy, надо просто перейти на этот сайт. На экране появится только логотип и QR-код. Надо будет отсканировать его камерой iPhone и согласиться открыть страницу в выпавшем уведомлении.

После этого нажимаете на значок ”поделиться” в середине нижней панели управления. Дальше выбираем ”добавить на экран Домой”. После этого останется только найти новую иконку на последней странице домашнего экрана и открыть ее.

Как я уже и говорил в начале, никакой перепрошивки не происходит. По сути вы даже ничего не устанавливаете на свой смартфон. Это такие WEB-приложения, к которым вы получаете быстрый доступ.

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Нажав на иконку, вы получите интерфейс Samsung Galaxy, оптимизированный под экран вашего iPhone. Я, как пользователь обеих платформ, могу сказать, что стопроцентным сходство назвать нельзя, но меня удивило, насколько качественно сделана работа. Пусть это не тот уровень анимации, а плавность интерфейса оставляет желать лучшего, но это вполне понятные ограничения. Зато именно так многие смогут понять, как вообще выглядит интерфейс Samsung. И сделают они это не в магазине под пристальным взглядом консультанта, желающего продать вам этот телефон, а в спокойной обстановке дома. А там уже и в магазин можно будет сходить.

Не буду утверждать, что это гениальный ход, и так компания получит волну новых клиентов, но идея получилась довольно интересной, пусть и не новой. Microsoft в свое время сделала то же самое с Windows Phone (RIP).

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Компания из Редмонда выпустила демонстрационное веб-приложение для iOS и Android, которое дало пользователям возможность испытать Windows Phone 7.5 еще тогда, когда Microsoft пыталась убедить всех перейти на свою проблемную платформу. Конечно, устройства Windows Phone занимали довольно небольшую долю рынка, так что это имело смысл как акт отчаяния, но устройства Samsung Galaxy более или менее повсюду, поэтому для компании это любопытный шаг.

Уверен, что кто-то точно обратит внимание на это и захочет поменять iPhone на Galaxy. Вот только говорить о каких-то цифрах, которые мы увидим в следующих отчетах компании не приходится. Думаю, что увеличение числа клиентов из-за этого не превысит уровень погрешности расчетов аналитиков. Но я все равно утверждаю, что решение было правильным. Почему бы и нет?

Почему на Android нет iMessage

Если вы спросите пользователей Android, чего им не хватает из того, что есть на iOS, скорее всего каждый второй назовёт сервисы Apple. Нет, речь не про iCloud или Apple Music – на Android есть куда более качественные и удобные аналоги. Речь о коммуникационных сервисах: iMessage и FaceTime. iMessage – потому что на Android никогда не было штатного сервиса обмена сообщениями, который бы работал бесплатно, а FaceTime – потому что Google Duo обеспечивает довольно посредственную картинку, независимо от скорости соединения. Но Apple всегда была против того, чтобы адаптировать свои службы для Android. Интересно, почему?

Несмотря на то что в Купертино неоднократно поднимался вопрос выпуска iMessage и FaceTime на Android, это никогда не выходило за рамки устных обсуждений. Правда, говорить о причинах на людях было не принято. Поэтому пользователи Android годами продолжали надеяться, что в Apple всё-таки решатся и выпустят свои сервисы в Google Play. Тем более что Android и iOS уже много лет объединяют универсальные приложения. А значит, причин не выпускать iMessage и FaceTime на Android вроде бы не было.

Однако, как выяснилось в ходе судебного заседания по делу Epic Games vs. Apple, которые судятся из-за удаления Fortnite из App Store, против выпуска iMessage и FaceTime для Android всегда выступали самые высшие члены правления Apple. Среди тех, кто был против, были Крейг Федериги, вице-президент компании по разработке программного обеспечения, и Фил Шиллер, старший вице-президент по международному маркетингу. По их словам, выход iMessage для Android нанесёт Apple больше вреда, чем пользы, поэтому проект можно даже не начинать.

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Полуофициальная позиция Apple, которую в компании выражали, когда требовалось ответить на вопрос об отсутствии iMessage и FaceTime для Android, всегда заключалась в соображениях безопасности. Дескать, мобильная ОС Google обладает недостаточно совершенными механизмами безопасности, и обеспечить защиту переписки пользователей iMessage на Android будет крайне затруднительно. В принципе, звучит логично, тем более что все давно привыкли к мысли о том, что iOS куда более безопасна, чем Android.

Однако, очевидно, Apple просто пытается увести нас в сторону от реальных причин отсутствия iMessage для Android. На самом деле безопасность тут играет далеко не первостепенную роль. В конце концов, алгоритмы шифрования везде плюс-минус одинаковы. Куда важнее то, что у Apple не было никакого резона открывать iMessage пользователям конкурирующей платформы. На это было несколько причин:

Apple ничего не зарабатывает на iMessage, поэтому разработка версии для Android не принесла бы ей пользы, вынудив потратить деньги;

iMessage долгое время был важным сервисом для пользователей iOS, которые общались с близкими только через него, и был преимуществом экосистемы Apple, которое нельзя было отдавать конкурентам;

Ну, и появление универсального iMessage позволило бы пользователям iOS с лёгкостью переходить на Android, ничего при этом не теряя, а этого в Купертино допустить ну никак не могли.

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На самом деле это очень логичные доводы, которые недавно косвенно подтвердил генеральный директор WhatsApp. Он рассказал, что Apple постоянно копает под WhatsApp, потому что боится его универсальности. Ведь если у пользователей появится кросс-платформенный мессенджер, логично, что они больше не будут бояться переходить между операционными системами и рано или поздно начнут выбирать Android вместо iOS. Скорее всего, это действительно произойдёт, а триггером станет появление функции трансфера переписки между двумя ОС.